Konferencje, wystawy i wydarzenia. Czerwiec w architekturze

Czerwcowy numer „Architektury-murator” otwierają zapowiedzi najciekawszych wydarzeń i wystaw. Podpowiadamy, co ciekawego można znaleźć na ekspozycjach: „UNDERGROUND”, „Architektura pamięci” oraz „Saskie wizje. Architektura władzy”. Ostatnia z nich stanowi podróż przez dzieje rezydencji w czasach panowania królów z dynastii Wettynów: Augusta II Mocnego i Augusta III. Redakcja rekomenduje również kolejne spotkania w ramach cyklu Mistrzowie Architektury.

W dziale „Co się wydarzyło” publikujemy relację z konferencji „Synergia w architekturze”, gdzie rozważano rolę miast satelitarnych i struktur metropolitalnych. Osobne miejsce poświęcono postaci Mariny Tabassum, której projekty to przykład odpowiedzialnej i zakorzenionej w kontekście lokalnym architektury. W tym samym dziale zwracamy uwagę na wystawę „Humanistyczny modernizm. Maciej i Stanisława Nowiccy”, która została rozszerzona o prywatne archiwalia i dzieła współczesnych artystów.

W felietonie „Bomba w toalecie” Dorota Sibińska zadaje ważne pytanie: czy współczesna architektura to jeszcze rzeczywistość, czy już tylko wizualizacja? Autorka zastanawia się, jak przedstawiana jest współczesna architektura na fotografiach.

Od rynku w Dębicy, po przebudowę klasztoru we Wrocławiu

W części projektowej prezentujemy kilka nowych i różnorodnych koncepcji projektowych: HealthTech Synergy HUB we Wrocławiu, rewitalizację rynku miejskiego w Dębicy oraz koncepcję rozbudowy stadionu miejskiego w Rybniku.

W wywiadzie M. Sørensen i T. Nørgaard - partnerzy w Christensen & Co Architects - opowiadają Arturowi Celińskiemu o projektowaniu jako tworzeniu środowiska, w którym ludzie mogą wchodzić w interakcje ze sobą, z obiektem, z przestrzenią, dźwiękami czy światłem. Architekci zdradzają, dlaczego świadomie nie decydują się na projektowanie wieżowców i dlaczego skupiają się na projektowaniu szkół, obiektów sportowych i uniwersyteckich. W wywiadzie przywołane zostaje również kilka ich realizacji, m.in. szkoła Nordøstamager w Kopenhadze

W dziale „Realizacje” prezentujemy trzy istniejące obiekty. Okładkowy, przebudowany klasztor we Wrocławiu, który dzięki Piotrowi Grochowskiemu zyskał funkcję hotelową; laboratoryjny kampus w Kielcach, gdzie dyscyplina formy idzie w parze z funkcją; oraz apartamentowiec Szara 8 w Warszawie, będący przykładem prestiżowego budownictwa mieszkaniowego.

Dział poświęcony projektom i realizacją dopełniają materiały z działów „Wnętrza” (praskie mieszkanie Rozkosznego), „Warsztat” (rewitalizacja terenów postindustrialnych nad Kanałem Żerańskim), czy „Praktyka” (artykuł o roli szkła w obiektach ochrony zdrowia).

Życie w Architekturze, ceramika, szkło i fikcyjne światy

W kontekście jubileuszowej, 10. edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE, przypominamy historię konkursu, dotychczasowe zwycięskie realizacje i zapowiada nową formułę wraz ze składem jury.

"ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Konkurs co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów." - czytamy w zapowiedzi tekstu.

W dziale „Teoria i praktyka” czytamy o dyplomie magisterskim z Politechniki Lubelskiej dotyczącym centrum pomocy dla osób cywilnych dotkniętych wojną, w którym projektanci podejmują m.in. temat przestrzeni wolnej od stresu.

W rubryce „Dizajn na zawsze” poznajemy Aleksandrę Kujawską, której artystyczna droga toczy się między ceramiką a szkłem. Kujawska to rzeźbiarka i projektantka szkła artystycznego, realizująca prace z zakresu wzornictwa, autorka tekstów dotyczących historycznego i współczesnego wzornictwa i sztuki szkła. W swojej twórczości koncentruje się na atawistycznych potrzebach kontaktu współczesnego człowieka z naturą i wspólnotą.

Z kolei w dziale „Zawód architekt” prezentujemy rozmowę z Aleksandrą Jaeschke, architektką i profesorką na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Jaeschke podkreśla, że projektując fikcyjne światy, nie wolno ignorować realnych problemów naszej planety.