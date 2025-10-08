Życie w Architekturze 2025. Trójkąt Bermudzki (Apollo Split, Ventus, Piotrkowska 14). Paulina Bogdał-Śmierzyńska, Konrad Śmierzyński

Życie w Architekturze 2025. Trójkąt Bermudzki (Apollo Split, Ventus, Piotrkowska 14). Założenia Autorskie

Kompleksowa transformacja urbanistyczna. Celem było stworzenie spójnej, nowoczesnej struktury miejskiej w miejscu od lat zaniedbanym. Zabudowa nie miała być pojedynczym obiektem, lecz elementem większego, przemyślanego układu urbanistycznego, domykającego istniejące pierzeje i wypełniającego pustkę w śródmieściu.

Poszanowanie kontekstu historycznego i kulturowego. Projektowanie odbywało się z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i lokalnej historii. Nowa architektura miała wpisać się w charakter centrum Kielc, nie konkurując z nim, ale uzupełniając go w sposób nowoczesny i harmonijny.

Tworzenie indywidualnych, a jednocześnie spójnych obiektów. Każdy z budynków zaprojektowano jako osobny byt o własnym wyrazie architektonicznym, ale wszystkie mają tworzyć jedną, logiczną całość pod względem kompozycyjnym i funkcjonalnym.

Dialog z mieszkańcami i otoczeniem. Proces projektowy obejmował konsultacje z lokalną społecznością. Autorzy podkreślają, że mieszkańcy często dostarczają istotnych informacji, które realnie wpływają na kształt projektu.

Otwartość na przestrzeń publiczną. Architektura została zaprojektowana w sposób „przepuszczalny”- umożliwiający powstanie nowych przejść pieszych, ciągów komunikacyjnych i przestrzeni wspólnych, wzmacniających życie społeczne i jakość śródmiejskiej przestrzeni.

Zróżnicowana funkcja i skala. W projektach przewidziano funkcje mieszkaniowe i usługowe, zróżnicowane pod względem metrażu, co umożliwia użytkowanie przez różnych odbiorców – od singli po rodziny. Skala obiektów dostosowana jest do sąsiedztwa, unikając monumentalizmu.

Nowoczesność z lokalnym charakterem. Wykorzystanie materiałów takich jak klinkier i włókno-cement oraz dbałość o detale fasad podkreślają dążenie do połączenia nowoczesności z estetyką kamienicznej zabudowy śródmieścia.

Te założenia pokazują, że TERA GROUP nie tylko projektuje budynki, ale tworzy nową jakość miejskiej przestrzeni-przemyślaną, funkcjonalną, osadzoną w lokalnym kontekście i dialogu społecznym.

Życie w Architekturze 2025. Trójkąt Bermudzki (Apollo Split, Ventus, Piotrkowska 14). Autorzy

Autor projektu:

Paulina Bogdał-Śmierzyńska, Konrad Śmierzyński

Zespół autorski:

Dominik Kula, Krzysztof Chwastek, Bartosz Nędza

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja nowej zabudowy w Trójkącie Bermudzkim w Kielcach to przykład architektury miejskiej najwyższej próby – przemyślanej, odpowiedzialnej i zakorzenionej w lokalnym kontekście. To nie tylko zbiór budynków, ale kompleksowa strategia naprawy tkanki miejskiej, która przez lata była zaniedbana i niedookreślona. - za odwagę i skalę urbanistyczną. Podjęliśmy się ambitnego zadania – stworzenia od podstaw nowej struktury kwartałowej w samym centrum miasta. Zamiast pojedynczej realizacji, zaprojektowano i zrealizowano cały zespół budynków, które nie tylko wypełniają pustkę, ale tworzą nową jakość urbanistyczną.- za dialog z miejscem i ludźmi.

Projekty powstały w ścisłej relacji z otoczeniem: zarówno z historycznym kontekstem Kielc, jak i z lokalną społecznością. Architekci prowadzili konsultacje z mieszkańcami, uwzględniali ich potrzeby i opinie, tworząc przestrzeń otwartą, dostępną i przyjazną.- za połączenie nowoczesności z lokalną tożsamością.

Trójkąt Bermudzki (Apollo Split, Ventus, Piotrkowska 14). Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Trójkąt Bermudzki (Apollo Split, Ventus, Piotrkowska 14), obiekt mixed-use

Inwestor: APOLLOPLAST INWESTYCJE sp. z o.o. sp. k

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Opara Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 3529,03 m2

Powierzchnia użytkowa: 15222,26 m2

Powierzchnia całkowita: 19485,27 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3611,40 m2/62991,66 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.