Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja zespołu kamienic. Adamiczka.Broma sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja zespołu kamienic. Założenia Autorskie

Projekt rewitalizacji trzech zabytkowych kamienic z końca XIX w. w centrum Wrocławia nie był jedynie działaniem konserwatorskim. Był próbą wsłuchania się w miejsce, zrozumienia jego historii i oddania jej głosu we współczesnym języku.

Prace projektowe poprzedziły obszerne badania we współpracy z ekspertami. Szczegółowa inwentaryzacja, skan laserowy 3d, badania stratygraficzne oraz analiza dokumentacji archiwalnej, pozwoliły stworzyć solidne podwaliny i pozwoliły uchwycić oraz zrozumieć tożsamość miejsca, która przełożyła się na architekturę. W ramach rewitalizacji odrestaurowano zabytkową ceramiczną elewację, odtwarzając jej detale i pierwotną kolorystykę.

Istotnym działaniem było przywrócenie witryn w parterze budynków – ich ponowne otwarcie na ulicę Szczytnicką dla mieszkańców miasta. Odtworzono także stolarkę okienną, z oryginalnymi podziałami i detalami, dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do sieni przejazdowych, zdobione balustrady oraz kraty balkonów z motywami roślinnymi. Sercem każdej z Kamienic pozostała odrestaurowana, zabytkowa klatka schodowa. Zrewaloryzowanym biegom schodowym towarzyszą uzupełnione i odtworzone balustrady, posadzki oraz sztukaterie w sieniach przejazdowych. Całości dopełniają zdobione, drewniane drzwi do mieszkań. Dbałość o szczegóły objęła kolorystykę, geometrię detali, szyldy, klamki i przyciski dzwonków. Rewitalizacja to także odpowiedź na teraźniejszość. Wprowadzono funkcjonalne układy mieszkań, zapewniające dostęp do światła i prywatnej przestrzeni zewnętrznej: balkonów, ogródków, tarasów – w tym nowych balkonów od strony skweru i balkonów dachowych.

Kamienice zachowały swój detal i atmosferę, a jednocześnie wzbogacono je o niezbędne współczesne rozwiązania techniczne i funkcjonalne, zapewniające dostępność - takie jak windy, systemy instalacyjne i komfortowe warunki termiczne. Projekt ten łączy wrażliwość na przeszłość z odpowiedzią na potrzeby współczesnego użytkownika i poszanowaniem dawnego ducha tego miejsca.

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja zespołu kamienic. Autorzy

Autor projektu:

Adamiczka.Broma sp. z o.o.

Zespół autorski:

Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma, Marysia Czarnecka, Dominika Jasińska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Kamienice Szczytnicka to projekt, który w sposób kompleksowy i wrażliwy odpowiada na fundamentalne pytania konkursu „Życie w Architekturze”. Nie jest to jedynie udana rewitalizacja – to głęboka interwencja architektoniczna, która przywraca życie miejscu na wielu poziomach: funkcjonalnym, społecznym, kulturowym i symbolicznym.

Troskliwie odtworzony detal, zachowana tożsamość i pieczołowicie przywrócony duch miejsca splatają się tu z rozwiązaniami odpowiadającymi na potrzeby współczesnych mieszkańców. Projekt ukazuje, jak architektura może być nośnikiem pamięci, a jednocześnie skutecznym narzędziem transformacji miejskiego środowiska. Poprzez przedłużenie cyklu życia budynków powstałych ok 1897 roku – z ich burzliwą historią degradacji powojennej i współczesnym epizodem squatu – realizacja pokazuje, że świadome działanie projektowe potrafi przekształcić zdegradowaną przestrzeń w nową jakość życia. Funkcjonalne układy mieszkań, prywatne przestrzenie zewnętrzne, integracja z zielenią i dostępność dla wszystkich użytkowników budują środowisko sprzyjające codziennym i wyjątkowym doświadczeniom.

Rewitalizacja Kamienic Szczytnicka wpisuje się również w kluczowy współczesny trend: wykorzystania i rewaloryzacji istniejącej tkanki miasta. Pokazuje, że zasoby, które już mamy, mogą – dzięki uważnej i świadomej architekturze – ponownie stać się przestrzeniami wysokiej jakości, otwartymi, pełnymi znaczeń i emocji. To architektura, która nie tylko towarzyszy życiu, ale też staje się jego aktywną uczestniczką – łącząc przeszłość z przyszłością, ludzi z miejscem, codzienność z celebracją.

Rewitalizacja zespołu kamienic. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Rewitalizacja zespołu kamienic, budynek wielorodzinny

Inwestor: WR Home sp. z o.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: WR Home sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 658,23 m2

Powierzchnia użytkowa: 2481,18 m2

Powierzchnia całkowita: 5680,04 m2

Powierzchnia ternu/kubatura: 1058,55 m2/10379,14 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.