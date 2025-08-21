Życie w Architekturze 2025. Projekt wnętrz - przestrzeni biurowej firmy IT. Biuro projektowe, Szyk i Wnętrze Studio Projektowe Renata Kruk- Kozłowska

Życie w Architekturze 2025. Projekt wnętrz - przestrzeni biurowej firmy IT. Założenia Autorskie

Głównym założeniem projektu przestrzeni biurowej firmy IT było stworzenie wnętrza, które łączy funkcjonalność z estetyką, wspierając efektywną i kreatywną pracę.

Kolorystyka nawiązuje bezpośrednio do identyfikacji wizualnej firmy, budując spójny i inspirujący charakter przestrzeni. W lokalu wyraźnie wydzielono strefy pracy zespołowej i indywidualnej, co sprzyja koncentracji i komfortowi użytkowników. Dodatkowo zaprojektowano gabinet do spotkań, funkcjonalną kuchnię, miejsce relaksu oraz łazienkę, zapewniając pełne zaplecze niezbędne do codziennego funkcjonowania biura. W trosce o komfort akustyczny użytkowników w lokalu zastosowano wykładziny podłogowe oraz tapety, które pochłaniają nadmiar dźwięków. Dodatkowo, między stanowiskami pracy zamontowano miękkie panele akustyczne, które umożliwiają swobodne prowadzenie rozmów telefonicznych przy biurku, nie zakłócając pracy innym współpracownikom.

Całość została zaprojektowana z myślą o ergonomii i codziennej wygodzie użytkowników, zachowując przy tym nowoczesny charakter przestrzeni.

Życie w Architekturze 2025. Projekt wnętrz - przestrzeni biurowej firmy IT. Autorzy

Autor projektu:

Biuro projektowe, Szyk i Wnętrze Studio Projektowe Renata Kruk- Kozłowska

Zespół autorski:

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja stanowi przykład przemyślanej i kompleksowej odpowiedzi na potrzeby współczesnych użytkowników przestrzeni biurowych. Projekt wnętrza biura firmy IT został opracowany z najwyższą dbałością o funkcjonalność, ergonomię oraz spójność wizualną, tworząc przestrzeń sprzyjającą zarówno efektywnej pracy, jak i pozytywnym doświadczeniom estetycznym.

W odpowiedzi na oczekiwania inwestora wnętrze zostało zintegrowane z identyfikacją wizualną marki, co wzmocniło jej wizerunek i tożsamość w oczach pracowników oraz partnerów biznesowych. Starannie dobrana kolorystyka, zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz wyważony balans między nowoczesnością a przytulnością, nadały przestrzeni wyrazisty, a zarazem profesjonalny charakter. Realizacja ta zasługuje na Grand Prix konkursu Życie w Architekturze, ponieważ stanowi wzorcowy przykład projektowania skupiającego się na użytkowniku – przekształcając przestrzeń biurową w środowisko sprzyjające rozwojowi, komunikacji oraz z dbałością o dobre samopoczucie i komfort.

To projekt, który nie tylko spełnia swoją funkcję, ale wnosi realną wartość do codziennego życia jego użytkowników. Realizacja, która udowadnia, że przestrzeń biurowa może być nie tylko funkcjonalna, ale również wyrazista i oryginalna – daleka od utartych schematów i stereotypowych wyobrażeń o typowym biurze.

Projekt wnętrz - przestrzeni biurowej firmy IT. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Projekt wnętrz - przestrzeni biurowej firmy IT, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: Execon One Sp. z o.o., ul. Opatowska 2, 01-696 Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 65 m2

Powierzchnia całkowita: 65 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2024/2024

