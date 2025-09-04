Życie w Architekturze 2025. Sala Tradycji Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie. Paweł Pływacz

Życie w Architekturze 2025. Sala Tradycji Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie. Założenia Autorskie

Projekt Sali Tradycji w Dęblinie powstał z potrzeby stworzenia miejsca pamięci, edukacji i reprezentacji – przestrzeni, która z jednej strony oddaje szacunek historii, z drugiej odpowiada na współczesne potrzeby funkcjonalne i estetyczne. Ideą było zaprojektowanie budynku o wyrazistej, lecz powściągliwej formie, który stanie się spójnym elementem istniejącego kampusu edukacyjno-wojskowego.

Jednym z kluczowych wyzwań projektowych był brak dostępu światła dziennego – działka ograniczona jest z trzech stron przez istniejącą zabudowę. Odpowiedzią było zastosowanie okien dachowych doświetlających zarówno przestrzenie biurowe, jak i ekspozycyjne. Zintegrowany system rolet pozwala na pełne zaciemnienie, co umożliwia organizację prezentacji multimedialnych i wydarzeń edukacyjnych. Elewację obiektu zaprojektowano z paneli kompozytowych aluminiowych, które nadają bryle rytmiczny, elegancki charakter. Materiał ten wybrano ze względu na trwałość, odporność i precyzję montażu, a także nowoczesny wyraz wpisujący się w kontekst uczelni wojskowej.

Bryła budynku została uproszczona, by w sposób wyważony odnosić się do sąsiednich obiektów, a jednocześnie jasno zaznaczać swoją symboliczną funkcję. Wnętrze budynku zaplanowano jako przestrzeń otwartą i elastyczną, sprzyjającą kontemplacji i nauce. Użycie materiałów o wysokiej trwałości – betonu architektonicznego, posadzek z kamieni naturalnych – podkreśla nowoczesny, ale poważny charakter miejsca. W układzie funkcjonalnym priorytetem była czytelność komunikacji oraz pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest wyrazem podejścia, w którym architektura nie narzuca się formą, lecz służy pamięci i wspólnocie.

Życie w Architekturze 2025. Sala Tradycji Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie. Autorzy

Autor projektu:

Paweł Pływacz

Zespół autorski:

Tobiasz Koch

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Sala Tradycji w Dęblinie to projekt, który łączy współczesną architekturę z głębokim szacunkiem do historii, miejsca i ludzi. Powstała jako odpowiedź na potrzebę stworzenia przestrzeni pamięci i edukacji – ale zrealizowana została z pełną świadomością współczesnych wyzwań projektowych, urbanistycznych i społecznych.

Obiekt wyróżnia się spójną, minimalistyczną formą i precyzją detalu, a zastosowana elewacja z paneli kompozytowych aluminiowych nadaje mu wyraz estetycznej dyscypliny, trwałości i elegancji. To architektura, która nie epatuje formą, lecz służy swojej funkcji – w sposób godny, klarowny i ponadczasowy. Realizacja stanowi wyjątkową odpowiedź na trudne warunki lokalizacyjne – ograniczony dostęp światła naturalnego rozwiązano poprzez zastosowanie świetlików dachowych z roletami zintegrowanymi z automatyką budynku, co umożliwiło stworzenie komfortowych warunków ekspozycji i pracy w przestrzeniach pozbawionych standardowych otworów okiennych. Budynek w sposób szczególny pełni funkcję społeczną – integruje środowisko akademickie, kultywuje lokalną tożsamość i staje się nowym symbolem dla miasta.

To przykład zrównoważonego projektowania: odpowiedzialnego technologicznie, funkcjonalnie i estetycznie. Realizacja ta dowodzi, że architektura publiczna może być zarówno skromna, jak i znacząca – silna ideą, a jednocześnie precyzyjna w detalu. Sala Tradycji nie tylko dokumentuje historię – ona sama staje się jej częścią.

Sala Tradycji Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Sala Tradycji Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Lotnicza Akademia Wojskowa

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ERBUD S.A. Biuro techniczne w Rzeszowie Jasionka 942 36-002 Jasionka

Powierzchnia użytkowa: 509,83 m2

Powierzchnia całkowita: 652,58 m2

Kubatura: 2 908,2 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

