Kup sobie synagogę w Poznaniu za 35 mln zł. „Stabilna stopa zwrotu”

Nowa Synagoga w Poznaniu. Działka pod zabytkiem na sprzedaż

O długiej i skomplikowanej historii Nowej Synagogi w Poznaniu można by napisać książkę. Poprzestańmy więc tylko na kilku kluczowych faktach. Otwartą w 1907 r. budowlę zaprojektowało biuro Cremer & Wolffenstein. W trakcie drugiej wojny światowej Niemcy przerobili obiekt sakralny na pływalnię, którą dawna synagoga pozostała na długie dekady. W 2002 r. budynek przeszedł w ręce Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP. Napis „Pływalnia miejska” zniknął z fasady dopiero w 2007 r., sama pływalnia przestała funkcjonować w 2011 r.

W 2019 r. budynek został kupiony przez spółkę Campione Investment, która planowała tutaj hotel. O zachowanie historycznego budynku w niezmienionej formie zaczęli jednak walczyć aktywiści oraz rozmaite stowarzyszenia. W 2023 r. miasto uchwaliło plan miejscowy, w którym dopuściło nadbudowę synagogi do 50 m oraz przekształcenie jej w apartamentowiec lub obiekt hotelowy. Ostatecznie w maju 2025 r. Nowa Synagoga wpisana została (nieprawomocnie) do rejestru zabytków.

W listopadzie 2025 r. oferta sprzedaży działki pod synagogą (za pośrednictwem biura Re/Max) pojawiła się na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych. Właściciel synagogi chce za nią 35 mln zł. Jak podkreślono, jest to „unikalna nieruchomość inwestycyjna w sercu Poznania”.

Plan miejscowy „Stare Miasto” otwiera szerokie perspektywy:• hotel (do 10 pięter) – aktywne pozwolenie na budowę pięciogwiazdkowego obiektu, powierzchnia netto 7 360 m², umowa managerska z siecią Hilton (do odnowienia),• budynek mieszkalny (do 12 pięter) – np. 122 mieszkania, w tym 77% poniżej 55 m²,• akademik – stabilna stopa zwrotu i pewność pełnego obłożenia

i Autor: Marian Naworski/ CC BY-SA 4.0 Wnętrze Synagogi Nowej w Poznaniu w 2017 r.

– czytamy w ogłoszeniu.

Dla nabywcy – haczyk. „Warunkiem zagospodarowania jest zachowanie Genius Loci”

Czy na działkę pod synagogą znajdą się chętni? Potencjał inwestycyjny w teorii rzeczywiście jest spory, jednak przyszły nabywca musi pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, budynek jest zabytkowy, co oznacza konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków na ewentualną przebudowę czy nadbudowę. Po drugie, stan obiektu nie jest najlepszy, co oznacza konieczność dysponowania nakładami finansowymi na remont. Po trzecie wreszcie, w ofercie kryje się haczyk.

Warunkiem zagospodarowania jest zachowanie Genius Loci – w każdej przyszłej inwestycji przewidziana jest przestrzeń dla Muzeum Pamięci Żydów Poznania i Wielkopolski (parter)

– podaje ogłoszenie.

Taki warunek może zniechęcić wielu potencjalnych kupujących, jako że mocno komplikuje on wszelkie plany. Z drugiej strony lokalizacja może skusić kogoś o zasobnym portfelu. Czy zabytek, o którego zachowanie tak długo walczyli aktywiści i miłośnicy poznańskiej historii, przeobrazi się ostatecznie w hotel, akademik lub apartamentowiec? Czas pokaże.

