Życie w Architekturze 2025. Pawilon Kamień z polaną edukacyjną na Golędzinowie. eM4. Pracownia Architektury. Brataniec

Życie w Architekturze 2025. Pawilon Kamień z polaną edukacyjną na Golędzinowie. Założenia Autorskie

Na polanie nad Wisłą przy leży kamień. Kamień, który jest częścią tego miejsca stał się inspiracją dla pawilonu edukacyjnego. Zewnętrzna forma pawilonu odwołuje się do zamierzchłej przeszłości. Kamień pamięta lodowce, pamięta zmiany koryta rzeki, pamięta prehistoryczne gady, pokolenia zwierząt i roślin.Liczne głazy rozsiane w tej części Europy rysują mapę zasięgu zlodowaceń. Są świadkami procesów przyrodniczych, naturalnymi eksponatami opowiadającymi o dalekich miejscach, z których pochodzą. Wydrążone wnętrze kamienia staje się skarbnicą wiedzy o przeszłości i życiu doliny Wisły. Człowiek przystaje na chwilę przy kamieniu.

Forma pawilonu-kamienia łączy człowieka z naturą. Drobne okruchy tworzą zmienne ławice. Rzeka kreuje swój brzeg zgodnie z prawami natury, ma swoją własną geometrię, łach i ławic tworzonych przez przenoszony materiał skalny. Centrum opowieści o przyrodzie stanowi pawilon - kamień nawiązujący swym kształtem do kamieni polodowcowych charakterystycznych dla krajobrazu mazowieckiego środkowej Polski. Rysunek strefy brzegowej został przetworzony na plan łąki edukacyjno-przyrodniczej, która łączy się z sąsiednim rozległym obszarem brzegu rzeki objętym ochroną Natura 2000. Ścieżki przeplatają się z wyspami, które nawiązują do form aluwialnych, przyjmują ich kształt i odwołują się do materiałów transportowanych przez rzekę.

Idea migracji w przyrodzie stanowi główny wątek, na kanwie którego można rozwijać szereg równoległych treści. Przyjęte hasła są pojemne i elastyczne podobnie jak przestrzeń inspirowana ich znaczeniem. Realizacja jest częścią szerszych działań mających na celu ochronę przyrodniczą i udostępnienie prawego brzegu Wisły w Warszawie.

Życie w Architekturze 2025. Pawilon Kamień z polaną edukacyjną na Golędzinowie. Autorzy

Autor projektu:

eM4. Pracownia Architektury. Brataniec

Zespół autorski:

Autorzy: Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Marek Bystroń, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Architektura krajobrazu: Urszula Forczek-Brataniec, Marcin Brataniec, Marek Bystroń; współpraca: Paulina Koppel Konstrukcja: Jan Wojtas

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Kamień przez ostatnie lata wrósł w przestrzeń Warszawy, Stał się symbolem Dzielnicy Wisła i ulubionym miejscem spotkań. Jego wibrująca aktywność edukacyjna przyciąga miłośników przyrody, jego przyjazne otoczenie to częsty przystanek na wycieczce pieszej, czy rowerowej. Stanowi wyjątkową przestrzeń narracyjną która opowiada o przyrodzie, a jednocześnie daje schronienie uczestnikom tej opowieści. W tym przypadku również jak w kontekście pozostałych naszych projektów hasło „Życie w Architekturze” nabiera nowego znaczenia.

Bo jest to życie ludzi ale również wzbogacenie miejsca do życia i dbałość o dobrostan innych organizmów. Wzmocnienie korytarzy ekologicznych, odpowiednie utrzymywanie naturalnej łąki sprzyja życiu w szerokim tego słowa znaczeniu. Projekt edukuje o przyrodzie ale również sam jest nośnikiem idei budowania ekologicznego. Budynek nie ingeruje w teren, jest posadowiony na płycie, nie zmieniając w ten sposób struktury gruntu i warunków wodnych. Jest wykonany w technologii low-tech w postaci surowej struktury betonowej. Masą chroni przed hałasem od pobliskiej linii kolejowej i stabilizuje temperaturę w obiekcie. Obiekt nie zanieczyszcza światłem. Ścieżki i wszelkie powierzchnie utwardzone są przepuszczalne. Gatunki roślin zastosowane w zagospodarowaniu łąki edukacyjnej są zgodne z siedliskiem, wzmacniają korytarz ekologiczny i przybliżają i objaśniają rozproszone w „rzece kwiatów” gatunki kwiatów i traw.

Obiekt jest szczególnie lubiany przez dzieci. Jest otwarty na inicjatywy lokalnej społeczności. To pierwsze w Warszawie zielone miejsce aktywności lokalnej. Dwukondygnacyjna powierzchnia budynku wraz z otoczeniem jest udostępniana grupom i organizacjom działającym na rzecz ekologii i ochrony przyrody. To przestrzeń spotkań i dialogu, a jej aranżacja ukierunkowuje i dopełnia ich przedmiot.

Pawilon Kamień z polaną edukacyjną na Golędzinowie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Pawilon Kamień z polaną edukacyjną na Golędzinowie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy/Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Luno Group Sp. z o.o. Łukasz Wyszkowski

Powierzchnia zabudowy: 240,13 m2

Powierzchnia całkowita: 312,24 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 12 082,00 m2/1666 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016-2017/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.