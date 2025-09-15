Życie w Architekturze 2025. Publiczne przedszkole nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim. xystudio

Życie w Architekturze 2025. Publiczne przedszkole nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim. Założenia Autorskie

Przedszkole Kido to mała technologiczna hybryda. Obiekt potocznie zwany „żółtym krokodylem” stanął na trójkątnej działce przy ulicy Konstantynowskiej. Murowany parter i drewniane piętro, wykonane w technologii CLT. Prace nad obiema kondygnacjami trwały równolegle. Połączenie tych technologii umożliwiło postawienie energooszczędnego budynku w zaledwie 6 miesięcy.

Walka z czasem stała się pretekstem do tego eksperymentu. Zwykle bardzo ostrożnie podchodzimy do nowinek w naszym kraju. Nie obyło się bez trudności wynikających z nieznajomości nowych technologii przez lokalnych inspektorów. Ta nieznajomość to wielkie ryzyko, które wziął na swoje barki Inwestor chcąc zrobić coś dobrego dla dzieci i ich przyszłości czyli dla klimatu. Pod żółtą, stalową łuską kryje się w pełna, drewniana konstrukcja, wykonana z wielkoformatowych płyt z drewna klejonego krzyżowo. Ściany i sufity pachną świerkowym lasem. Są jedynie przeszlifowane i zabezpieczone pożarowo. Ściany oddychają, tłumią hałas i tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Nie chcąc psuć tego efektu poszliśmy krok dalej i zdecydowaliśmy się na naturalną wentylację. Nie ma wielkich rur, sufitów podwieszonych – widać prawdę konstrukcji. W nawietrznikach ściennych są grzałki, które ogrzewają wpuszczone powietrze gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni. Na kominach są nasady hybrydowe wspomagające naturalną grawitację. Ogrzewanie podłogowe równomiernie oddaje ciepło. W upalnym lipcu było tam chłodno, w ostatnie mrozy ciepło. To zasługa głównie szczelnej konstrukcji pozbawionej mostków termicznych. Parter jest budowany w technologii tradycyjnej, to wynik krótkich terminów.

W momencie rozpoczęcia prac ziemnych równolegle w fabryce rozpoczęła się produkcja piętra. Niecałe 1000 m2 powierzchni i 150 zadowolonych dzieciaków, które mogą chodzić po ścianach, kryć się w norkach i leżeć rano na wielkich pufach wpatrując się w korony drzew. Czego chcieć więcej!

Życie w Architekturze 2025. Publiczne przedszkole nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim. Autorzy

Autor projektu:

xystudio

Zespół autorski:

Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska, współpraca: Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przedszkole Kido stało się pionierem budownictwa CLT w Polsce. Jest to pierwszy budynek w kategorii ZL II wykonany w tej technologii. Było to niemałe wyzwanie i dla nas i dla urzędników. Obiekt pokazuje jak można stworzyć przyjazną przestrzeń dla maluchów - naturalną, drewnianą, pozbawiona zbędnych ozdobników, doświetloną naturalnym, rozproszonym światłem okien dachowych.

Co ciekawe, architektura tak spodobała się mieszkańcom Aleksandrowa Łódzkiego, że zaczęli masowo przepisywać tam dzieci z okolicznych przedszkoli publicznych. W efekcie, w tym roku powstała (na tej samej działce) druga 6-oddziałowa placówka, cała z drewna. To kolejny przykład na to, że architektura ma jednak znaczenie, że ludzie będą wybierać zdrowsze budynki, że są jej bardzo świadomymi odbiorcami.

Publiczne przedszkole nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Publiczne przedszkole nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: BCD Barbara Cicha/BCD Barbara Cicha

Wykonawca konstrukcji: CLT: MODUS-HOUSE

Powierzchnia zabudowy: 662,63 m2

Powierzchnia użytkowa: 934,37 m2

Powierzchnia całkowita: 1081,94 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3565,90 m2/4141,97 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2021

