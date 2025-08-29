Życie w Architekturze 2025. OGRODY GRAUA. Maćków Pracownia Projektowa

Życie w Architekturze 2025. OGRODY GRAUA. Założenia Autorskie

Rewitalizacja neogotyckiego gmachu to nasza kolejna próba wpisania nowej witalności w przez dekady niedostępne, introwertyczne miejskie struktury. Dominujący charakter zabytkowego obiektu wyeksponowano poprzez oszczędność stylistyczną nowej części apartamentowej i ograniczone do porządkowania zagospodarowanie terenu.

W zrekultywowanym parku priorytetowo potraktowano starodrzew i przeprowadzono jego pielęgnację. Zastosowano ujednoliconą paletę barw i faktur wyprowadzając tym samym płaszczyznę dialogu pomiędzy starym, a nowym. Nowoprojektowane budynki stanowią z jednej strony ramę dla kameralnego, parkowego skweru, z drugiej tworzą oprawę ul. Gdańskiej łącząc otwarty charakter działki z masą otaczającej zabudowy kwartałowej.

Cały wyraz architektoniczny obu kubatur dodanych do zabytkowego zestawu skupia się w subtelnej grze perforacji, zróżnicowanych głębokością osadzenia okien w płaszczyźnie fasady. Szklana tafla zmieniająca pozycję względem lica muru daje głęboki światłocień, a wydrążone loggiami narożniki ujmują całości masy i dodają nowej zabudowie lekkości. Gzymsy nowych apartamentowców próbują złapać geometryczne zależności z falującymi liniami ulicy Gdańskiej. Ta morfologicznie historyczna, ale jednak obca dla wyraźnie kwartałowej części śródmieścia, typologia urbanistyczna przywraca to miejsce miastu.

Projekt „Ogrodów” w zasadzie zaczyna się i kończy na decyzjach planistycznych. Dwoma rozrzuconymi w zieleni budynkami, wytwarza nowe relacje, odbudowuje zatarte przestrzennie pierzeje i tworzy sekwencje zielonych skwerów.

Życie w Architekturze 2025. OGRODY GRAUA. Autorzy

Autor projektu:

Maćków Pracownia Projektowa

Zespół autorski:

Zbigniew Maćków (główny projektant), Szymon Brzezowski (architekt prowadzący), Aleksandra Czupkiewicz, Anna Haudek, Aleksandra Herman, Joanna Major, Marek Konopnicki, Michał Romański, Natalia Rowińska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja w wyważony sposób przywraca miastu zapomnianą, zamkniętą dotąd przestrzeń, nadając jej nową, otwartą i społeczną jakość. Projekt harmonijnie łączy architektoniczny szacunek wobec neogotyckiego zabytku z dyskretną, współczesną interwencją, która wzmacnia tożsamość miejsca bez epatowania formą. Nowe budynki, dzięki precyzyjnej kompozycji, subtelnej grze światłocienia i zastosowaniu spokojnych materiałów, tworzą elegancką ramę dla parku i historycznego obiektu, nie konkurując z nim, lecz go eksponując.

Projekt przywraca strukturę urbanistyczną ulicy Gdańskiej, odbudowując zatarte pierzeje i tworząc spójne, zielone wnętrza miejskie. To przykład architektury o wysokiej kulturze przestrzennej takiej, która nie tylko rozwiązuje lokalne problemy funkcjonalne, ale też kreuje wartościowy fragment miasta. Za wrażliwość, powściągliwość i świadomość kontekstu ta realizacja w pełni zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

OGRODY GRAUA. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: OGRODY GRAUA, budynek wielorodzinny

Inwestor: Echo Investment

Generalny wykonawca: PORR

Wykonawca konstrukcji: Zimny Construction

Powierzchnia zabudowy: 1 183 m2 (budynek istniejący), 5 493 m2 (budynki projektowane)

Powierzchnia całkowita: 1 637 m2 (budynek istniejący), 5 143 m2 (budynki projektowane)

Kubatura: 5 486 m3 (budynek istniejący), 22 844 m3 (budynki projektowane)

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2020

