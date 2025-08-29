Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja i modernizacja Teatru "Baj" przy ul. Jagiellońskiej 28. FS&P Arcus Sp. z o. o.

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja i modernizacja Teatru "Baj" przy ul. Jagiellońskiej 28. Założenia Autorskie

Projekt rewitalizacji i modernizacji budynku zakładał połączenie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych z poszanowaniem jego historycznego charakteru. Głównym celem było przywrócenie spójnego układu przestrzennego i dostosowanie obiektu do współczesnych standardów technicznych i użytkowych, bez naruszania zabytkowej tożsamości miejsca.

Istotnym założeniem było uporządkowanie dotychczasowego, chaotycznego rozmieszczenia funkcji. Przedszkole, teatr i mieszkania komunalne wcześniej współistniały w sposób przypadkowy. Po modernizacji przedszkole zajmuje tylną część budynku, a teatr – frontową, co poprawiło funkcjonalność i klarowność układu. Wprowadzono nowe windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz klatkę schodową zgodną z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi.

Prace prowadzone były w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Zachowano oryginalne detale architektoniczne, posadzki, schody i elementy wystroju. Zrezygnowano z ocieplania ścian od wewnątrz, a wszystkie interwencje realizowano z najwyższą dbałością o substancję historyczną. Cenne znaleziska, takie jak tablica upamiętniająca Minę Rotblatową, włączono w nową opowieść budynku. Projekt powstawał we współpracy z pracownikami Teatru Baj i przedszkola, dzięki czemu udało się stworzyć przestrzenie odpowiadające ich rzeczywistym potrzebom. Uwzględniono wymagania nowoczesnych technologii scenicznych – powstała nowa scena z systemem podnośników, profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, a także rozbudowane zaplecze techniczne. Foyer teatru zaprojektowano jako magiczną, przyjazną dzieciom przestrzeń, z wizualną narracją stworzoną we współpracy z malarzem Dariuszem Twardochem. Projekt miał na celu nie tylko modernizację, ale też zachowanie tożsamości i pamięci miejsca.

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja i modernizacja Teatru "Baj" przy ul. Jagiellońskiej 28. Autorzy

Autor projektu:

FS&P Arcus Sp. z o. o.

Zespół autorski:

Mariusz Ścisło, Dorota Morelewska, Jolanta Ostaszewska, Szymon Mioduszewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Rewitalizacja i modernizacja siedziby Teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej 28 to przykład architektury głęboko zakorzenionej w historii miejsca, a jednocześnie w pełni odpowiadającej współczesnym potrzebom. Projekt harmonijnie łączy ochronę dziedzictwa kulturowego z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, funkcjonalnymi i estetycznymi.

Głównym założeniem było przywrócenie przejrzystego układu funkcji – rozdzielenie przestrzeni przedszkola i teatru oraz uporządkowanie komunikacji, jednocześnie działając z ogromnym szacunkiem dla zabytkowego charakteru budynku – zachowano oryginalne elementy wyposażenia, zrezygnowano z ingerencji w historyczną strukturę murów, a detale sztukatorskie i ikonografia zostały pieczołowicie odrestaurowane. Wnętrza teatru zaprojektowano jako przestrzeń baśniową – artystyczną i przyjazną dzieciom. Powstałe murale, inspirowane światem marionetek, współtworzą emocjonalną narrację, budując wyjątkową atmosferę miejsca. Projekt powstawał w ścisłej współpracy z użytkownikami dzięki czemu przestrzeń odpowiada ich realnym potrzebom.

Ta realizacja nie tylko spełnia, ale wręcz uosabia hasło „Życie w Architekturze” – bo architektura tutaj realnie służy życiu: dzieciom, społeczności, kulturze, pamięci i przyszłości. Jest to przykład humanistycznej, odpowiedzialnej i pięknej architektury, której wpływ wykracza daleko poza mury budynku wzmacniając tożsamość warszawskiej Pragi.

Rewitalizacja i modernizacja Teatru "Baj" przy ul. Jagiellońskiej 28. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Rewitalizacja i modernizacja Teatru "Baj" przy ul. Jagiellońskiej 28, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Keller Polska Sp. z o. o.

Powierzchnia zabudowy: 1077,07 m2

Powierzchnia użytkowa: 3995,0 m2

Powierzchnia całkowita: 6439,17 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2286,84 m2/20058,0 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów.

