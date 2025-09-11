Życie w Architekturze 2025. Renowacja kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8 w Warszawie. Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Życie w Architekturze 2025. Renowacja kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8 w Warszawie. Założenia Autorskie

Modernistyczna powojenna kamienica położona przy ul. św. Barbary 6/8 w Warszawie została odnowiona i zaadaptowana wg projektu Grupa 5 Architekci. Budynek poddano kompleksowej renowacji przywracając jego funkcjonalność z uwzględnieniem wymagań mieszkań przeznaczonych na wynajem. Podstawowym celem projektowym było stworzenie atrakcyjnej, uporządkowanej przestrzeni, w skali przyjaznej dla przyszłych użytkowników.

Pomimo lokalizacji w ścisłym centrum Warszawy każde mieszkanie posiada balkon z widokiem na zieleń skweru przy kościele Św. Barbary oraz na cichy dziedziniec. Narożna kamienica powstała na przełomie lat 50 i 60 tych XX w. jako część modernistycznego założenia, realizowanego w ramach rozbudowy gmachu Telefonów Międzymiastowych i Telegrafu przy ul. Nowogrodzkiej. Obiekt jest świadectwem najlepszych wzorów polskiego powojennego modernizmu stanowiąc istotny fragment warszawskiego dziedzictwa architektonicznego. Bryła gmachu Telefonów i Telegrafu ukończona w roku 1933, uznana została za jeden z najważniejszych obiektów modernizmu w Polsce, wyznaczyła kierunek urbanistyczny i stylistyczny dla kamienicy od strony ul. św. Barbary. Budynek, wzniesiony w duchu epoki, wyposażony został w oszczędny i rytmiczny rysunek elewacji.

Od strony dziedzińca zyskał formę galeriowca – charakterystycznego dla modernistycznych projektów mieszkaniowych, które łączyły estetykę z funkcjonalnością. Wnętrza adaptowanej kamienicy nawiązują do oszczędnych form powojennego modernizmu. Wypełniają je jasne materiały lastryko, beton, stal i szkło. Ich zestawienie ze wprowadzonym w trakcie renowacji naturalnym drewnem ociepla odnowioną przestrzeń kamienicy.

Życie w Architekturze 2025. Renowacja kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8 w Warszawie. Autorzy

Autor projektu:

Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Zespół autorski:

Architekci prowadzący: Michał Leszczyński, Rafał Zelent; Współpraca: Mariusz Wolski, Maciej Gruszecki, Wiktoria Gorzelewska,,Tomasz Pawluś.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przeprowadzona z dbałością o modernistyczny detal renowacja wiernie odtworzyła oryginalny charakter kamienicy, zachowując jej dawne walory architektoniczne, takie jak fasada, podziały okien, brama i elementy metaloplastyki na balkonach. W uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi przeprowadzono nadbudowę w formie jednej kondygnacji z tarasami. Podniesiona zabudowa wysokością nawiązuje do zabudowy sąsiedniej wzdłuż pierzei ul. Św. Barbary, wieńczy ją charakterystyczny dach, który jeszcze silniej podkreśla charakter architektoniczny obiektu. Galerię pozostawiono jako otwartą z możliwością częściowego przysłonienia.

Wejście główne do obiektu prowadzi przez reprezentacyjny hol wejściowy wyłożony jasnymi płytami z lastryka. Sześciokondygnacyjny budynek otwiera się na patio w pełni wykorzystując światło dzienne do prawidłowego doświetlenia pomieszczeń. Na ostatniej kondygnacji w nadbudowie zlokalizowano przestronne apartamenty z widokiem na zabudowę śródmiejską okolicy. Mieszkania zaaranżowano zgodnie z wymogami i wytycznymi inwestora. Istotną interwencją w bryłę budynku stało się przekształcenie parteru narożnika w lokal usługowy dostępny bezpośrednio z poziomu ulicy od strony przylegającego skweru. Wyburzono narożne ściany zewnętrzne budynku a linię cokołu przewinięto ponad przeszkloną narożną witryną lokalu. W tym celu, na ścianie zachodniej budynku istniejący pas cokołowy z lastryka wznosi się w formie wstęgowej i okala narożną witrynę. Następnie przechodzi na drugą ścianę narożnika i obniża się przechodząc płynnie w istniejący pas lastryka ściany południowej.

Renowacja kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8 w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Renowacja kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8 w Warszawie, budynek wielorodzinny

Inwestor: HOCKLEY Sp. z o. o.

Generalny wykonawca: Grupa Unimax S.A

Wykonawca konstrukcji: PKBI Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 311.50 m2

Powierzchnia użytkowa: 3600 m2

Powierzchnia całkowita: 1 919.60 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 316.60 m2/6 445 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.