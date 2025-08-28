Życie w Architekturze 2025. Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu. GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

Życie w Architekturze 2025. Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu. Założenia Autorskie

Osiedle budynków wielorodzinnych w Łowiczu zostało zaprojektowane jako jedno z pierwszych dla rządowego programu mieszkań na wynajem. Najważniejszym założeniem przy projektowaniu było stworzenie wysokiego standardu mieszkania z wykorzystaniem powszechnie stosowanej technologii budowlanej w celu zminimalizowania kosztów inwestycji. W tym przypadku najistotniejszym elementem wyrazu architektonicznego tych budynków stały się ich czytelna konstrukcja, odpowiednia skala oraz proporcje.

Istotnym zagadnieniem podczas projektowania było wybudowanie mieszkań, które w sposób maksymalny zapewnią przyszłym najemcom efektywne wykorzystanie każdego metra. Nasz projekt stanowi dowód na to, że nadal można realizować tanie budynki mieszkalne zapewniając jednocześnie zapomniane na rynku komercyjnym praktyki jak ustawne proporcje pomieszczeń oraz przede wszystkim możliwość ich naturalnego przewietrzania. Tę możliwość udało nam się uzyskać nawet w niewielkich czterdziestometrowych mieszkaniach. Na najwyższej kondygnacji zlokalizowane są najmniejsze mieszkania, natomiast największe przeznaczone dla dużych rodzin, zlokalizowane są głównie na parterze i mają dostęp do przylegających do nich ogródków.

Naszym głównym celem było zrealizowanie budynków, które w swojej logice przestrzennej są uniwersalne. Punktem wyjścia była odpowiednia proporcja przestrzeni pokoju i odpowiedniego oświetlenia go naturalnym światłem. Pionowa proporcja okna w odpowiedniej relacji do wymiarów człowieka i pomieszczenia pozwala na osiągnięcie podobnego efektu, który do dziś zachwyca w osiemnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych kamienicach. Operowanie takimi przestrzeniami mieszkalnymi pozwala na osiągnięcie zarówno w rzucie jak i na elewacji budynku czytelnego i harmonijnego rytmu. Projektując w ten sposób, cały nacisk położony jest na kompozycję architektoniczną, natomiast detal, materiał oraz cały kostium architektoniczny mają drugorzędne znaczenie.

Życie w Architekturze 2025. Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu. Autorzy

Autor projektu:

GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

Zespół autorski:

Rafał Mazur, Łukasz Gaj, współpraca: Marta Sacha, Paweł Serafiński,Justyna Majewska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W XXI w. mieszkaniówka zmaga się z kryzysem, który trafnie opisuje pojęcie patodeweloperki. Pojawienie się nowego słowa w języku polskim świadczy o powszechnej i znaczącej randze problemu. Słaba jakość mieszkalnictwa nie jest tylko cechą inwestycji o charakterze komercyjnym, lecz jest równie powszechna w inwestycjach publicznych. Odpowiedzialność za nią ponoszą nie tylko inwestorzy, lecz w dużej mierze architekci oraz krytycy architektury, którzy nie dostrzegają złożoności problemu oraz parametrów odpowiadających za dobrą przestrzeń zamieszkiwania.

Krytyka architektoniczna, rynek nieruchomości oraz środowisko architektów koncentrują się na przestrzeni pomiędzy budynkami, a same budynki rozpatrywane są zazwyczaj pod kątem atrakcyjności elewacji, zapominając o jakości układów mieszkań. Coraz wyższa cena budowy metra mieszkania powinna być jednak jeszcze większą motywacją dla optymalizacji rzutu, aby każdy metr mógł być w pełni wykorzystany. Osiedle w Łowiczu pokazuje, że możliwa jest alternatywa dla polskiej mieszkaniówki. Zróżnicowana struktura mieszkań, co obecnie stanowi rzadkość, umożliwia zamieszkiwanie różnorodnej społeczności.

Kolejnym parametrem jest relacja wielkości mieszkania do możliwości jego wykorzystania, czyli w uproszczeniu stosunek powierzchni mieszkania do ilości pokoi. Istotną kwestią jest również przewietrzanie mieszkań, które w przypadku łowickiego osiedla jest zapewnione we wszystkich mieszkaniach przekraczających 45 m2. Jednostronne mieszkania stanowią jedynie trzydziestometrowe kawalerki. Na polskim rynku mieszkaniowym realizacja jednostronnych mieszkań dotyczy często mieszkań przekraczających 50 lub 60 m2. Kluczową rolę pełnią również proporcje pomieszczeń, które mogą być odpowiednio umeblowane i doświetlone.

Projekt w Łowiczu pokazuje, że współczesne osiedle nie musi być realizowane z drogich materiałów oraz z kosztownymi garażami podziemnymi. Naziemny parking z siatką drzew za kilkadziesiąt lat może stać się atrakcyjnym parkiem.

Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu, budynek wielorodzinny

Inwestor: PFRN

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ZAB-BUD

Powierzchnia zabudowy: 1 948,84 m2

Powierzchnia użytkowa: 4 965,73 m2

Powierzchnia całkowita: 7 228,6 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8 479 m2/28 914,4 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2021

