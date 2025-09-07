Życie w Architekturze 2025. Rezydencja w sercu lasu. MAG Architekci

Życie w Architekturze 2025. Rezydencja w sercu lasu. Założenia Autorskie

W sercu lasu, gdzie natura wyznacza rytm dnia, powstała nowoczesna rezydencja, która harmonijnie łączy współczesną architekturę z otaczającym krajobrazem. Dom ten to nie tylko oaza spokoju, ale także przykład innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań w budownictwie, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Projekt architektoniczny opiera się na prostych, geometrycznych formach oraz silnie zaakcentowanych horyzontalnych dachach stalowych, które nadają bryle horyzontalnych proporcji. Zamiast dominować nad krajobrazem, dom subtelnie wtapia się w leśną przestrzeń, dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów – głównie jesionowego drewna i kamienia.

Duże przeszklenia zapewniają nie tylko wspaniałe widoki na las, ale także maksymalne wykorzystanie naturalnego światła, co pozwala ograniczyć zużycie energii do ogrzania domu. Dwukondygnacyjna kubatura salonu otwiera się sześcio metrowej wysokości fasadą na las. Jadalnia zaprojektowana w postaci parterowego, szklanego pawilonu z rozsuwanym oknami łączy się z zadaszonym tarasem i przenika z ogrodem. Poruszając się po domu przez większość czasu mamy kontakt wzrokowy z naturą.

Budynek zaprojektowano w formie litery L z prywatnym wnętrzem łapiącym południowe i zachodnie słońce przesiane przez korony drzew. Kluczowym elementem projektu jest zastosowanie zaawansowanych, ekologicznych technologii: pompy ciepła, która w sposób energooszczędny ogrzewa wnętrza zimą oraz chłodzi je latem, mechanicznej wentylacji domu z rekuperacją ograniczającej straty energetyczne a trzy-szybowe okna i wysokiej klasy izolacja termiczna przegród zewnętrznych domu eliminują straty ciepła.

Życie w Architekturze 2025. Rezydencja w sercu lasu. Autorzy

Autor projektu:

MAG Architekci

Zespół autorski:

arch. Marcin Grzyb, arch. Natalia Hila-Wyrobek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Wpisanie zabudowy w kontekst miejsca i sąsiedztwa - obszar zabudowy określony w mpzp przeznaczony pod zabudowę rezydencjonalną Izabelina C. Architektura łącząca cechy nowoczesnej eleganckiej rezydencji. Horyzontalny charakter głównych linii kompozycyjnych elewacji wtapia budynek w otoczenie, nie dominuje. Zastosowanie naturalnych materiałów współgra z krajobrazem leśnym. Liczne przeszklenia fasady, przesuwane okna, znikające fasady od prywatnej strony ogrodu łączą dom z lasem, zacierają granicę wnętrza i zewnętrza.

Wyposażenie domu w instalacje energooszczędne sprawia, że jest on ekologiczny. Odpowiednie ukształtowanie bryły budynku otwierającej się na południowo-zachodnie słońce minimalizuje ilość energii wymaganej do ogrzania domu.

Rezydencja w sercu lasu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Rezydencja w sercu lasu, budynek jednorodzinny

Inwestor: prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: DMD Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 256 m2

Powierzchnia użytkowa: 348 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1665 m2/1783 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.