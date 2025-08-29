Życie w Architekturze 2025. Wileńska Park. Mgr inż arch. Piotr Daczkowski

Życie w Architekturze 2025. Wileńska Park. Założenia Autorskie

Projekt „Wileńska Park” stanowi istotny element koncepcji rewitalizacji śródmieścia Słupska. Jego opracowanie poprzedziła dogłębna analiza uwarunkowań prawnych, przestrzennych i konserwatorskich, wskazujących na konieczność zastosowania rozwiązań zgodnych ze sztuką urbanistyczną i architektoniczną.

Projekt ten łączy poszanowanie tradycji z nowoczesnymi potrzebami funkcjonalnymi miasta. Głównym założeniem urbanistycznym jest odtworzenie kwartału miejskiego zamkniętego ulicami: Wileńską, Żeromskiego i Mickiewicza.

Otwarcie wnętrza kwartału na południe pozwala na optymalne nasłonecznienie. W jego centrum zaprojektowano plac oraz przestrzenie rekreacyjne otoczone zielenią i dziedzińcami, z pieszym pasażem prowadzącym do parku Broniewskiego. Elewacje zewnętrzne nawiązują skalą i rytmem do historycznej zabudowy, a zastosowane materiały – kamień naturalny, szlachetny tynk, dachy mansardowe z dużymi oknami połaciowymi – podkreślają prestiż inwestycji. Fasady czerpią z tradycji Słupska, jednocześnie inspirowane są współczesną architekturą europejskich miast.

Projekt przewiduje około 180 mieszkań o wysokim standardzie, każde z miejscem postojowym pod dziedzińcem. Dodatkowo powstaną miejsca dla użytkowników lokali usługowych. Dwupoziomowe apartamenty typu CONDO na najwyższej kondygnacji oferują prestiż i wyjątkowe widoki. „Wileńska Park” to nowoczesna i spójna odpowiedź na potrzeby miasta, łącząca tożsamość miejsca z funkcjonalnością i estetyką.

Życie w Architekturze 2025. Wileńska Park. Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż arch. Piotr Daczkowski

Zespół autorski:

Piotr Daczkowski (główny architekt), Krzysztof Majewski (asystent architekta)

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja „Wileńska Park” zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ w unikalny sposób łączy szacunek dla historycznego kontekstu z odważną, współczesną interpretacją miejskiej przestrzeni. Projekt odtwarza strukturę przedwojennego kwartału w śródmieściu Słupska, nie kopiując jej dosłownie, lecz twórczo nawiązując do skali, rytmu i proporcji tradycyjnej zabudowy. To przykład świadomego urbanizmu, w którym priorytetem staje się jakość życia mieszkańców, a nie maksymalizacja powierzchni inwestycyjnej.

Zaprojektowane wnętrze kwartału, otwarte na południe, wypełnione dziedzińcami, zielenią i przestrzenią rekreacyjną, tworzy przyjazne, intymne środowisko – rzadkość w centrach miast. Główna oś piesza, łącząca plac z instalacją wodną z parkiem Broniewskiego, wzmacnia relacje społeczne i przywraca miastu fragment przestrzeni publicznej o wysokiej jakości.

Architektura budynków operuje językiem eleganckiego minimalizmu zakorzenionego w lokalnej tradycji: mansardowe dachy, naturalny kamień w partii cokołowej, porte-fenêtre i wykusze tworzą współczesną, a zarazem ponadczasową kompozycję. Dwupoziomowe apartamenty typu CONDO, optymalnie doświetlone oknami dachowymi, oferują luksus bez ostentacji – z widokiem na panoramę miasta. „Wileńska Park” jest dowodem na to, że dobra architektura może jednocześnie pełnić funkcję społeczną, estetyczną i kulturową. To realizacja dojrzała, harmonijna i odpowiedzialna – wpisująca się w idee konkursu i wyznaczająca kierunek dla przyszłości polskich miast.

Wileńska Park. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Wileńska Park, budynek jednorodzinny

Inwestor: Granit S.A

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Granit S.A

Powierzchnia użytkowa: 21158 m2

Powierzchnia całkowita: ok. 29 000 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10021 m2/66256 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021-2022/2023

