Życie w Architekturze 2025. Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej. Andrzej Truszczyński, Paweł Kobierzewski, Maciej Obszański

Życie w Architekturze 2025. Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej. Założenia Autorskie

W dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej zrealizowano inwestycję polegającą na budowie nowego budynku szkoły podstawowej na terenie objętym intensywnymi deformacjami gruntu, spowodowanymi wieloletnią eksploatacją górniczą. Nowy obiekt zastąpił istniejący budynek szkolny wzniesiony w technologii prefabrykowanej w latach PRL, który na skutek szkód górniczych uległ poważnym uszkodzeniom konstrukcyjnym.

Stan techniczny starego budynku nie pozwalał na dalsze użytkowanie – odnotowano osiadania i przechyły konstrukcji (do 5% w poziomie posadzek), deformacje przegród i trudności w użytkowaniu (niedomykające się drzwi, problemy z komunikacją i użytkowaniem przestrzeni wspólnych). Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz personelu, podjęto decyzję o budowie nowej placówki w tej samej lokalizacji. Nowy obiekt zaprojektowano w układzie modułowym, jako zespół parterowych, niezależnych segmentów funkcjonalnych – każda sala dydaktyczna stanowi odrębny, samodzielnie posadowiony moduł konstrukcyjny. Taki rozproszony układ przestrzenny pozwala na elastyczne reagowanie na ewentualne przemieszczenia terenu – możliwe są lokalne korekty i wzmocnienia bez konieczności ingerencji w całość założenia.

Pomiędzy segmentami zaprojektowano dziedzińce i atria pełniące funkcje przestrzeni rekreacyjnych, komunikacyjnych i integracyjnych. Zieleń wkomponowana w układ urbanistyczny wspomaga naturalną wentylację i doświetlenie wnętrz, poprawiając mikroklimat i jakość środowiska nauczania.

Życie w Architekturze 2025. Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej. Autorzy

Autor projektu:

Andrzej Truszczyński, Paweł Kobierzewski, Maciej Obszański

Zespół autorski:

Andrzej Truszczyński, Paweł Kobierzewski, Maciej Obszański, Wojciech Kupka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Rewitalizacja z misją społeczną: W dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej powstała szkoła, która nie tylko rozwiązuje trudności techniczne związane z eksploatacją górniczą – to projekt, który tchnął nowe życie w zdegradowany fragment miasta. Tam, gdzie przez lata dominowało zniszczenie, osiadanie gruntu i obawy o bezpieczeństwo, dziś pulsuje codzienna aktywność, edukacja i wspólnota.

Nowy budynek szkolny stał się symbolem zmiany – przestrzenią, która nie tylko służy nauce, ale tworzy warunki do rozwoju relacji, integracji i lokalnej tożsamości. To przemyślana, nowoczesna i pełna empatii architektura, która przekształciła zaniedbaną przestrzeń w tętniące życiem centrum. Dlatego projekt ten zasługuje na nagrodę – jako wzorcowy przykład, jak mądrze zaprojektowany obiekt publiczny może zmieniać nie tylko przestrzeń, ale całe społeczne otoczenie. Ta architektura nie tylko odbudowuje zniszczony krajobraz, ale też przywraca mieszkańcom poczucie sprawczości i nadziei na przyszłość.

Modułowa koncepcja architektoniczna: Zamiast jednego zwartego budynku zaprojektowaliśmy zespół niezależnych segmentów – każdy z nich pełni funkcję odrębnej klasy. Taka struktura pozwala w przyszłości elastycznie reagować na ewentualne przemieszczenia gruntu.

Integracja architektury z przyrodą i dobrostanem uczniów: Między segmentami utworzyliśmy zielone atria i dziedzińce – naturalne strefy odpoczynku i integracji społecznej. Projekt skupia się nie tylko na funkcjonalności, ale również na tworzeniu przyjaznego, wspierającego środowiska edukacyjnego. Ekspresowe tempo realizacji bez kompromisów jakościowych Projekt od momentu rozstrzygnięcia przetargu do zakończenia dokumentacji wykonawczej powstał w zaledwie trzy miesiące – co stanowi dowód na wyjątkową sprawność organizacyjną i projektową zespołu. Równolegle prowadziliśmy stały monitoring geodezyjny oraz intensywną współpracę z geologami, geodetami i przedstawicielami kopalni.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Urząd Miasta- Prezydent Miasta Ruda Śląska

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Remar

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.