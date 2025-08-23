Życie w Architekturze 2025. Zabudowa wielofunkcyjna: usługowa/ mieszkaniowa/ biurowa/ hotelowa z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na Północnym Cyplu Wyspy Spichrzów. Maciej Mąka, oraz Radosław Sojka

Życie w Architekturze 2025. Zabudowa wielofunkcyjna: usługowa/ mieszkaniowa/ biurowa/ hotelowa z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowana w kwartałach IV, V, VI na Północnym Cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Założenia Autorskie

Projekt Granaria materializuje ideę uszanowania bogatego dziedzictwa i sposobu upamiętnienia znaczenia Gdańska na arenie międzynarodowej, którego najpełniejszy rozkwit nastąpił w wieku XVI i XVII. Gdańsk został jednym z najważniejszych europejskich portów hanzeatyckich tamtych czasów, a sama Wyspa Spichrzów była zespołem magazynów. Na terenie inwestycji znajdują się pozostałości wspomnianych spichlerzy w różnym stanie zachowania, z czego dwa wpisane są do rejestru zabytków („Steffen” i „Turek”). Natomiast „Żołędź” i „Kamienny Niedźwiedź” od 2020 roku są wpisane jako zabytki rejestrowe, a relikty spichlerzy „Pokój” i „Jedność” chronione są wpisem urbanistycznym.

Niewielka ilość zachowanej substancji względem skali projektu zainspirowała nas do możliwie szerokiego pokazania reliktów. Pierwotny układ oraz pozostałości spichlerzy materializują się poprzez ekspozycję historycznej zabudowy wkomponowanej w nową architekturę. Idea tej integracji od początku prac projektowych stanowiła dla nas wyzwanie i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak nowa zabudowa powinna korespondować z istniejącymi reliktami?

W naszej wizji architektury Wyspy Spichrzów będącej mariażem współczesności z historią dążyliśmy do wydobycia charakteru, poszanowania zastanego kontekstu i przystosowania go do potrzeb współczesnych realiów. Projektujemy przecież dla ludzi i rewitalizujemy ważny kawałek ścisłego centrum Gdańska. Śródmieście jako obszar chroniony powinno zachować swój unikalny charakter gęstej, zwartej tkanki miejskiej z wyeksponowaniem detalu charakterystycznego dla architektury hanzeatyckiej.

Uważamy, że architektura opierająca się na kontekście historycznym powinna być szczera, prawdziwa, a nie fasadowa czy „udająca” nawiązanie do przeszłości. Inspiracją dla nas są projekty wpływające na przestrzeń, których unikalny charakter definiują detale, jak światłocień czy ciekawa tekstura. Projekty wyraziste i funkcjonalne. Mamy nadzieję, projekt GRANARIA tak będzie odbierany i zapamiętany.

Życie w Architekturze 2025. Zabudowa wielofunkcyjna: usługowa/ mieszkaniowa/ biurowa/ hotelowa z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowana w kwartałach IV, V, VI na Północnym Cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Autorzy

Autor projektu:

Maciej Mąka, oraz Radosław Sojka, Generalny projektant: MSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sp.k.

Zespół autorski:

Architekt prowadzący: Łukasz Stanaszek Zespół projektowy: Paulina Bartosik, Katarzyna Biała, Adam Baczewski, Katarzyna Dudek, Agnieszka Glegoła, Rafał Gołębiewski, Agnieszka Kaszczewska, Anna Kuflewska, Jakub Kalinowski, Alicja Piwiec, Marta Potocka, Magdalena Przeniosło, Jarosław Ptaszyński, Maciej Sokół, Małgorzata Tarnowska, Barbara Mąka, Izabela Tomczak, Beata Zawadzka, Grażyna Grzybowska, Jakub Kubiński, Piotr Sikorski, Małgorzata Trybulska, Katarzyna Zawistowska, Aleksandra Rutecka – Blimk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

GRANARIA: Realizowany w formule PPP projekt rewitalizacji północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze” ze względu unikalne połączenie historii z nowoczesnością oraz znaczący wpływ na życie mieszkańców i odwiedzających.

GRANARIA harmonijnie integruje nowoczesne apartamenty, lokale usługowe, hotel oraz przestrzenie publiczne z odrestaurowanymi historycznymi spichlerzami, przywracając Wyspie Spichrzów jej dawną świetność. Projekt ten nie tylko odtwarza historyczną tkankę miejską, ale także wprowadza nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które odpowiadają na współczesne potrzeby użytkowników.

Inwestycja ta znacząco wpłynęła na życie społeczności lokalnej, tworząc przestrzeń sprzyjającą integracji, rekreacji i działalności gospodarczej. Dzięki przemyślanemu projektowi, północny cypel Wyspy Spichrzów stał się atrakcyjnym punktem na mapie Gdańska, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów.

GRANARIA jest przykładem, jak architektura może wpływać na życie ludzi, łącząc przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Projekt ten doskonale wpisuje się w ideę konkursu „Życie w Architekturze”, ukazując, jak przestrzeń może być kształtowana z myślą o człowieku, jego potrzebach i aspiracjach.

Zabudowa wielofunkcyjna: usługowa/ mieszkaniowa/ biurowa/ hotelowa z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowana w kwartałach IV, V, VI na Północnym Cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zabudowa wielofunkcyjna: usługowa/ mieszkaniowa/ biurowa/ hotelowa z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowana w kwartałach IV, V, VI na Północnym Cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku, obiekt mixed-use

Inwestor: Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o. , Immobel, Multibud Investment W. Ciurzyński S.A.

Generalny wykonawca: Korporacja budowlana DORACO Sp. z o. o. ul. Opacka 12, 80-338 GDAŃSK

Wykonawca konstrukcji: BAUHAUS Sp. z o.o. Firma Budowlana Trójmiasto – Budownictwo Przemysłowe i Mieszkalne

Powierzchnia zabudowy: 10 982 m2

Powierzchnia użytkowa: 42 056 m2

Kubatura: 237 767 m2 nadziemna, 65 836 m2 podziemna, 303 604 m2 nadziemna i podziemna łącznie

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.