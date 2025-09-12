Życie w Architekturze 2025. Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kuryłowicz & Associates

Życie w Architekturze 2025. Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Założenia Autorskie

Dobra 55 stała się pionierskim w Polsce obiektem edukacji językowej, w którym Uniwersytet Warszawski skutecznie zrealizował połączenie różnych form profesjonalnego, nowoczesnego kształcenia z ideą otwartych, dostępnych nie tylko pracownikom i studentom, ale też mieszkańcom i gościom przestrzeni wewnętrznych otwartych na różne formy kreatywnej działalności.

Nowy budynek o powierzchni 42 000 m² mieści 92 laboratoria językowe, 70 biur administracyjnych, 39 pokoi badawczo-rozwojowych, sale konferencyjne, rekreacyjne, salę multimedialną na 150 osób, bibliotekę i czytelnię. Łączy wydziały lingwistyczne UW w jednej lokalizacji, oferując przejrzystą strukturę funkcjonalną z ogólnodostępnym parterem, dziedzińcami i ogrodem na dachu – w kontrze do zwartego, miejskiego kwartału. Budynek spaja kampus główny z obiektami na Powiślu i BUW-em, tworząc zielony ciąg do bulwarów wiślanych.

Przeszklone elewacje od strony Lipowej i Browarnej otwierają go na otoczenie, ukazując wewnętrzną strukturę i dziedzińce. Drugi etap (28 700 m²) jest niemal dwukrotnie większy niż pierwszy (13 500 m², ukończony w 2012 roku) – oba zaprojektowane przez pracownię Kuryłowicz & Associates – tworząc spójny całościowo obiekt. Główne wejście z podcieniem przy ul. Browarnej prowadzi do dostępnego dla wszystkich holu z przestrzenią społeczną. Kolorystycznie oznaczone ciągi komunikacyjne łączą strefy budynku, w tym wewnętrzną promenadę od poziomu ulicy po dach z widokiem na miasto.

Architektura, zbudowana z betonu, szkła, stali i miedzi, jest lekka i przejrzysta. Projekt bazuje na zasadach z konkursu i rozwija je, stawiając na energooszczędność: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, systemy LED i zbieranie deszczówki do podlewania ogrodów. Wnętrze jest przyjazne, kameralne i wpisane w tkankę miejską Powiśla, łączy estetykę z funkcjonalnością i troską o środowisko.

Życie w Architekturze 2025. Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy

Autor projektu:

Kuryłowicz & Associates

Zespół autorski:

prof.dr.hab. Ewa Kuryłowicz, Dariusz Gryta, Magdalena Iżewska, Karolina Miklaszewska, Weronika Królikowska, Damian Zygma, Tomasz Petrów, Anna Wojcieszek, Dominik Roczan, Fryderyk Szymański

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt stanowi doskonały przykład tego, jak budynki mogą ewoluować w czasie, dostosowując się do zmieniających się potrzeb użytkowników, odzwierciedlając dynamiczną naturę życia w architekturze. Konkurs na realizację projektu został rozstrzygnięty w 2006 roku. Pierwszy etap budowy zakończono w 2014 roku, a przed rozpoczęciem budowy drugiego etapu inwestor przeprowadził ocenę funkcjonowania budynku po jego zasiedleniu (post-occupancy evaluation), aby ponownie przeanalizować pierwotne założenia programowe.

Analiza ta doprowadziła do całkowitego przeprojektowania drugiego etapu, tak aby lepiej odpowiadał aktualnym potrzebom zarówno inwestora, jak i miasta. Kluczowe zmiany obejmowały zwiększenie przestrzeni wspólnych, lepsze doświetlenie wnętrz światłem naturalnym, zapewnienie dostępu do budynku w godzinach wieczornych, bardziej elastyczną salę audytoryjną oraz inne „przyjazne człowiekowi” rozwiązania projektowe, takie jak szersze korytarze, nieformalne strefy wypoczynku, ergonomiczne meble czy rozbudowana infrastruktury rowerowej. Budynek został otwarty w 2022 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba odwiedzających. Pomimo ewolucji projektu, budynek zachował swoją pierwotnie zaprojektowaną organiczną i rzeźbiarską formę, pozostając jednocześnie uporządkowany i przejrzysty.

Dzięki temu układ przestrzenny jest czytelny i intuicyjny dla przyszłych użytkowników. Wnętrza, starannie ukształtowane i wykończone z dbałością o jakość materiałów, przywołują atmosferę nasłonecznionych, zielonych przestrzeni, przypominając ogrodowe altany. Elewacja od strony ulicy Lipowej została w pełni zrealizowana zgodnie z pierwotnym projektem i pozostała niezmieniona na wszystkich etapach procesu projektowego. Stanowi ona analogię do żywopłotu — jej geometryczna struktura nawiązuje do formacji naturalnej zieleni. Nieregularne „gałęzie” umożliwiają wgląd do wnętrza budynku, jednocześnie zapewniając użytkownikom odpowiedni poziom prywatności.

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, przestrzeń publiczna

Inwestor/generalny wykonawca: Uniwersytet Warszawski/Hochtief Polska

Wykonawca konstrukcji: Hochtief Polska

Powierzchnia zabudowy: 8 050 m2

Powierzchnia użytkowa: 35 730 m2

Powierzchnia całkowita: 42 125 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8 500 m2/150 300 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2018/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.