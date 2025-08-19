Życie w Architekturze 2025. Szkoła muzyczna, Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. RYSY Architekci

Życie w Architekturze 2025. Szkoła muzyczna, Zespoł Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. Założenia Autorskie

Całość składa się z trzech dwu- i trzykondygnacyjnych przenikających się szarych prostopadłościanów, pomiędzy które wciśnięte zostało szklane pudełko holu-foyer. Główne wejście do budynku znajduje się od strony parku Kieleckiego. Aby dostać się do środka, trzeba przejść w cieniu potężnych topoli, a następnie przekroczyć szklaną ścianę kurtynową – przezroczystą granicę pomiędzy szkołą a osiedlem.

Złamana szarością biel, antracyt i barwa naturalnego drewna stanowią zestawienie kolorystyczne, które powtarza się we wszystkich wnętrzach. Nie znajdziemy tu żadnych lamperii o pastelowych barwach czy tematycznych bohomazów, które tak często odnaleźć można w placówkach oświaty. Żadnego estetycznego „upupiania” uczniów. Zamiast tego „dorosła” prostota i dopracowane detale.

Życie w Architekturze 2025. Szkoła muzyczna, Zespoł Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. Autorzy

Autor projektu:

RYSY Architekci

Zespół autorski:

architekci Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian Współpraca autorska: architekci Konrad Humeniuk, Aleksandra Laprus, Ryszard Czarnecki, Jakub Róziewicz Architektura wnętrz: RYSY Architekci Projekt oznakowania: Urszula Zabłocka Konstrukcja: Jan Kostorz, Paweł Olczak, Jakub Beszczyński Akustyka: Artur Kozak, Jarosław Gil.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W dobrze zaprojektowanej przestrzeni dzieci i młodzież nie tylko korzystają z lekcji przedmiotów artystycznych i ogólnych. Równolegle w ich podświadomości rozgrywa się niewerbalna lekcja architektury i estetyki. Holenderski architekt Jacobus Johannes Pieter Oud zwykł mawiać, że gdy kilkulatkowie będą obcować z dobrze zaprojektowanymi budynkami, wspomnienia harmonijnych kompozycji, proporcjonalnych okien, przyjemnych w dotyku poręczy zakorzenią się w nich oraz umysłach. Przyzwyczajeni do przebywania w pełnych harmonii, wysoce estetycznych wnętrzach, jako dorośli będą dążyć do ideału sprzed lat.

Szkoła muzyczna, Zespoł Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Szkoła muzyczna, Zespoł Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud (lider konsorcjum)

Powierzchnia zabudowy: 1215 m2

Powierzchnia całkowita: 2270 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 11 577 m2/28 124,16 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2014/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.