Życie w Architekturze 2025. Park Artystów ulicy Zachodniej w Łomiankach. Gdak Studio

Życie w Architekturze 2025. Park Artystów ulicy Zachodniej. Założenia Autorskie

Park Artystów przy ulicy Zachodniej w Łomiankach to projekt przestrzeni publicznej, którego głównym celem jest upamiętnienie i twórcze zakomponowanie śladów działalności dziewięciu wybitnych polskich artystów i projektantów, którzy zamieszkali przy jednej ulicy.

Założenie oparto na idei harmonijnego połączenia natury, funkcjonalności oraz narracji artystycznej – przestrzeń nie tylko porządkuje i udostępnia działkę publiczną o długości 500 m, ale także inspiruje do aktywnego kontaktu z kulturą. Główną osią założenia jest wijąca się, intensywnie pomarańczowa ścieżka piesza o wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Kolor ścieżki staje się elementem identyfikującym miejsce, rozświetlającym zacienioną przestrzeń, a także symbolicznie nawiązuje do artystycznego fermentu i odwagi twórczej. W miejscach poświęconych konkretnym twórcom ścieżka zaczyna meandrować, podkreślając wyjątkowość danego fragmentu parku. Na jej nawierzchni umieszczono autografy artystów wykonane ze stali nierdzewnej. Projekt wprowadza klarowny podział funkcjonalny: strefy wejściowe z podświetlanymi słupami informacyjnymi, strefę artystów (z okrągłymi siedziskami i planowanymi instalacjami artystycznymi), strefę spotkań (z autorską platformą do integracji i odsłuchu nagrań), rekreacyjną (z kurtyną wodną) oraz aktywną (z trampolinami dla dzieci). Wszystkie elementy małej architektury – zarówno forma, jak i kolorystyka – zostały zaprojektowane tak, by nie konkurować z przyszłymi instalacjami artystycznymi, lecz je uzupełniać i wspierać.

Projekt zakłada również aktywizację lokalnej społeczności poprzez działania kulturalne i edukacyjne, które przyczynią się do budowania tożsamości miejsca oraz pielęgnowania pamięci o artystach. Park Artystów to przestrzeń wielozmysłowa, dostępna, prospołeczna – oferująca kontakt z przyrodą, historią i sztuką w codziennej przestrzeni życia.

Życie w Architekturze 2025. Park Artystów ulicy Zachodniej. Autorzy

Autor projektu:

Gdak Studio

Zespół autorski:

Ewelina Gdak, Michał Gdak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Park Artystów w Łomiankach to przykład architektury, która nie tylko porządkuje i estetyzuje przestrzeń, ale przede wszystkim nadaje jej nowe znaczenie – społeczne, kulturowe i edukacyjne. Projekt nie ogranicza się do funkcjonalnego zagospodarowania terenu, lecz świadomie wprowadza narrację artystyczną i pamięć miejsca, integrując historię z codziennym życiem mieszkańców.

Realizacja w wyjątkowy sposób pokazuje, jak przestrzeń publiczna może inspirować, edukować i budować lokalną tożsamość. Park powstał w odpowiedzi na unikatowy fakt – zamieszkania przy jednej ulicy dziewięciu wybitnych polskich twórców. Projekt nie tylko ich upamiętnia, ale zaprasza do aktywnego poznawania ich dorobku. Dzięki planowanym instalacjom artystycznym, autografom wkomponowanym w nawierzchnię oraz interaktywnej platformie dźwiękowej, sztuka staje się dostępna, namacalna i obecna w życiu codziennym. Kluczowym atutem projektu jest jego wielowarstwowość – łączy rekreację, edukację, integrację społeczną i sztukę w sposób nienachalny, dostępny i atrakcyjny. Przemyślany podział na strefy odpowiada na różnorodne potrzeby użytkowników – od rodzin z dziećmi, przez osoby starsze, po pasjonatów sztuki i historii.

Realizacja pokazuje, że nawet na peryferiach miasta możliwe jest stworzenie miejsca o silnej tożsamości i wysokiej jakości przestrzennej. Pomarańczowa ścieżka – symboliczny i formalny kręgosłup parku – wprowadza nową energię w zastany krajobraz, stając się rozpoznawalnym znakiem miejsca. Park Artystów to przykład architektury, która żyje – nie tylko w sensie funkcjonalnym, ale przede wszystkim emocjonalnym i symbolicznym. To przestrzeń, która opowiada historię, jednocześnie będąc tłem dla nowych relacji i aktywności.

Park Artystów ulicy Zachodniej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Park Artystów ulicy Zachodniej, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Łomianki z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ROW Sp. z o. o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

