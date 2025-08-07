Życie w Architekturze 2025. Promenada Apartamenty & SPA. Piotr Kowalczyk/ARCHMONDO

Życie w Architekturze 2025. Promenada Apartamenty & SPA. Założenia Autorskie

Podstawowym założeniem projektu apartamentowca przy Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie było stworzenie miejsca, które zapewni idealne warunki do wypoczynku, a jednocześnie stanowić będzie pozytywną odpowiedź na przytłaczający chaos architektoniczny panujący w polskich nadmorskich miejscowościach.

Jednym z celów projektu była próba wprowadzenie ładu i harmonii w eksponowanej lokalizacji popularnego kurortu poprzez jak najlżejszą kompozycję bryły. Założeniem było sprawienie, aby nowo powstały budynek nie przytłaczał otoczenia, a jednocześnie przyciągał uwagę swoją skrupulatnie przemyślaną formą. Subtelność białych elewacji, duże przeszklenia, rytmiczność podziałów oraz ograniczona paleta materiałów i kolorów już od pierwszego zetknięcia miały przywodzić na myśl spokój nadmorskiego sanatorium i atmosferę odprężenia.

Czterokondygnacyjna forma budynku została osadzona na prostokątnym rzucie. Horyzontalne linie balkonów oplatających bryłę oraz górującego nad nią, metalowego obramowania miały za zadanie porządkować ją, spłaszczać optycznie i nadawać lekkości. Z kolei pionowe podziały, które rozciągają się wzdłuż całej wysokości fasady, miały stworzyć rytmiczny, wertykalny podział elewacji. Geometryczne podziały stały się zresztą motywem przewodnim budowli. Pionowe występują zarówno na płytach elewacyjnych i ścianach wewnętrznych, balustradach, elementach drewnia-nych strefy saun czy ogrodzeniu. W obiekcie znajduje się 26 apartamentów, przestrzeń aktywnej i bezpiecznej zabawy dla najmłodszych oraz strefa relaksu dla dorosłych. Sposób aranżacji wnętrz jest kontynuacją filozofii lekkości i uporządkowania przyświecającej projektowi. Jasne barwy i duża ilość naturalnego światła tworzą przyjazną, ludzką przestrzeń, otwartą na potrzeby gości w różnym wieku.

Przestrzeń zielona przed budynkiem została zaaranżowana w sposób nawiązujący do nadmorskiego otoczenia. Znaleźć tu można trawy i inne rośliny oraz elementy charakterystyczne dla strefy bałtyckich wydm.

Życie w Architekturze 2025. Promenada Apartamenty & SPA. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Kowalczyk/ARCHMONDO

Zespół autorski:

Piotr Kowalczyk, Karolina Kotowska-Kusiak / Wnętrza: Piotr Kowalczyk, Adrianna Wycisło, Oliwia Pawłowska / Projekt zieleni przed budynkiem: TopoScape

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek Promenady to próba dowiedzenia transformacyjnej mocy architektury – w miejscu, gdzie królował chaos, starano się stworzyć oazę ładu i harmonii oraz cichy manifest tego, jak architektura może zmieniać jakość życia nie tylko swoich użytkowników, ale całego otoczenia. Ta przemyślana interwencja stara się udowodnić, że komercyjny charakter inwestycji nie musi oznaczać rezygnacji z wartości estetycznych i społecznych oraz że odpowiedzialne budownictwo jest kwestią wyboru i wysiłku, które warto podjąć.

W projekcie zdecydowano się na uniwersalne, ponadczasowe rozwiązania – rytmiczne podziały, naturalne materiały czy subtelna kolorystyka są próbą stworzenia jakości zdolnej do przetrwania próby czasu. Dla rodzin wypoczywających tu sezonowo Promenada stwarza przestrzeń, gdzie każde pokolenie znajduje swoje miejsce: dzieci zyskały bezpieczną strefę zabaw, dorośli przestrzeń relaksu, a wszyscy mogą cieszyć się wspólnym czasem w przemyślanie zaprojektowanych apartamentach.

Minimalistyczna estetyka uspokaja, tworząc komfortowe tło dla wakacyjnego wypoczynku i sprawiając, że korzystanie z budynku jest przyjemne, wygodne, budujące dobre wspomnienia. Promenada oddziałuje też na lokalnych mieszkańców. Nie eksploatuje swojego cennego otoczenia. Wręcz przeciwnie – uspokaja je i harmonizuje.

Rozliczne pozytywne opinie na temat budynku spływające do inwestora oraz fakt zauważalnego zainteresowania, jakie budzi on wśród przechodniów są miłym potwierdzeniem dobrze wykonanego zadania. Świadczą też o tym, że przemyślana, odpowiedzialna architektura – również o tak niewielkiej skali i niepozornej funkcji – potrafi wzbudzić emocje i zainteresowanie nie tylko ekspertów w swojej dziedzinie.

Promenada Apartamenty & SPA. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Promenada Apartamenty & SPA, obiekt komercyjny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca: Inwestor

Wykonawca konstrukcji: Krzysztof Polatowski

Powierzchnia zabudowy: 468,84 m2

Powierzchnia użytkowa: 2158,30 m2

Powierzchnia całkowita: 2616,08 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1168 m2/8856 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.