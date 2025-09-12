Życie w Architekturze 2025. Solec ZEITRAUM Student Housing. Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Życie w Architekturze 2025. Solec ZEITRAUM Student Housing. Założenia Autorskie

Adaptując powojenny biurowiec podjęliśmy świadomą decyzję minimalizacji interwencji w zastany obiekt. Poza niewątpliwą urodą obiektu, za istotną wartość uznaliśmy odzyskanie istniejącej struktury budowlanej zgodnie z ideą ograniczania śladu węglowego. Postanowiliśmy przywrócić wygląd funkcjonalistycznego obiektu, który na początku lat 60. skomponowało Biuro Projektów Służby Zdrowia. Z uwagi na udane pierwotne proporcje budynku oraz położenie tej ważnej dominanty nad Wisłą, w ramach modernizacji zlikwidowaliśmy wszystkie naleciałości z czasów minionych. Podkreślając modernistyczny rodowód obiektu, uwidoczniliśmy podcięty parter, a ściany zewnętrzne nieznacznie podciągnęliśmy do góry. Zabieg ten sprawił, że na dachu, w miejscu dawnych urządzeń technicznych, powstał taras otwarty na panoramę rzeki a jednocześnie bryła wysmuklała. Zależało nam na utrzymaniu klimatu i podkreśleniu konotacji obiektu z epoką jego powstania, na zewnątrz na elewacjach i we wnętrzach.

Zachowaliśmy i odtworzyliśmy detale charakterystyczne dla epoki np. balustrady z płaskowników z pochwytami z PCV. Najpoważniejsze wyzwanie stanowiły kwestie konstrukcyjne i przeciwpożarowe. Pozostawienie istniejących stropów, które zaprojektowane w czasach gomułkowskich były (oficjalnie i nieoficjalnie) zoptymalizowane bez zachowania współczynników bezpieczeństwa, wymagało od zespołu konstruktorów Wojciecha Naziębły precyzyjnych i ostrożnych decyzji. Dla zminimalizowania obciążeń zrezygnowaliśmy z betonowych wylewek a nawet sufitów podwieszonych. Odsłonięte instalacje, a także widoczne zabezpieczenia elementów żelbetowych wykonane w technologii natrysków ogniochronnych, nadały wnętrzom nieco surowy charakter. Adekwatny do niewymuszonego nastroju domu studenckiego wzbogaconego o rozbudowany program przestrzeni integracji.

Życie w Architekturze 2025. Solec ZEITRAUM Student Housing. Autorzy

Autor projektu:

Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Zespół autorski:

Architekci prowadzący: Rafał Zelent i Michał Leszczyński. Współpraca: Bartłomiej Skowronek (kierownik projektu), Ewelina Wesołowska, Mariusz Wolski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Inwestycja Dom Studencki przy ul. Solec w Warszawie aplikuje do Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ stanowi wzorcowy przykład współczesnej, odpowiedzialnej architektury, która z szacunkiem odnosi się do dziedzictwa, środowiska i potrzeb użytkownika. Projekt opiera się na adaptacji powojennego biurowca – decyzji odważnej, ale zarazem niezwykle aktualnej w kontekście dążenia do ograniczenia śladu węglowego.

Zamiast tworzyć nowy budynek, zespół projektowy podjął trud przywrócenia do życia istniejącej struktury, oszczędzając zasoby i energię, a jednocześnie odzyskując modernistyczną urodę obiektu z lat 60. XX wieku. To przykład architektury cyrkularnej w praktyce – rzadko spotykanej w tej skali i jakości. Szczególną wartość ma dbałość o detale epoki – odtworzone balustrady z płaskowników czy PCV-owe pochwyty to nie tylko świadectwo troski o autentyczność, lecz także umiejętność przywracania ducha miejsca bez popadania w historyzującą rekonstrukcję. Uwydatnienie modernistycznych proporcji, wysmuklenie bryły i otwarcie dachu na panoramę Wisły to przemyślane decyzje, które harmonijnie łączą funkcję z formą.

Projekt wyróżnia się również w warstwie technicznej – zachowanie istniejących stropów, rezygnacja z ich dociążenia ciężkimi elementami konstrukcyjnymi, odsłonięte instalacje i zabezpieczenia ogniowe nie są jedynie kompromisami, lecz świadomym gestem budującym surową, autentyczną atmosferę. Wnętrza zyskują dzięki temu uczciwość i charakter, doskonale wpisując się w ideę domu studenckiego – miejsca żywego, elastycznego i dostępnego. Dom Studencki przy ul. Solec jest szczególnym przykładem, jak z szacunkiem dla przeszłości tworzyć przestrzeń odpowiadającą na współczesne wyzwania – estetyczne, techniczne i społeczne. To architektura, która nie tylko wpisuje się w życie miasta, ale nadaje mu nową jakość.

Solec ZEITRAUM Student Housing. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Solec ZEITRAUM Student Housing. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na akademik wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Zeitgeist Asset Management

Generalny wykonawca: F.B.I Tasbud S.A, Zeitgeist Asset Management

Wykonawca konstrukcji: NAZBUD Wojciech Naziębło

Powierzchnia zabudowy: 628 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 239 m2

Powierzchnia całkowita: 6 622 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1076 m2/20 483 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.