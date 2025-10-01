Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja zalewu Lubianka w Starachowicach. Pracownia Architektoniczna Format (Obecnie PA.FORMAT Architekci)

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja zalewu Lubianka w Starachowicach. Założenia Autorskie

Główne założenia projektu objęły wykreowanie atrakcyjnej, inkluzywnej przestrzeni publicznej, optymalnie wykorzystującej istniejące walory krajobrazowe, stworzenie bogatych i zróżnicowanych stref funkcjonalnych harmonizujących z charakterem istniejącego krajobrazu i kontekstem przestrzennym oraz wykroczenie poza ramy tradycyjnej roli terenów rekreacyjnych poprzez stworzenie przestrzeni i atrakcji aktywizujących dzieci i młodzież, przestrzeni otwartej na różnorodne aktywności – od animacji dla dzieci i młodzieży, przez spotkania i zajęcia dla seniorów, aż po wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne i artystyczne o szerokim, wielodyscyplinarnym charakterze.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by odpowiadać na potrzeby wszystkich grup wiekowych i społecznych, szczególną uwagę poświęcając dostępności – cały teren oraz nowe obiekty są w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, z odpowiednimi dojściami, oznaczeniami i udogodnieniami.

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja zalewu Lubianka w Starachowicach. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Format (Obecnie PA.FORMAT Architekci)

Zespół autorski:

Arch. Robert Tarczyński, Arch. Emilia Król-Tarczyńska, Arch. Agnieszka Legut, Arch. Dagmara Stańczyk, Arch. Magdalena Stawska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt modernizacji zalewu Lubianka to udana, kompleksowa rewitalizacja przestrzeni, która przekształciła zaniedbany i przestrzały teren o ograniczonej infrastrukturze w nowoczesne, wielofunkcyjne centrum rekreacji i wypoczynku.

Realizacja na podstawie wygranego konkursu SARP z 2016 roku doczekała się entuzjastycznego odbioru mieszkańców, a także tytułu najlepszej przestrzeni publicznej w głosowaniu użytkowników w plebiscycie Polski Krajobraz 2023.

W opinii Jury konkursowego czytamy: Projekt w sposób różnorodny i wielowątkowy lecz zarazem syntetyczny, kreuje atrakcyjną – publiczną i intymną – przestrzeń rekreacji, wypoczynku i sportu na obszarze zalewu „Lubianka”. W sposób harmonijny wpisuje się w istniejące środowisko. […].Tworzy środowisko o wysokich wartościach urbanistycznych i architektonicznych, spójnych w konwencji rozwiązania kompozycyjnego, sposobie komunikacji, kształtowania stref funkcjonalnych, dyspozycji, tektoniki i charakteru form architektury, w różnych ich skalach, oraz ich rozwiązaniach faktury i detalu. Stworzone środowisko jest przyjazne wszystkim użytkownikom, w różnych przedziałach wiekowych i statusach społecznych, zróżnicowane funkcjonalnie i atrakcyjnie umeblowane. Umożliwia uprawianie wielu różnych form aktywności i jest dostępne dla wszystkich. Zaproponowane strefy funkcjonalne przestrzeni i formy architektury są inteligentnie ulokowane w strukturze. Umiejętnie wpisują się w istniejącą skarpę i enklawy przyrody. Są wyraziste lecz nienachalne. Wykreowana architektura ma swoją poetykę. Jest nowoczesna i wyrafinowana, zarówno w dynamice geometrycznego ukształtowania form dużych gabarytów, w miejscach o silnej ekspozycji publicznej, jak i w prostocie form architektury małej, ulokowanej w enklawach wyciszenia i intymności. […]. Przyjęte w pracy rozwiązania ideowe, formalne i funkcjonalne są niebanalne i nowatorskie […].

Rewitalizacja zalewu Lubianka w Starachowicach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Rewitalizacja zalewu Lubianka w Starachowicach, przestrzeń publiczna

Inwestor: Urząd Miasta w Starachowicach

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: P.W. CZP Bartosz Wojtczak

Powierzchnia zabudowy: 1157,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 857,5 m2

Powierzchnia całkowita: 1157,8 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 404260,7 m2/4116,11 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2019, do 2023 – projekty zamienne/2023

