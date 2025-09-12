Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków wielorodzinnych Supernova. Fort Targowski Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków wielorodzinnych Supernova. Założenia Autorskie

Głównym założeniem, które zdeterminowało przyjęte rozwiązania architektoniczne, było wkomponowanie osiedla w otaczającą, jednorodzinną zabudowę Gdyni Redłowa. Zespół składa się z czterech budynków ulokowanych na wspólnej kondygnacji podziemnej. Od strony zachodniej budynki ulokowano na obowiązującej linii zabudowy, która łukiem podąża wzdłuż głównej ulicy.

Wysokości, gabaryty zabudowy, kształty dachów- stromych, o kalenicach równoległych do ulicy, nawiązują do zabudowy sąsiedniej. Każdy z budynków składa się z dwóch lub trzech form kompozycyjnych wyróżnionych kolorystycznie: od strony ul. Kopernika białych, w głębi działki ciemno-szarych. Pomysł ten jest odpowiedzią na zastany kształt działki: w południowej części, gdzie teren jest najwęższy formy przenikają się - są niejako ściśnięte, dalej w części centralnej wraz z rozszerzeniem działki, formy rozchodzą się, aby finalnie, tam gdzie teren i budynek są najszersze, stworzyć wrażenie bryły rozczłonkowanej, wizualnie podzielonej i przez to w odbiorze zdecydowanie bardziej kameralnej.

Aby w pełni wykorzystać poddasza na cele mieszkalne we wszystkich dachach zastosowano okna połaciowe; w wybranych miejscach również kolankowe i specjalne zestawy umożliwiające wyjście na taras dachowy. Kolory okien dobrano do kolorystki dachów.

Zastosowano odpowiednio białe i ciemne opierzenia, aby okna pasowały do przyjętej kolorystyki dachów i całych budynków. Całość inwestycji otoczona jest stronie zaprojektowanymi terenami zielonymi , które szczelnie wypełniają przestrzeń miedzy budynkami.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków wielorodzinnych Supernova. Autorzy

Autor projektu:

Fort Targowski sp. z o.o.

Zespół autorski:

Architekci, Fort Targowski: Mateusz Targowski, Wojciech Targowski, Michał Walczak, Dominika Gawrział; Konstrukcja, Balkon: Krystian Balcerowicz; Instalacje, Record: Beata Glapa-Jursz, Tomasz Kuźma, Marcin Woliński; Architektura krajobrazu, Zieleniarium: Joanna Rayss; Drogi: Piotr Depczyński

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Inwestycja powstała w wymagającym środowisku o ukształtowanej tożsamości i wysokich oczekiwaniach obecnych mieszkańców, którzy z początku trudno przyjmowali fakt nowej inwestycji w swoim otoczeniu. Podczas prac projektowych dołożono starań, aby stworzyć współczesny akcent w zaistniałym środowisku, z poszanowaniem gustu i oczekiwań lokalnej społeczności.

Dużą rolę przy tworzeniu koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu odegrał kontekst miejsca, na który składa się nadmorski krajobraz i zieleń Kempy Redłowskiej oraz kameralna zabudowa ul. Kopernika. Wydaje się, że ostatecznie inwestycja została dobrze przyjęta. Rada Miasta uhonorowała ją, przyznając prestiżowe wyróżnienie Czas Gdyni (w kategorii architektura). W uzasadnieniu doceniono właśnie wpisanie inwestycji w lokalny krajobraz i otoczenie.

Zespół budynków wielorodzinnych Supernova. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół budynków wielorodzinnych Supernova, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: SPRAVIA SP. Z O.O./FineTech Construction Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: FineTech Construction Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 1670 m2

Powierzchnia użytkowa: 6560 m2

Powierzchnia całkowita: 8930 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4810 m2/28600 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.