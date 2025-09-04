Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną. Mgr inż. arch. Wojciech Kołodyński

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną. Założenia Autorskie

Inwestycja składa się z trzech budynków jednoklatkowych o czterech kondygnacjach mieszkalnych i jednego budynku dwuklatkowego o pięciu kondygnacjach mieszkalnych.

Znaczący wpływ na ukształtowanie zabudowy miała lokalizacja w miejscu dawnego młyna parowego z piekarnią i magazynami zbożowymi z 2. połowy XIX w., których relikty wyburzono w 2016 r. oraz związana z tym ochrona konserwatorska. Drugie ważne uwarunkowanie stanowi bliskie sąsiedztwo obszaru kolejowego i konieczność ochrony inwestycji przed hałasem oraz drganiami przenoszonymi przez grunt. Nowa zabudowa ukształtowaniem planu oraz architekturą budynków nawiązuje do dawnego zagospodarowania terenu znanego ze zbiorów archiwalnych. Ówczesnemu budynkowi magazynowemu usytuowanemu wzdłuż ulicy Grabarskiej odpowiada pierzeja tworzona przez budynki z elewacjami w kolorze czerwonej cegły, pomiędzy którymi zlokalizowano zjazd na teren inwestycji. Położony centralnie budynek wyróżniający się białą elewacją, nawiązuje do dawnej piekarni położonej pośrodku założenia produkcyjno-składowego. Najdalej na północ wysunięty najwyższy budynek o rozczłonkowanym planie i elewacjach zróżnicowanych kolorystycznie i materiałowo odpowiada dominującemu niegdyś skalą i obrosłemu licznymi przybudówkami budynkowi młyna.

Parkowanie samochodów osobowych zapewnia parking podziemny przykryty zielonymi dachami w miejscach jego wyprowadzenia poza obrysy nadziemnych części budynków oraz kilka stanowisk naziemnych. Układy funkcjonalne budynków podążają za ich zróżnicowanymi formami przestrzennymi, tworząc strukturę 122 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych o powierzchniach użytkowych 30,41 – 85,95 m2. Budynki są wyposażone w windy komunikujące wszystkie kondygnacje nadziemne z podziemnymi. Na terenie zespołu znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz placyki – rekreacyjny i gospodarczy.

Zapewniono miejsca do parkowania rowerów, ukształtowano ekran akustyczny chroniący przed hałasem generowanym przez ruch kolejowy, urządzono zieleń.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Wojciech Kołodyński

Zespół autorski:

Architektura: mgr inż. arch. Maria Balawejder-Kantor; Konstrukcja: inż. Włodzimierz Wójtowicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zgłoszona do konkursu realizacja charakteryzuje się niepowtarzalnością i unikalnością rozwiązań planistycznych i architektonicznych. Projekt zagospodarowania terenu i urozmaicona architektura budynków oraz ich realizacja wpisują się w nurt przekształceń wynikających z ewoluowania struktury funkcjonalnej obszarów zurbanizowanych, zachodzącego w kontekście zmian osadniczych, społecznych i technologicznych. Zastosowane rozwiązania przestrzenne i programowo-funkcjonalne odpowiadają na wieloaspektowe wymagania tkwiące w uwarunkowaniach specyficznych dla przedmiotowej lokalizacji.

Nadrzędna była ochrona konserwatorska, mająca podstawę w ujęciu terenu w Gminnej Ewidencji Zabytków ze względu na miejsce lokalizacji po dawnym zespole młyna, pełniącego rolę miastotwórczą w powstawianiu i formowaniu przemysłowo-mieszkaniowej dzielnicy Kośminek w Lublinie. Kształtowanie przestrzeni nowej zabudowy stanowiło transpozycję historycznej zabudowy z zachowaniem parametrów przestrzennych, mimo nie przywracania miejscu funkcji przemysłowej.

Drugim ważkim uwarunkowaniem okazało się bliskie sąsiedztwo obszaru kolejowego i konieczna ochrona przed hałasem i drganiami gruntowymi. Uzyskano ją poprzez rozwiązania architektoniczne i techniczne oparte o operat akustyczny wykonany na potrzeby tej inwestycji oraz pomiary drgań przenoszonych przez grunt, z uwzględnieniem prognozy zakłóceń planowanym natężeniem ruchu pociągów, oddziałujących negatywnie na środowisko mieszkaniowe, w którym obowiązują standardy stanowione przepisami prawnymi.

Ww. aspekty mające znaczący wpływ na kształtowanie zabudowy oraz jej efektywność i ekonomikę, w całym procesie projektowo-realizacyjnym znajdowały zrozumienie i wsparcie inwestorskie oraz pozwoliły na powstanie zespołu mieszkaniowego dobrze wpisującego się w przestrzeń tej części Lublina. Inwestycja spełniła oczekiwania programowe i wizerunkowe inwestora oraz służb konserwatorskich. Wzbudza zainteresowanie społeczne oraz skutkuje zakupem i wynajmem mieszkań.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Chrzanowscy Development Sp. z o.o., ul. Witolda Chodźki 27, 20-093 Lublin

Wykonawca konstrukcji: TECHBET Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin

Powierzchnia zabudowy: 2262 m2

Powierzchnia użytkowa: mieszkań: 6118 m2; garażu podziemnego: 3567 m2

Powierzchnia całkowita: 15847 m2

Powierzchnia ternu/kubatura: 6078 m2/49165 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.