Życie w Architekturze 2025. Skyliner. Szymon Wojciechowski, Michał Sadowski

Skyliner to strzelisty, smukły drapacz chmur o starannie wypracowanym kształcie. Wiele ostatnich pięter rzeczywiście chowa się w chmurach. Jego architektura wyróżnia się na tle innych wysokich budynków wokół Ronda Daszyńskiego, okolicy będącej biznesowym sercem Warszawy. Wieża została osadzona w szerokiej, przeszklonej bazie o wysokości 16 metrów, co daje efekt oderwania od ziemi głównej części wysokiej i sprawia wrażenie płynięcia w powietrzu. Inwestycja certyfikowana jest w systemie BREEAM (BREEAM International NC 2016) na poziomie Excellent.

Obiekt posiada Posiada 30 poziomów biurowych oraz 4 poziomy przeznaczone na cele handlowo-usługowe oraz gastronomiczne, dostępne zarówno dla najemców oraz użytkowników budynku, jak i mieszkańców Warszawy, a także turystów. Oferuje 49 000 mkw. powierzchni biurowej i handlowo-usługowej. Dysponuje parkingiem podziemnym, w którym znajdują się 430 miejsca parkingowe dla samochodów oraz 330 miejsc dla rowerów (wraz z dedykowanymi pomieszczeniami dla cyklistów) i oddzielne pomieszczenia dla hulajnóg. Przed 195-metrowym wieżowcem rozpościera się zielony plac oparty na ściśle geometrycznej kompozycji 9 drzew–symboli, tworzących plac miejski stanowiący atrakcyjne wejście do budynku.

To przestrzeń publiczna spinająca węzeł komunikacyjny Towarowa/Prosta z rejonem, w którym powstaje wiele nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych. Jednoprzestrzenny, całkowicie przeszklony hall stworzony w oparciu o żelbetową ścianę stanowi bardzo czytelne wejście do budynku. Szklaną ścianę holu przecinają schody, odwołujące się Schodów Hiszpańskich z Rzymu. Są symbolem miasta, komunikacji międzyludzkiej, wreszcie – otwartym miejscem, w którym tętni życie! Hall staje się w zależności od potrzeby chwili: kawiarnią, miejscem spektakularnego pokazu mody, widownią wydarzenia teatralnego, pokazu kinowego czy galerią sztuki. Lobby biurowca, o wysokości aż 16 metrów, to najwyższe lobby biurowe w Polsce.

Szymon Wojciechowski, Michał Sadowski

APA Wojciechowski Architekci: Salma Amarin, Iga Bednarz, Jerzy Biel, Piotr Cieślukowski, Justyna Dąbek, Aneta Decyk, Max Dobkowski, Sergiusz Frąckiewicz, Piotr Gałecki, Michał Grabski, Grzegorz Gurgacz, Katarzyna Jabłońska-Bida, Piotr Janczewski, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Karina Konieczny, Małgorzata Kosieradzka, Jarek Kubik, Beata Książek, Magda Maciąg, Paweł Majewski, Agnieszka Marach, Agnieszka Matys-Rudomino, Aleksandra Mroczek, Anita Mucha, Maciej Nowosielski, Monika Próchnicka.

Skyliner jest wieżowcem nowej generacji, który poprzez ogólnodostępne lobby (z usługami oraz eventami i wystawami sztuki, a także zielonymi strefami relaksu) i przestrzeń eventową na najwyższych piętrach łączy mieszkaniową część Woli z biznesowym sercem Warszawy, zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Ronda Daszyńskiego.

Dzięki wdrożonym nowoczesnym, w tym proekologicznym rozwiązaniom jest to obiekt przyjazny środowisku, a także użytkownikom. Podczas procesu projektowego, nie zapomniano o przyszłości – docelowo lobby Skylinera I połączy się z powstającym lobby Skylinera II, tworząc jeszcze więcej przyjaznej przestrzeni ogólnodostępnej z usługami, a równocześnie wygodne i reprezentacyjne przejście pomiędzy okolicami Ronda Daszyńskiego i stacji metra, a pobliską stacją PKP, osiedlami mieszkaniowymi i Ochotą. Na szczególną uwagę zasługuje wykończenie wnętrz podkreślające zachowanie i wyeksponowanie elementów budowlanych i konstrukcyjnych. Zastosowany został melanż drewna, kamienia, szkła i betonu architektonicznego, który w sposób świadomy kreuje wnętrza pełne dostojności i elegancji. Równocześnie, jest to przestrzeń przyjazna, możliwa do wykorzystania w sposób elastyczny.

Przyjazna oraz elastyczna jest również przestrzeń biurowa Skylinera: w przestrzeniach pięter powtarzalnych nie ma słupów pośrednich czy narożnych, co daje możliwość dowolnej aranżacji biur. Budynek umożliwia najemcom aranżację przestrzeni w sposób zapewniający użytkownikom wysoki komfort: 100 proc. powierzchni biurowej przeznaczonej do pracy znajduje się w pobliżu okien, a ponad 83 proc. powierzchni ma dostęp do światła dziennego. Z daleka najbardziej rozpoznawalnym elementem tego wieżowca jest ukośny dach oraz szyb windowy z oddali przypominający pióropusz. Ze względu na nietypowe kształty, w jego wnętrzu powstały jedynie dwie kondygnacje przestrzeni eventowej z czego jedna wysoka na kilkanaście metrów (znajduje się 165 metrów nad ziemią).

Skyliner. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Skyliner

Inwestor: Karimpol Group (Karimpol Polska)

Generalny wykonawca: Warbud SA

Wykonawca konstrukcji: Prace koordynowane przez Warbud SA

Powierzchnia zabudowy: 2485 m2

Powierzchnia użytkowa: 70 950 m2

Powierzchnia całkowita: 92 086 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 7288 m2/358 028 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2014-2017/2020

