Życie w Architekturze 2025. Projekt zagospodarowania skweru z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. ARCHIGLASS & ISBA GRUPA PROJEKTOWA & A+F PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI

Życie w Architekturze 2025. Projekt zagospodarowania skweru z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Założenia Autorskie

Nowy skwer z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych powstał w strategicznym punkcie Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego oraz dużej galerii handlowej. Ograniczona ruchliwymi ulicami przestrzeń była mocno zdegradowana i nie wykorzystywana przez mieszkańców. Kompozycja przestrzenna i roślinna skweru została zaprojektowana tak, by przywoływać skojarzenia z leśną polaną.

Cała przestrzeń tworzy scenografię dla Pomnika i nawiązuje do naturalnego krajobrazu leśnego, który w historii Żołnierzy Niezłomnych był tłem ich działalności. Plac zaprojektowano jako otwartą przestrzeń przypominającą leśny plac — otoczony wysokimi drzewami i zróżnicowaną roślinnością. Główna część — z rozmieszczonymi w szklanych blokach postaciami żołnierzy — pełni rolę centralnej polany, wokół której narasta bujniejsza zieleń. Ścieżki mają miękki, organiczny przebieg, przypominający leśne dukty, prowadzące użytkowników poprzez kolejne przestrzenie kompozycji.

W projekcie wprowadzono także porozrzucane głazy o nieregularnych kształtach i naturalnej fakturze, które niczym elementy naturalnego krajobrazu zostały rozproszone po terenie skweru. Ich obecność wzmacnia wrażenie autentyczności leśnego pejzażu, a jednocześnie pełnią funkcję siedzisk. Posadzka placu zbudowana jest z granitowej kostki i płyt zdemontowanych z wrocławskich ulic, a więc noszących ślady wcześniejszego użytkowania. W nasadzeniach wykorzystano wyłącznie gatunki rodzime, typowe dla zbiorowisk leśno-łąkowych. Wśród nasadzeń dominują brzozy, topole, byliny oraz trawy ozdobne Wysokie drzewa i duże krzewy wzdłuż granic skweru tworzą naturalną kurtynę — oddzielają plac od miejskiego zgiełku, tworzą kameralne wnętrze i pozwalają na chwilę oddechu i refleksji. Skwer stał się nową przestrzenią miasta.

Życie w Architekturze 2025. Projekt zagospodarowania skweru z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Autorzy

Autor projektu:

ARCHIGLASS & ISBA GRUPA PROJEKTOWA & A+F PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI

Zespół autorski:

Tomasz Urbanowicz, Konrad Urbanowicz, Joanna Styrylska, Tomasz Boniecki, Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak, Filip Jędrzak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To miejsce nowej generacji – pomnikowe i codzienne zarazem. Przestrzeń pamięci, która nie izoluje się od miasta, lecz staje się jego integralną częścią – dostępna, inkluzywna, zrozumiała. Zamiast patosu – poetyka; zamiast dystansu – zaproszenie do obecności i refleksji.

Projekt skweru z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych to przykład przekraczania granic dyscyplin i współpracy – architektury, krajobrazu i sztuki. Żadna z dziedzin nie dominuje – wszystkie współpracują na równych prawach. Architektura tworzy ramę i porządek, krajobraz wprowadza żywy kontekst przyrodniczy, a sztuka nadaje całości wymiar emocjonalny. Ta synergia pokazuje model pracy, który podnosi jakośc projektu i który warto promować. To także przykład rewitalizacji zaniedbanego miejskiego fragmentu, który dzięki projektowi odzyskał znaczenie i społeczną wartość. Przekształcenie zdegradowanego skrawka miasta w pełnoprawne, żywe miejsce publiczne.

Projekt zagospodarowania skweru z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Projekt zagospodarowania skweru z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu, przestrzeń publiczna

Inwestor: GMINA WROCŁAW & Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” Centum Historii Zajezdnia

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ROTOMAT SP. Z O. O.

Powierzchnia terenu: 2850 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

