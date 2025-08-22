Życie w Architekturze 2025. Osiedle mieszkaniowe Sokółka Zielenisz, z wyszczególnieniem budynku przy ul. Krauzego 10. Mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski

Życie w Architekturze 2025. Osiedle mieszkaniowe Sokółka Zielenisz, z wyszczególnieniem budynku przy ul. Krauzego 10. Założenia Autorskie

Osiedla Sokółka Zielenisz powstało w myśl zrównoważonej, przyjaznej przestrzeni mieszkaniowej, łączącej wysoką jakość architektury ze znaczącym udziałem natury i funkcjonalnością codziennego życia. Założenia wyróżnia harmonijne wpisanie zespołu zabudowy w otaczający krajobraz gdyńskiej dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, przy jednoczesnym wykorzystaniu atutów terenu – ukształtowania, zieleni oraz malowniczych widoków.

Na zespół mieszkaniowy składają się kameralne, wielorodzinne budynki o zróżnicowanej, lecz harmonijnie współgrającej, nieprzytłaczającej wysokości. Zabudowy rozmieszczono w sposób sprzyjający integracji społecznej i zapewniający optymalny dostęp do światła dziennego. Starannie zaprojektowany układ urbanistyczny tworzy półprywatne dziedzińce, zielone ciągi piesze i przestrzenie rekreacyjne, sprzyjające wypoczynkowi mieszkańców po powrocie z pędzącego centrum miasta. Istotnym założeniem było połączenie nowoczesnej, eleganckiej estetyki z lokalnym kontekstem architektonicznym. Fasady budynków wykończono naturalnymi materiałami (drewnem, tynkiem w stonowanych kolorach), wnętrza dziedzińców opatrzono dodatkowymi żwirowymi alejkami, co podkreśla ekologiczny charakter inwestycji.

Choć osiedle ma przywodzić na myśl głównie przyrodnicze perełki, to nowoczesne elementy małej architektury i zagospodarowania terenu dodają przestrzeni poczucia miejskości. Projekt zakładał również zastosowanie rozwiązań proekologicznych, retencję wód opadowych, ogrody deszczowe, ograniczenie ruchu kołowego wewnątrz osiedla oraz promowanie mobilności pieszej i rowerowej, czemu sprzyja rozległy teren Zielonej Doliny i ciąg pieszo rowerowy powiązany ze szlakami turystycznymi TPK. Sokółka Zielenisz to przykład współczesnego osiedla, które łączy komfort życia, jakość architektury i szacunek dla środowiska, odpowiadając na potrzeby nowoczesnych mieszkańców.

Autor projektu:

mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski, mgr inż. arch. Elżbieta Bieszk, mgr inż. arch. Maja Dynak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Sokółka Zielenisz zasługuje na wyróżnienie jako realizacja, odpowiadająca na wyzwania współczesnej architektury mieszkaniowej – jakości życia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. To przemyślana, spójna przestrzeń do życia między , harmonijnie łącząca funkcjonalność, estetykę i uwarunkowania przyrodnicze.

Osiedle oferuje mieszkańcom zarazem intymność i poczucie wspólnoty dzięki półprywatnym przestrzeniom i wysokiemu zaangażowaniu terenów zielonych. To projekt odpowiadający na potrzeby mieszkańców, podnoszący standardy życia w architekturze – tworzący „żywe osiedle”.

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Osiedle mieszkaniowe Sokółka Zielenisz, z wyszczególnieniem budynku przy ul. Krauzego 10, obiekt mixed-use

Inwestor/generalny wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

Wykonawca konstrukcji: Baumax Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 1486 m2

Powierzchnia użytkowa: 4132 m2

Powierzchnia całkowita: 5492 m2

Kubatura: 23573 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.