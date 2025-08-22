Życie w Architekturze 2025. Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności. Założenia Autorskie

Budynki dawnego Browaru i Manufaktury znajdują się między realizowanym Miejskim Parkiem Wypoczynku Rodzinnego im. Armii Krajowej w Węgrowie, na potrzeby którego mają funkcjonować, a istniejącą ulicą Kowalską. Położenie projektowanego obiektu usługowo-gastronomicznego w naturalny sposób tworzy z niego łącznik pomiędzy miastem a strefą zieleni zlokalizowaną w dawnych ogrodach Klasztoru Reformatorów. Celem projektowym w skali urbanistycznej było stworzenie przestrzeni, która będzie mogła funkcjonować zarówno autonomicznie jak i w połączeniu z pozostałą częścią założenia urbanistycznego, którego jest częścią.

Zastany układ prostopadłych do siebie zabytkowych budynków Browaru i Manufaktury dał podstawę do stworzenia małego wnętrza urbanistycznego, placu przed głównym wejściem do adaptowanych obiektów. Plac w okresie letnim będzie służył jako taras na potrzeby kawiarni i miejsce spotkań i będzie stanowił przedłużenie wnętrz budynków na zewnątrz. Projekt miał na celu zapewnić możliwość zrealizowania w budynkach Browaru i Manufaktury niewielkiego lokalu gastronomicznego, zaplecza sanitarnego, a także wypożyczalnię sprzętu sportowo-rekreacyjnego i zaplecze dla teatru plenerowego. Dodatkowo przyjęto, że w obiekcie będę organizowane kameralne wystawy i wydarzenia.

Podstawowym założeniem projektowym było połączenie dwóch niezależnych budynków w jeden obiekt. W tym celu zaprojektowano szklany, dwukondygnacyjny łącznik prostopadły do budynku Browaru, który wypełni szczelinę pomiędzy adaptowanymi zabytkami. Z uwagi na konieczność dostosowania wewnętrznego układu przestrzennego do nowych potrzeb zdecydowano o usunięciu wszystkich istniejących ścian działowych w budynkach.

Pozostawiono lub odtworzono jedynie ściany zewnętrzne, a także wewnętrzne elementy konstrukcyjne budynków. Rosnące na terenie opracowania drzewa zostały zachowane, tworzą one wraz z istniejącą historyczną zabudową integralną całość, która stanowi o szczególnym charakterze miejsca.

Autor projektu:

Inicjatywa Projektowa sp. z o.o.

Zespół autorski:

Piotr Straszak i Mikołaj Zdanowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Stary Browar w Węgrowie to dawny browar przyklasztorny, który zyskał nowe życie dzięki kompleksowej rewitalizacji. Położony w historycznym centrum miasta, jest związany z dawnymi tradycjami browarniczymi. Obecnie pełni funkcję usługowo-gastronomiczną i stanowi ważny punkt na mapie kulturalno-rekreacyjnej Węgrowa.

Odrestaurowany obiekt zintegrowano z Parkiem im. Armii Krajowej, który został przekształcony w nowoczesną przestrzeń rekreacyjną z miejscami do aktywnego wypoczynku. Projekt rewitalizacji miał na celu nie tylko zachowanie historycznego dziedzictwa, ale także stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców, nakierowanej na poszerzenie oferty rekreacji i integracji społecznej w Węgrowie.

Obszar ma obecnie wysoką wartość społeczną integrującą społeczność lokalną. Przywrócone zostały walory przyrodnicze i krajobrazowe przestrzeni oraz nastąpiła modernizacja obiektów zabytkowych.

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Węgrów/COMFORT THERM Sp. z o.o Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk Naruszewo

Wykonawca konstrukcji: COMFORT THERM Sp. z o.o Płońsk COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk Naruszewo

Powierzchnia zabudowy: 254 m2

Powierzchnia użytkowa: 238 m2

Powierzchnia całkowita: 495 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1347 m2/1225 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.