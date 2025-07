Spis treści

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie niedługo skończy 70 lat

PKiN budowano 3 lata, od 1 maja 1952 do 21 lipca 1955 r., co oznacza, że zbliża się do 70 urodzin. Specjalnie dla budowniczych Pałacu postawiono kolonię robotniczą - swoją drogą było to pierwsze osiedle wybudowane w powojennej Warszawie. Stoi do dziś i jest objęte ochroną konserwatorską, a historia jego powstania również jest ciekawa - to Osiedle "Przyjaźń".

Przy budowie pracowało 7,5 tysiąca robotników - 3,5 tysiąca przyjechało z ZSRR, 4 tysiące pochodziło z Polski.

Pałac Kultury - wysokość i inne ciekawostki

Pałac ma aż 46 kondygnacji (dwie znajdują się pod ziemią). Bez iglicy na szczycie mierzy dokładnie 187,68 metra wysokości. W 1994 roku wspornik antenowy umieszczony na iglicy zwiększył całkowitą wysokość budynku do 237 metrów. Kubatura Pałacu wynosi 815 tysięcy metrów sześciennych.

Każda z czterech ozdobionych syrenką tarcz zegarów, wraz ze wskazówkami, waży prawie pół tony. Jest to drugi największy zegar w Europie. Jego otwarcie miało miejsce w 2000 roku. W tamtym czasie nie było na świecie zegara zamontowanego równie wysoko. Średnica jednej tarczy wynosi ponad 6 metrów. Fasadę PKiN wyłożono płytami ceramicznymi wypalonymi w fabryce na Uralu. Ta sama fabryka wykonała rzeźby.

Na 30. piętrze Pałacu znajduje się taras widokowy - jest on dostępny publicznie. Wjazd windą na wysokość 114 metrów zajmuje 19 sekund.

Pałac Kultury i Nauki jest zamieszkany. Lokatorzy to koty, sokoły i pszczoły

11 kotów zamieszkuje dziś podziemia PKiN. To właśnie te (choć oczywiście nie te konkretnie) czworonogi zostały pierwszymi mieszkańcami budynku zaraz po jego otwarciu. Na 6. piętrze znajduje się pasieka pszczół. W basztach 15. piętra żyją pustułki, natomiast najwyżej - pod iglicą - znajduje się gniazdo sokołów wędrownych. Pierwsza para osiedliła się tam w 1998 roku. Dziś korzysta z niego kolejna.

Czy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie zostanie wyczyszczony? Ile to kosztuje?

Temat czyszczenia Pałacu powraca co kilka lat. Miasto w 2018 roku wyczyściło taras widokowy za ponad pół miliona złotych. Wtedy koszt wyczyszczenia całego budynku wraz z uzupełnieniem ubytków i drobnymi naprawami szacowano na 20 milionów złotych. Dziś na pewno kwota byłaby wyższa.

Czy PKiN może liczyć na czyszczenie z okazji 70. urodzin? Szanse są niewielkie. Miastu zależy jednak na przywróceniu budynkowi dawnego wyglądu. Bardziej prawdopodobne jest czyszczenie etapowe na przestrzeni kolejnych lat.

