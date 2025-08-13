Życie w Architekturze 2025. Dom Solarny. Piotr Kuczia

Życie w Architekturze 2025. Dom Solarny. Założenia Autorskie

W nowoczesnym domu plusenergetycznym pod Krakowem zastosowano zintegrowane rozwiązania solarne, które łączą funkcję estetyczną, technologiczną i energetyczną. Ciemne, całoszybowe panele fotowoltaiczne pokrywają południową elewację oraz połacie dachowe, stając się integralnym elementem architektury. Dzięki ukrytemu systemowi mocowania ponad wodonośną warstwą konstrukcji udało się zamaskować instalacje, takie jak rury spustowe czy odpowietrzenia. Zastosowanie okien połaciowych, licujących z powierzchnią ogniw, wymagało precyzyjnej koordynacji projektowej i wykonawczej. Ponieważ ogniwa były dostępne tylko w jednym wymiarze, ich rozmieszczenie musiało być zaplanowane już na etapie koncepcji, by panele sięgały od krawędzi do krawędzi budynku. Stanowią one produkujący prąd materiał elewacyjny.

Budynek o powierzchni użytkowej 165 m² zaprojektowano z myślą o płynnym łączeniu wnętrza z otoczeniem. Wnętrze jest jasne i otwarte – kuchnia, jadalnia i salon tworzą jedną przestrzeń, bez wyraźnych granic funkcjonalnych. Od strony południowej rozciąga się blisko trzy metrowy taras, dostępny z głównych pomieszczeń. Na poziomie przyziemia znajduje się dodatkowa strefa wypoczynkowa z dużym przeszkleniem, które można całkowicie otworzyć, zacierając granicę między wnętrzem a ogrodem. W parterze zastosowano szerokie przesuwne okno, które zapewnia maksymalne doświetlenie oraz pasywny zysk energetyczny. Dzięki wysokiej izolacyjności termicznej i dużemu udziałowi szkła, rozwiązanie to stanowi istotny element wspomagający pracę systemu energetycznego budynku.

Całość tworzy spójny projekt, w którym funkcjonalność, estetyka i zrównoważony rozwój wzajemnie się uzupełniają.

Życie w Architekturze 2025. Dom Solarny. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Kuczia

Zespół autorski:

Piotr Kuczia

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To jeden z bardzo nielicznych przykładów prawdziwej integracji ogniw fotowoltaicznych (BIPV) i innych rozwiązań solarnych w architekturę domu.

Dom Solarny. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Solarny/ budynek jednorodzinny

Inwestor: Krzysztof Zieliński

Powierzchnia użytkowa: 169 m2

Kubatura: 843 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.