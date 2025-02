Spis treści

Star architekci na Bałkanach. Albania, Kosowo i Serbia

Kraje Bałkanów wciąż należą do mniej zamożnej części Europy, jednak stopniowo stają się areną dla projektów światowej klasy architektów. W Tiranie, stolicy Albanii, samo biuro MVRDV zdążyło już zrealizować kilka inwestycji, min. blok mieszkalny Downtown One czy przebudowe brutalistycznej Piramidy z lat 90. W planach jest także budowa dwóch kolejnych wieżowców.

Na początku 2025 roku do Albanii dołączyły Kosowo i Serbia, wybierając w międzynarodowych konkursach star architektów do projektów kolejno Opery i Muzeum Tesli. To nowy trend, w którym kraje bałkańskie coraz śmielej stawiają na ambitne realizacje architektoniczne. Jednym z największych wyzwań, jakie przed nimi staną, będzie pogodzenie prestiżowego charakteru inwestycji z lokalnym krajobrazem.

Muzeum inspirowane przesyłem energii. ZHA w Belgradzie

Jednym z bałkańskich miast, w którym pojawi się realizacja prestiżowego biura, jest serbski Belgrad. Za projekt nowego Muzeum Nikoli Tesli odpowie biuro Zaha Hadid Architects we współpracy z serbskim biurem Bureau Cube Partners.

Muzeum zostanie ulokowane w odrestaurowanej fabryce papieru z 1924 roku. Industrialny charakter i dziedzictwo obiektu mają zostać zachowane i wzbogacone o nowoczesne elementy architektoniczne. Inspiracją dla projektu były badania Tesli nad polami magnetycznymi i bezprzewodowym przesyłem energii, co znalazło odzwierciedlenie w dynamicznych, eliptycznych formach promieniście rozchodzących się od centralnego komina. Wnętrze o powierzchni 13 400 m² pomieści zarówno wystawy stałe, jak i czasowe, w tym imponującą galerię transformatorów Tesli.

Dla odwiedzających przewidziano również kawiarnię, wielofunkcyjną salę oraz restaurację na dachu z widokiem na rzekę Sawę. Otaczający budynek plac Nikoli Tesli, zainspirowany koncepcjami elektromagnetyzmu, stanie się nową przestrzenią publiczną Belgradu.

Opera imitująca tradycyjną spódnice. BIG w Prisztinie

W Prisztinie, stolicy Kosowa, powstanie pierwsza w kraju opera i teatr baletowy. Obiekt zostanie zaprojektowany przez pracownię BIG we współpracy z ALB-Architect.

Nowy gmach będzie siedzibą Filharmonii, Baletu i Opery Kosowa, oferując mieszkańcom cztery sale koncertowe oraz przestronny, publiczny plac. W obiekcie znajdą się m.in. sala koncertowa na 1200 miejsc, teatr na 1000 miejsc oraz sala recitalowa na 300 miejsc. Charakterystycznym elementem projektu jest falująca forma, inspirowana tradycyjną kosowską spódnicą – Xhubletą. Elewację budynku pokryją dachówki fotowoltaiczne.

Dzięki centralnemu położeniu teatr będzie łatwo dostępny dla pieszych. Wnętrza sal koncertowych wykończone zostaną zakrzywionymi drewnianymi elementami, tworząc rzeźbiarskie i funkcjonalne przestrzenie o odpowiedniej akustyce. Przestrzeń wokół teatru zostanie zagospodarowana naturalnymi kamiennymi nawierzchniami oraz wyspami zieleni, wśród których znajdą się m.in. buki.

Tak o projekcie wypowiedział się Hajrulla Çeku, Minister Kultury Republiki Kosowa:

Zwycięski projekt Teatru, Opery i Baletu Republiki Kosowa to jedno z największych osiągnięć rządu w ostatnich latach. To architektoniczne arcydzieło wyniesie Prisztinę na globalną scenę architektury i kultury. Budynek stanie się siedzibą co najmniej czterech instytucji kluczowych dla ekosystemu kulturalnego kraju, jednocześnie będąc świadectwem zaangażowania Republiki w rozwój kultury Kosowa.

Od dyskoteki, przez siedzibę NATO, po Centrum Kultury. MVRDV w Tiranie

Wzniesiona w 1988 roku jako mauzoleum dyktatora Envera Hodży, Piramida w Tiranie w latach 90. zmieniała funkcje – działało tu centrum konferencyjne, a później jedna z najmodniejszych dyskotek w mieście. W 1999 roku obiekt przejęło NATO, które stacjonowało tam podczas interwencji w Kosowie. Przez kolejne dekady piramida niszczała, aż w końcu w 2018 roku zdecydowano o jej rewitalizacji.

Projekt przebudowy, autorstwa MVRDV, zachował oryginalną formę budynku, wzbogacając go o przestrzenie edukacyjne i miejsca spotkań. Nowa architektura obiektu otworzyła go na miasto – dodano do niego schody, nawiązujące do nieformalnego sposobu użytkowania piramidy, a wokół i wewnątrz pojawiły się kolorowe moduły mieszczące pracownie, kawiarnie i przestrzenie warsztatowe. Nowa piramida to dziś symbol transformacji.

Rewitalizacja została doceniona na arenie międzynarodowej – obiekt nominowano do nagrody Miesa van der Rohe 2024.

Twarz bohatera narodowego uwieczniona w biurowcu

To, czy realizacje prestiżowych pracowni pozytywnie wpłyną na przestrzeń miejską, zależy od kontekstu każdej inwestycji - państw bałkańskich nie da się mierzyć jedną miarą.

Widać jednak wyraźne dążenie architektów do łączenia nowoczesnej architektury z lokalnym dziedzictwem. Przykładem jest wyżej wspomniana Opera, nawiązująca kształtem do tradycyjnej spódnicy. Ciekawym przykładem jest też biurowiec MVRDV w Tiranie, którego tektoniczna elewacja nawiązuje do twarzy Gjergja Skanderbega, albańskiego bohatera narodowego.

