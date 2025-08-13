Życie w Architekturze 2025. Dom Robak. Piotr Kuczia

Życie w Architekturze 2025. Dom Robak. Założenia Autorskie

Architektoniczny obraz polskiej wsi jest co najmniej tak problematyczny, jak zabudowa ośrodków miejskich. Dom Robak jest próbą zakwestionowania utartych schematów i poszukania od nowa odpowiedzi na konkretne uwarunkowania przestrzenne, budżetowe i funkcjonalne w zastanym środowisku wiejskim.

Zlokalizowany w Zabłociu, na wąskiej działce, budynek o powierzchni ok. 105 m² został zaprojektowany z myślą o potrzebach czteroosobowej rodziny, dążącej do życia w bliskości z naturą. Nietypowa forma domu niezamierzenie przypomina robaka lub gąsienicę – stąd nazwa. Kształt budynku wynika jednak bezpośrednio z sąsiedztwa, jak i potrzeby optymalnego zagospodarowania przestrzeni. Bryła została uformowana tak, by harmonijnie wpisać się w krajobraz i maksymalnie wykorzystać dostępny teren. Duże, harmonijkowe przeszklenia zapewniają dobre doświetlenie wnętrz oraz maksymalny kontakt z otoczeniem. Przemyślany układ osi widokowych umożliwia płynne łączenie wnętrza z ogrodem i tarasem, co potęguje wrażenie przestronności mimo ograniczonej powierzchni użytkowej.

Projekt zakładał wykorzystanie materiałów z odzysku, minimalizację odpadów oraz zastosowanie energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych. Kompaktowa bryła i wysoka izolacyjność przegród ograniczają zapotrzebowanie na energię. W budynku zastosowano także rozwiązania wspomagające naturalną wentylację, oparte na efekcie kominowym. Funkcjonalność wnętrz osiągnięto dzięki wielofunkcyjnym elementom wyposażenia, takim jak podnoszone łóżko, transformowalna łazienka czy składane meble. Każdy metr kwadratowy został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności przestrzennej. Dom jest efektem ścisłej współpracy projektanta z inwestorem.

Wszystkie decyzje projektowe – podjęte po setkach godzin rozmów – oparto na realnych potrzebach użytkowników i konkretnych uwarunkowaniach miejsca, bez uciekania się do czysto formalnych rozwiązań. Celem projektu było stworzenie architektury, integrującej formę, funkcję i kontekst środowiskowy.

Życie w Architekturze 2025. Dom Robak. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Kuczia

Zespół autorski:

Bartłomiej Witkowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Mimo nietypowej formy, w projekcie jest ZERO FORMALIZMU. Wszystko – od ogólnej koncepcji po detal - można sprowadzić do: - ZAKWESTIONOWANIA utartych stereotypów - RACJONALNEJ ODPOWIEDZI na postawione wymagania i zastane (wiejskie) otoczenie - próby MAKSYMALNEGO OGRANICZENIA KOSZTOW.

Dom Robak. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Robak/ budynek jednorodzinny

Inwestor: Bartłomiej Witkowski

Generalny wykonawca: Bogusław Biliński F.U.H.

Wykonawca konstrukcji: Krzysztof Nowak

Powierzchnia zabudowy: 109 m2

Powierzchnia użytkowa: 106 m2

Powierzchnia całkowita: 137 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2670 m2/486 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.