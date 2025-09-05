Życie w Architekturze 2025. Węzeł Przesiadkowy Rokietnica. Architekt Dominik Banaszak, AIG Architekci S. C., Arte Monoblok Architekci Sp. z o. o.

Życie w Architekturze 2025. Węzeł Przesiadkowy Rokietnica. Założenia Autorskie

Celem projektu było stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego, który zintegruje różne środki transportu – kolej, autobus, ruch samochodowy i rowerowy – w jednym, spójnym układzie urbanistycznym. Inwestycja została zlokalizowana w strategicznym punkcie gminy Rokietnica, w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanej linii kolejowej relacji Poznań - Szczecin.

Głównym założeniem autorskim było wykreowanie czytelnej przestrzeni publicznej lokalnym centrum komunikacyjnym i społecznym. Istotnym aspektem projektowym było zintegrowanie obiektu dworca z otaczającą infrastrukturą oraz nadanie całości wysokiej jakości architektonicznej, funkcjonalnej i estetycznej. Architektura dworca została zaprojektowana jako horyzontalny, wolnostojący pawilon o prostej, modernistycznej formie, akcentowanej przez wysunięte zadaszenia i starannie dobrane materiały – stal, szkło i patynowana blacha stalowa.

Funkcja budynku obejmuje m.in. przestronną poczekalnię, punkt obsługi pasażerskiej, kasę, pomieszczenia techniczne, toaletę oraz niewielką przestrzeń komercyjną. Przemyślane rozmieszczenie wejść zapewnia intuicyjny dostęp z peronów i pętli autobusowej. Integralną częścią założeń projektowych była pełna dostępność obiektu.

Projekt został opracowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania – z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, seniorach i rodzinach z dziećmi. Uwzględniono m.in. brak barier architektonicznych, systemy informacji dotykowej i dźwiękowej, pętlę indukcyjną oraz tablice z alfabetem Braille’a. Znaczący nacisk położono również na aspekty środowiskowe – zastosowano wentylację z rekuperacją, fotowoltaikę, automatykę budynkową i systemy ograniczające zużycie energii.

Złożoność projektu wynikała z bezpośredniego sąsiedztwa czynnej infrastruktury kolejowej oraz włączenie do systemu kolei metropolitalnej. Projekt zrealizowano z sukcesem – jako spójne i funkcjonalne założenie, które realnie zmienia sposób codziennej komunikacji mieszkańców Rokietnicy.

Życie w Architekturze 2025. Węzeł Przesiadkowy Rokietnica. Autorzy

Autor projektu:

Architekt Dominik Banaszak, AIG Architekci S. C., Arte Monoblok Architekci Sp. z o. o.

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Dominik Banaszak, mgr inż. arch. Andrzej Bielejewski, mgr inż. arch.Hanna Szymczak, mgr inż. arch. Agnieszka Jędrzejewska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zrealizowany w Rokietnicy zintegrowany węzeł przesiadkowy to przykład kompleksowego i nowoczesnego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej, łączącego wysoką jakość architektury, urbanistyki, funkcjonalność oraz społeczną odpowiedzialność. Inwestycja w sposób modelowy integruje różne środki transportu – kolej, autobusy, samochody, rowery i ruch pieszy – promując zrównoważoną mobilność w gminie o rosnących potrzebach komunikacyjnych.

Projekt stanowi wzorcowe rozwiązanie dla miejscowości średniej wielkości, oferując mieszkańcom realną alternatywę wobec transportu indywidualnego, zmienia nawyki mieszkańców skłaniając ich ku kolei metropolitalnej co realnie wpływ na zmniejszenie śladu węglowego. Centralnym elementem założenia jest nowy budynek dworca – wolnostojący, parterowy pawilon o prostej, horyzontalnej bryle, zaprojektowany w duchu minimalizmu. Wykorzystanie trwałych i szlachetnych materiałów – stali patynowanej, szkła i aluminium – nadaje budynkowi ponadczasowy charakter.

Przejrzystość formy, funkcjonalność wnętrz i logiczne powiązania przestrzenne sprzyjają intuicyjnemu korzystaniu z obiektu. Szczególnym walorem inwestycji jest jej dostępność – zarówno w ujęciu urbanistycznym, jak i społecznym. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, oferując pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z dziećmi.

W projekcie zastosowano też szereg rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, dzięki temu obiekt wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Węzeł przesiadkowy w Rokietnicy to nie tylko efektywna infrastruktura transportowa, ale przede wszystkim nowoczesna i przyjazna przestrzeń publiczna, która integruje społeczność i poprawia jakość życia mieszkańców. Inwestycja został doceniony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu w XII edycji konkursu na „Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce” i zdobył trzecią nagrodę.

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Węzeł Przesiadkowy Rokietnica, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica [email protected]

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. ul. Toruńska 200 62-600 Koło [email protected] 63 272 02 06 Jan Marzantowicz Biuro Inżynierskie os. Widok 27 64-800 Chodzież tel. 501 053 588

Powierzchnia zabudowy: 258 m2

Powierzchnia użytkowa: 230 m2

Powierzchnia całkowita: 230 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 15935 m2/1180 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2022

