Życie w Architekturze 2025. Pierwsza Dzielnica. Medusa Group

Pierwsza Dzielnica to zespół mieszkaniowy w Katowicach, usytuowany w pobliżu Strefy Kultury, na terenach dawnej kopalni węgla kamiennego “Katowice”, a jeszcze dawniej “Ferdynandgrube". Inwestycja realizowana jest etapowo i docelowo składać się będzie z dziewięciu budynków, nawiązując architektonicznie do pobliskiego osiedla “Gwiazdy”. Głównymi założeniami projektu, było pozwolić zdegradowanej, długotrwałą eksploatacją górniczą ziemi odpocząć, a przyszłym mieszkańcom wykorzystać śródmiejską lokalizację, z dostępnymi wokoło usługami: edukacyjnymi, kulturalnymi, handlowymi, z dostępem do bezpośredniej komunikacji miejskiej.

Projekt zakłada realizację zespołu budynków wysokich, co zapewnia naturalne przewietrzanie, a w centralnej części zespołu, stworzenie zielonej, ogólnodostępnej przestrzeni parkowej. Wysokie, smukłe budynki zapewniają odpowiednie nasłonecznienie i widok. Głębokie loggie z panelami szklanymi służą jako miejsca do relaksu, chroniąc przed warunkami atmosferycznymi i zacieniając przeszklenia, jednocześnie wzbogacając estetykę elewacji grą światłocieni.

Pierwszy etap objął budowę trzech dwunastokondygnacyjnych budynków (42m wysokości) zintegrowanych wspólnym parterem usługowym. Powstało 265 mieszkań, 13 lokali handlowo-usługowych oraz parking podziemny na prawie 300 pojazdów. Przestrzeń publiczną od strony ulicy ukształtowano w formie tarasowej, tworząc strefy wypoczynku, spotkań i zabaw dla dzieci, z łatwym dostępem dzięki schodom terenowym.

W drugim etapie zrealizowano dwa szesnastopiętrowe budynki (ok. 55m wysokości), mieszczące 256 mieszkań i apartamentów oraz lokale usługowe i pomieszczenia wspólne. Centralną częścią tego etapu jest duży park, przeznaczony na rekreację, z trasami spacerowymi, bieżniami, rolkostradą, placem zabaw i zewnętrzną siłownią publiczną. Pod budynkami znajduje się parking podziemny na około 300 miejsc i stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Trzeci etap zakłada budowę dwóch siedemnastopiętrowych budynków...

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała współpraca autorska: Maria Jaksik-Fikus, Anna Siwińska, Jarosław Przybyłka, Marta Frączyk, Łukasz Iwan, Jakub Świdziński, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Konrad Basan, Krzysztof Weber

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt Pierwszej Dzielnicy podjął próbę tworzenia nowego kontekstu mieszkaniowego, na terenach poprzemysłowych, łącząc standardowe procedury administracyjne w celu uzyskania WZ i PnB, z otwartą partycypacją społeczną. Miał być odpowiedzią na krytykę warunków zabudowy, jako procedury niedemokratycznej i przy braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, miał umożliwiać zapoznanie się z planowaną inwestycją, najbliższym sąsiadom. Aby lepiej zrozumieć i wpisać się w lokalne okoliczności, Projektant wraz z Inwestorem, zdecydowali się na przeprowadzenie rozmów z sąsiadami, na etapie tworzonych się warunków zabudowy. Odbyto liczne spotkania zarówno z Muzeum Śląskim jak i z mieszkańcami Bogucic w lokalnym Domu Kultury. Projekt również prezentowano na Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno Urbanistycznej.

Pierwsza Dzielnica to kompleksowe podejście do projektowania przestrzeni miejskiej, łączące współczesną architekturę z funkcjonalnością, dbałością o środowisko, terenami zielonymi i umożliwiającą zawiązywanie nowych struktur społecznych, w zdegradowanym obszarze dawnej kopalni. Inwestycja, powstająca w Katowicach obok Strefy Kultury, harmonijnie nawiązuje do pobliskiego osiedla Gwiazdy duetu Buszko-Franta, zapewniając spójność urbanistyczną.

Forma budynków, z ich uporządkowaną elewacją i rytmem loggii czerpie z modernistycznych tradycji Śląska. Ważnym założeniem było przewietrzanie i stworzenie zielonej, ogólnodostępnej przestrzeni wewnątrz zabudowy otwartej dla wszystkich mieszkańców. Wysokie budynki gwarantują nasłonecznienie i widoki. Głębokie loggie z składanymi panelami szklanymi służą jako miejsca odpoczynku, chronią przed warunkami atmosferycznymi i zacieniają przeszklenia, jednocześnie wzbogacając estetykę elewacji grą światłocieni. Przemyślana przestrzeń publiczna w formie tarasowej, z miejscami do wypoczynku, spotkań i zabaw dla dzieci, oraz swobodny dostęp do usług, świadczą o dbałości o integrację społeczną i dostępność.

Pierwsza Dzielnica. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Pierwsza Dzielnica, budynek wielorodzinny

Inwestor: TDJ Estate sp. z o.o.

Generalny wykonawca: TDJ Estate sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 31 354 m2 (etap I i II)

Powierzchnia całkowita: 74 381 m2 (etap I i II)

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2021, 2024

