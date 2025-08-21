Życie w Architekturze 2025. Oświatowa Apart 9. Paulina Bogdał-Śmierzyńska, Konrad Śmierzyński

Życie w Architekturze 2025. Oświatowa Apart 9. Założenia Autorskie

Głównym założeniem było wykorzystanie istniejącej konstrukcji budynku i jej adaptacja do współczesnych standardów, zamiast budowy nowego obiektu. Celem było maksymalne ograniczenie ingerencji w środowisko i uniknięcie emisji związanych z wyburzeniami.

Ekologia i dekarbonizacja. Projekt miał na celu znaczną redukcję śladu węglowego poprzez: zachowanie istniejącej konstrukcji (ograniczenie zużycia betonu, stali, transportu),zastosowanie lokalnych materiałów i usług, eliminację procesów rozbiórkowych i ograniczenie ilości odpadów budowlanych.

Zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego. Architekci kierowali się filozofią, która zakłada pełne wykorzystanie dostępnych zasobów i struktur. Projekt wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju poprzez racjonalne gospodarowanie przestrzenią, materiałami i energią.

Podnoszenie efektywności energetycznej. Termomodernizacja obiektu miała kluczowe znaczenie-np. docieplenie ścian, montaż balkonów z łącznikami termoizolacyjnymi, zielony dach. Celem było uzyskanie wysokiego standardu energetycznego przy zachowaniu istniejącej struktury. Autorzy chcieli nadać „drugie życie” budynkowi, uwzględniając jego historyczny kontekst i strukturę, nie traktując go jako przestarzałego, lecz jako wartościową bazę do twórczej adaptacji.

Elastyczność funkcjonalna i społeczna użyteczność. Program funkcjonalny przewidywał stworzenie mieszkań i lokali usługowych o zróżnicowanych metrażach, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby użytkowników-bez konieczności dalszej urbanizacji nowych terenów.

Projektowanie przyszłościowe. Jednym z założeń była możliwość dalszej adaptacji budynku w przyszłości-bez konieczności rozbiórek. Projekt miał pokazać, że trwałość i elastyczność funkcji to kluczowe wartości we współczesnym budownictwie. Te założenia pokazują, że projekt był nie tylko technicznie sprawny, ale też głęboko przemyślany pod kątem ekologii, ale też głęboko przemyślany pod kątem kątem ekologii, odpowiedzialności społecznej i strategii urbanistycznych.

Życie w Architekturze 2025. Oświatowa Apart 9. Autorzy

Autor projektu:

Paulina Bogdał-Śmierzyńska , Konrad Śmierzyński

Zespół autorski:

Bartosz Nędza, Dominik Kula, Krzysztof Chwastek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt modernizacji budynku przy ul. Partyzantów w Starachowicach to przykład innowacyjnego podejścia do współczesnych wyzwań architektonicznych i klimatycznych. Realizacja zasługuje na Grand Prix, ponieważ stanowi wzorcowy model transformacji istniejącej zabudowy w duchu zrównoważonego rozwoju. Zamiast kosztownego i emisyjnego wyburzenia, architekci z TERA GROUP postawili na adaptację istniejącej konstrukcji – oszczędzając zasoby, minimalizując ślad węglowy i przyspieszając realizację. To nie tylko ekologiczny wybór, ale też decyzja strategiczna, która pokazuje, że przyszłość budownictwa leży w inteligentnym wykorzystaniu tego, co już istnieje.

Projekt znakomicie wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego – ogranicza zużycie nowych materiałów, zmniejsza ilość odpadów budowlanych i wykorzystuje lokalne zasoby, co przekłada się na mniejszy ślad transportowy.

Na uwagę zasługują także nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak zielony dach SOPRANATURE, docieplenie ścian 15-centymetrową warstwą izolacji, czy wykorzystanie łączników termoizolacyjnych Isokorb® Schöck. Dzięki nim budynek nie tylko odzyskał nowe życie, ale stał się również energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Projekt odpowiada na realne potrzeby mieszkańców – oferując 64 mieszkania i 4 lokale usługowe o zróżnicowanych metrażach – przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni miejskiej i uniknięciu dalszej zabudowy terenów niezurbanizowanych.

To inwestycja, która nie tylko realizuje cele środowiskowe i społeczne, ale też ustanawia nowy standard w myśleniu o architekturze przyszłości. Dlatego właśnie projekt ten zasługuje na najwyższe wyróżnienie – Grand Prix – jako wzorcowy przykład odpowiedzialnego, świadomego i przyszłościowego budownictwa.

Oświatowa Apart 9. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Oświatowa Apart 9, obiekt mixed-use

Inwestor: MAGDALENA PROKOP/ANNA PAJĄK

Generalny wykonawca/ wykonawca konstrukcji: Kalech Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 1 150,90 m2

Powierzchnia użytkowa: 4 654,73 m2

Powierzchnia całkowita: 6051,14 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4 585,50 m2/20 767,66 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.