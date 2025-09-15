Życie w Architekturze 2025. Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym. xystudio

Życie w Architekturze 2025. Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym. Założenia Autorskie

Przedszkole w Bydgoszczy z zapleczem sportowo-artystycznym i obserwatorium meteorologicznymym na dachu, powstało dla 150 dzieci pracowników pobliskiego parku technologicznego BPPT. Budynek o powierzchni około 1600m2 stoi na płaskiej działce otoczonej przemysłowym lasem. Proste bryły z charakterystycznymi oknami w kształcie domków. Nowe przedszkole miało mieć profil inżynierski. Z tego powodu na dachu powstał taras z obserwatorium meteorologicznym, z którego możemy również zobaczyć wszystkie instalacje, czerpnie, wyrzutnie i wentylatory.

Wnętrza części wspólnych wykończone są tablicami manipulacyjnymi, ścianami drewnianymi, na których możemy budować własne konstrukcje i małymi domkami, w których można się ukryć. Bryła jest prosta podzielona na trzy części. W pierwszej mieszczą się 2 sale dla najmłodszych dzieci oraz zaplecze kuchenne, w drugiej 4 sale dla starszych dzieci, w trzeciej zaplecze teatralno-sportowe oraz pomieszczenia pomocnicze. Sale zorganizowane są w podwójnych modułach połączonych bezpośrednio blokiem łazienkowym z charakterystycznymi okrągłymi umywalkami i świetlikami dachowymi.

Do budynku przylegają dwa wzniesienia usypane z urobku, porośnięte trawą (przy łączniku z salą sportową) i krzewami przy betonowych schodach. Z jednej górki zimą dzieci będą mogły zjeżdżać na sankach, z drugiej latem śmigać długim na 3 metry ślizgiem zjeżdżalni. Reszta to tereny zielone z piaskowymi wyspami z zabawkami terenowymi oraz niezwykłymi lawendowymi polami. W północnym narożniku działki znajduje się ogród ze szklarnią i dużymi grządkami na których dzieci będą uprawić warzywa i sadzić kwiaty.

Południowa część działki to ogród sensoryczny z długą, meandrującą ścieżką o przeróżnym wykończeniu. Elewacje wykonane są z trwałych płyt HPL i w dużej części porasta je zieleń. To wszystko podlewane jest wodą deszczową gromadzoną w podziemnych zbiornikach.

Życie w Architekturze 2025. Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym. Autorzy

Autor projektu:

xystudio

Zespół autorski:

Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska, współpraca autorska: Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym jest wg władz miasta "najnowocześniejszą placówką w regionie". Budynek zaprojektowany został przede wszystkim dla dzieci pracowników strefy ekonomicznej, mieszczącej się na obrzeżach Bydgoszczy. Jadąc z dziećmi do pracy, spędzamy więcej czasu razem i jest to chyba największa wartość tego typu rozwiązań, często określanych "przedszkolem przyzakładowym".

Placówka ma bardzo rozbudowany program, dużą salę wielofunkcyjną ze sceną oraz obserwatorium astronomiczne na dachu. Dzięki otwartemu podejściu inwestorów z BPPT udało się stworzyć niepowtarzalne przestrzenie, w tym niezwykłe łazienki doświetlone dziennym światłem i multifunkcjonalne przestrzenie wspólne z tablicami manipulacyjnymi i miejscami wyciszenia. Do przedszkola przylega wielki zielony teren z górkami, sceną, ze ścieżką sensoryczną, ogródkami, szklarnią i wieloma innymi atrakcjami.

Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o./Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „GLOB” Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „GLOB” Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 1470,83 m2

Powierzchnia użytkowa: 1346,57 m2

Powierzchnia całkowita: 1613,70 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10 677,04 m2/4541,43 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

