Życie w Architekturze 2025. OLIMPIA PORT. SRDK STUDIO, Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka

Życie w Architekturze 2025. OLIMPIA PORT. Założenia Autorskie

Osiedle Olimpia Port to przykład kompleksowej transformacji zdegradowanego terenu poprzemysłowego w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Olimpia Port to jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Polsce, a zarazem kameralne miejsce do życia. Projekt i XIV-etapowa realizacja trwały ponad dekadę. Na etapie współpracy z Biurem Rozwoju Miasta nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni najważniejszą zmianą zaproponowaną przez architektów SRDK STUDIO była korekta przebiegu głównej ulicy Ferdynanda Magellana.

Lekko odchylona od kierunku północ-południe oś tej arterii zapewnia optymalne nasłonecznienie kwartałów mieszkaniowych o wysokości 4-6 kondygnacji. Ten zabieg urbanistyczny fundamentalnie wpłynął na jakość przestrzeni mieszkalnej i kształt całego osiedla. Zadaniem architektury było wypełnienie pustych poprzemysłowych przestrzeni i podkreślenie naturalnych walorów – skwerów, oczek wodnych, starodrzewu, nabrzeża rzeki. Kameralną atmosferę osiedla uzyskano przez zachowanie niskiej intensywności zabudowy, zwiększenie odległości między budynkami i stworzenie przyjaznych miejsc spotkań z elementami małej architektury.

Kluczową kwestią dla projektantów było wyeksponowanie walorów krajobrazu – zieleni, kanału żeglugowego Odry, dziedzictwa kulturowego w postaci historycznych obiektów (stara cegielnia z kominem) i pozostałości po działalności rzecznego portu przeładunkowego jak bocznice kolejowe do rozładunku. Priorytetem było organiczne osadzenie zabudowy w zieleni: dostęp do zieleni w odległości 150 m od każdego budynku, zaprojektowanie osiedlowych tras pieszo-rowerowych łączących się z istniejącymi szlakami poza założeniem, zwrot ku rzece poprzez stworzenie dostępnych pomostów rekreacyjnych i mariny przy głównym placu.

Olimpia Port została pomyślana jako osiedle społeczne, w którym ukształtowanie przestrzeni, otwarcie na słońce, zaprojektowanie funkcji mieszkalnych i szerokiej gamy funkcji uzupełniających, sprzyja nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji.

Życie w Architekturze 2025. OLIMPIA PORT. Autorzy

Autor projektu:

SRDK STUDIO, architekci Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka

Zespół autorski:

Zespół autorski: Beata Szulgowska-Burzyńska, Katarzyna Pryszczewska zespół architektów: Agnieszka Gajewska, Gabriela Cader, Barbara Sęk-Dejnek, Agata Dobrowolska, Jędrzej Śródka, Jan Kołodziej, Wojciech Krassowski, Jan Mucha, Jakub Świerczyński, Piotr Krokosz, Teresa Mucha, Szymon Nespiak, Teresa Dorenda, Krystyna Krasicka, Aleksandra Białek-Pacuła, Kamila Podolska, Karina Wachowska-Zaraś, Weronika Lechowska, Beata Nabzdyk, Karolina Krawczyk-Stefańska, Agnieszka Krassowska, Krzysztof Nowik, Łuka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Osiedle realizuje ideę zwartego miasta, włączając postindustrialną przestrzeń w żywą tkankę miasta. Olimpia Port została wpisana w kontekst naturalny (meandry rzeki, roślinność łęgowa, potężne dęby) i kulturowy (cegielnia związana z lokalnym wydobyciem glinki i wypałem cegły, bocznice kolejowe, rzeczny port przeładunkowy).

Olimpia Port to duże, a zarazem kameralne osiedle wyrastające z natury. Oplata je system zieleni z trasami pieszo-rowerowymi. Trasy spacerowe osiedla gwarantują przejście 8000 kroków, zewnętrzny fitness wzdłuż dawnej bocznicy kolejowej zachęca do codziennego ruchu, a liczne place zabaw i boiska zapraszają do aktywności. Zbudowanie nadbrzeżnych parków, promenad oraz infrastruktury (np. przystani) otworzyło dostęp do rzeki w tej części Wrocławia, aktywizując życie społeczne i kulturalne na wschód od centrum. Rozbudowana część usługowa (ok. 50 lokali w parterach) oraz liczne udogodnienia rekreacyjne sprawiają, że Olimpia Port stanowi praktycznie samowystarczalną dzielnicę. Najważniejsze atrybutów mieszkań (jest ich tu ponad 2 900) są widoki, światło i rozkładowość oraz elastyczność układu.

Budynki cechuje spokojna estetyka korespondująca z nadrzecznym charakterem okolicy. Tarasy, uskokowe balkony, panoramiczne okna czy przeszklone narożniki mieszkań pozwalają doceniać walory lokalizacji. Zastosowano rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej – system suchych rzek, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne nawierzchnie. Zielone trakty osiedla łączą się z siecią miejskich szlaków, tworząc korytarze chłodzące i wentylujące.

Olimpia Port jest unikalnym osiedlem-dzielnicą otwartym też dla osób z zewnątrz, które szukają tu odpoczynku. Ulice i ciągi piesze Olimpii Port tworzą osie widokowe, których dominantami są na przemian natura i architektura. Główne place – Marina z usługami i kontemplacyjny zielony Rynek to kulminacyjne przestrzenie nad rzeką, połączone bulwarem spacerowym z waterfrontową zabudową.

OLIMPIA PORT. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: OLIMPIA PORT, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Grupa Archicom/Archicom RI

Wykonawca konstrukcji: Archicom RI

Powierzchnia użytkowa: 169 800 m2

Powierzchnia całkowita: 273 500 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 208 400 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2010-2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

