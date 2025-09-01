Życie w Architekturze 2025. Olbrachta 24. POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Życie w Architekturze 2025. Olbrachta 24. Założenia Autorskie

Zabudowa wzdłuż ul. Olbrachta na warszawskiej Woli jest wysokościowo niejednorodna. Po jej południowej stronie występują budynki niskie, czterokondygnacyjne, natomiast po północnej, w miejscu lokalizacji projektowanej zabudowy, wysokie budynki, punktowe o wysokości ok 45m. Na taką też wysokość nowej zabudowy zezwala w tym miejscu obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jednocześnie MPZP nie pozwalał na stworzenie zabudowy pierzejowej. Stąd decyzja o zaprojektowaniu budynku wolnostojącego, co było największym wyzwaniem na tak ciasnej i wąskiej działce. Wysokość budynku została określona jako wartość przejściowa między niską i wysoką zabudową, pomimo dopuszczalnych 45m.

Architektura budynku i rysunek elewacji jest odzwierciedleniem modułowej struktury mieszkań i ich nietypowego układu. Mieszkania są dwupoziomowe o pow. ok 40m2. Dzięki temu podział mieszkania na strefę nocną i dzienną, prowadzony zazwyczaj na jednym poziomie, został zastąpiony przez lokalizację strefy dziennej na niższym, a nocnej na wyższym poziomie. Całość łączy otwarta, wysoka miejscami na 6m przestrzeń dzienna, ze schodami łączącymi oba poziomy. Jest ona doświetlona dużymi przeszkleniami ułożonymi szachownicowo, z których jedno jest zawsze wyjściem na balkon. Taki układ okien zapewnia większą prywatność patrząc od wewnątrz, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej powierzchni przeszkleń, natomiast z zewnątrz kształtuje modułowy rysunek elewacji i bryły budynku. Modułowość bryły została uczytelniona przez odjęcie od niej kilku bloków w strefie wejścia, tworząc duży zadaszony podcień. Akcentuje on w ten sposób strefę wejściową i wjazd do windy obsługującej garaż podziemny.

Życie w Architekturze 2025. Olbrachta 24. Autorzy

Autor projektu:

POLE Architekci

Zespół autorski:

Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek przy ul. Olbrachta to przykład architektury, która w twórczy sposób odpowiada na trudne warunki urbanistyczne, proponując rozwiązania odważne, a zarazem funkcjonalne i ludzkie. W miejscu silnie kontrastującym skalą zabudowy – pomiędzy niskimi blokami a dominującymi punktowcami – architektura nie próbuje rywalizować ani wtapiać się na siłę, lecz proponuje formę pośrednią: wolnostojący budynek o wysokości kompromisowej, a jednocześnie wyrazistej tożsamości. Zamiast klasycznego, jednopoziomowego układu mieszkań, projekt oferuje nietypowe, kompaktowe lokale dwupoziomowe, które redefiniują sposób użytkowania przestrzeni. Dwupoziomowość mieszkań pozwala oddzielić strefy funkcjonalne w pionie – dzienna znajduje się na dole, nocna na górze – co zwiększa komfort życia i sprzyja poczuciu prywatności. Centralnym elementem każdego mieszkania staje się otwarta, wysoka na 6 metrów przestrzeń dzienna z dużymi przeszkleniami i schodami jako dominantą wewnętrzną. Rysunek elewacji to bezpośredni wyraz tej wewnętrznej struktury – szachownicowy układ okien nie tylko doświetla wnętrza i zapewnia prywatność mieszkańcom, ale także tworzy dynamiczny rytm na fasadzie. Architektura nie potrzebuje ozdobników: siła projektu tkwi w spójności idei i formy. Podcięcie bryły przy wejściu – powstałe przez "odjęcie" modułów – nie tylko organizuje strefę wejściową, ale także wzmacnia czytelność modularnego języka projektu. To prosty, a zarazem mocny gest architektoniczny. W dobie dążenia do maksymalizacji powierzchni i ujednolicenia przestrzeni miejskiej, projekt ten przypomina, że nawet w ciasnym, trudnym kontekście można tworzyć architekturę wyrazistą, zrównoważoną i pełną jakości. Dlatego ta realizacja zasługuje na Grand Prix – za odwagę, za spójność, za jakość życia, którą wnosi.

Olbrachta 24. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Olbrachta 24, budynek wielorodzinny

Inwestor: GN GROUP

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: GN GROUP

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2019

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.