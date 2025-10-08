Życie w Architekturze 2025. Żłobek 31. Asman Pieniężny Architekci sp. z. o. o.

Życie w Architekturze 2025. Żłobek 31. Założenia Autorskie

W dobie stale rosnącego konsumpcjonizmu coraz częściej okazuje się, że tańszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest wyrzucić zużyty lub uszkodzony przedmiot, zamiast podjąć próbę jego naprawy. Jako społeczeństwo mierzące się z gwałtownym postępem zmian klimatycznych, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by odwrócić ten trend.

Obecnie możemy śmiało stwierdzić, że "innowacyjnym" podejściem do niemal każdej dziedziny naszego życia staje się naprawianie i przekształcanie tego, co już istnieje, w sposób przemyślany i zrównoważony. Świadome gospodarowanie zasobami i dążenie do przedłużania ich żywotności stanowi klucz do zrównoważonej przyszłości. W dziedzinie architektury nie jest inaczej. Okazuje się, że najbardziej ekologiczne w perspektywie czasu są te budynki, które istnieją długo i przechodzą adaptacyjne modernizacje.

Dlatego jako architekci i urbaniści coraz częściej stawiamy na nadawanie drugiego życia obiektom, zamiast ich destrukcji i wyburzania. Takie podejście pozwala nie tylko ograniczyć emisję CO₂, związaną z produkcją nowych materiałów budowlanych, ale także zachować historyczny i urbanistyczny kontekst miejsca. Działamy z szacunkiem dla tego, co zastaliśmy – nie agresywnie, lecz z pokorą wobec istniejącej struktury. W projekcie wzmocniliśmy pierwotną bryłę budynku, nie zmieniając tym samym charakteru okolicy.

Kluczowe było zachowanie pierwotnych wartości przestrzennych i urbanistycznych, które budynek kształtował przez lata swojego istnienia. Miarą sukcesu naszego działania jest to, że mieszkańcy okolicznych budynków pytani, który obiekt został zmodernizowany, nie zauważali zmiany – to dla nas najlepszy dowód na to, że działamy we właściwy sposób.

Życie w Architekturze 2025. Żłobek 31. Autorzy

Autor projektu:

Asman Pieniężny Architekci sp. z. o. o.

Zespół autorski:

Ireneusz Asman, Paweł Pieniężny

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nie pokazujemy tylko budynku – pokazujemy sposób myślenia. Projektowanie nie zaczyna się tu od „czystej kartki”, lecz od wsłuchania się w to, co już istnieje. To architektura, która nie rywalizuje z przeszłością, lecz podejmuje z nią dialog. Szuka ciągłości, nie kontrastu. W świecie nastawionym na tempo, nowość i efekt – prawdziwym gestem odwagi staje się powściągliwość.

Zamiast wymazywać, próbujemy zachować. Zamiast zastępować – przekształcać. Ten projekt daje drugie życie istniejącej tkance, z szacunkiem dla miejsca, ludzi i zasobów. To nie pojedynczy gest, lecz element większej całości – kolejna nasza realizacja w serii projektów żłobków, prowadzonych w duchu uważnej, zrównoważonej transformacji.

To nasza droga do architektury cichej, odpowiedzialnej i bliskiej człowiekowi. Wierzymy, że Grand Prix może być nie tylko nagrodą dla jednej realizacji, ale także wyrazem uznania dla zmieniającego się podejścia do zawodu – bardziej świadomego, empatycznego i opartego na relacji, nie dominacji.

Żłobek 31. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Żłobek 31, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Ardo sp. z. o. o.

Powierzchnia zabudowy: 821,5 m2

Powierzchnia użytkowa: 1813,92 m2

Powierzchnia całkowita: 2180 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3456,3 m2/6919 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.