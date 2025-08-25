Życie w Architekturze 2025. Przystań Kajakarska MOSM nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. RS+ ROBERT SKITEK

Życie w Architekturze 2025. Przystań Kajakarska MOSM nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Założenia Autorskie

Jezioro Paprocańskie jest bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców miasta, głównie ze względów rekreacyjnych. Oddane do użytku kilka lat temu nabrzeże łączy ośrodek wypoczynkowy z częścią użytkowaną przez liczne kluby żeglarskie oraz sekcję kajakarską MOSM (Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego). Ze względu na opłakane warunki tych obiektów miasto podjęło decyzję o wybudowaniu nowej mariny żeglarskiej oraz obiektu dla MOSM.

Pierwszym zrealizowanym etapem, jest nowy budynek dla kajakarzy. Sekcja odnosi duże sukcesy, jej wychowanką jest m.in. podwójna medalistka olimpijska, Karolina Naja. Jako autorom promenady zależało nam, aby była ona kontynuowana aż do planowanej dalej mariny żeglarskiej. W konsekwencji tego założenia nowa przystań kajakowa staje się jej częścią. Główny ciąg promenady biegnie przy samej wodzie, a ściany obiektu zostały wycofane i schowane za wyniesionymi drewnianymi siedziskami, które podczas organizowanych zawodów służą za trybuny. Tylna ściana uzyskała odmienny charakter: ze względu na wymagania pożarowe zastosowano szare płyty włókno-cementowe.

Funkcjonalnie budynek podzielony jest na dwie części – szkoleniową oraz magazynową. Rozdzielono je i przykryto wspólnym dachem pokrytym roślinnością. Z pozostałych stron budynek został otoczony zielonymi skarpami. Z jego dachu rozciąga się wspaniały widok na jezioro, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić tam dodatkową ścieżkę. Dzięki tym rozwiązaniom cała przestrzeń przed budynkiem wraz z trybunami, część zadaszona oraz cały dach stały się atrakcyjną przestrzenią publiczną, kolejnym ważnym dla ludzi elementem nabrzeża. Sekcja kajakarska tym samym zyskała nowe grono widzów, kibiców i potencjalnych wychowanków, a jej praca staje się dla mieszkańców widoczna i przejrzysta.

Życie w Architekturze 2025. Przystań Kajakarska MOSM nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Autorzy

Autor projektu:

RS+ ROBERT SKITEK

Zespół autorski:

arch. Robert Skitek, współpraca: architekci Jakub Zygmunt, Jarosław Zieliński, Martyna Lenart-Zygmunt, Wojciech Zientek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przystań kajakarska MOSM zaprojektowana zastała nie tylko jako funkcjonalny budynek służący treningom sekcji kajakarskiej z tyską młodzieżą, jest zdecydowanie czymś więcej. Nie tylko jej samo otoczenie, ale też sam budynek został zaprojektowany tak, aby służyć przede wszystkim tłumnie odwiedzającym ten teren.

Jest kontynuacją spacerowej promenady nad jeziorem. Stworzone wzdłuż jego ścian trybuny są zawsze chętnie wykorzystywane przez odwiedzających to miejsce. Również punkt widokowy na jego szczycie cieszy się dużym powodzeniem. Można powiedzieć, że gdy obiekt nie jest wykorzystywany w jego podstawowej funkcji, dopiero budzi się do życia. Popołudniami i wieczorami jest oblegany przez mieszkańców miasta – jest przystankiem w spacerze, ogląda się tu zachody słońca, młodzież grupkami przesiaduje tu do późnych godzin. Pod dachem organizowane są okresowo wieczorne potańcowki.

Budynek „żyje” zarówno podczas zajęć z młodzieżą jak i po jego zamknięciu. To dobry przykład na to jak architektura budzi życie w aspekcie społecznym zachęcając do nawiązywania relacji.

Przystań Kajakarska MOSM nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przystań Kajakarska MOSM nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Tychy

Generalny wykonawca: Firma Budowlana „Mazur” Sławomir Mazur

Wykonawca konstrukcji: Efekt Bartłomiej Kubiak

Powierzchnia zabudowy: 609,20 m2

Powierzchnia użytkowa: 393,6 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4931,78 m2/1998,22 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2020

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.