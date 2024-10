Gruba Kaśka i Chude Wojtki - okrąglak na Wiśle to unikat. Właśnie skończył 60 lat. Jaka jest jego funkcja?

Mają 42 metry wysokości, cztery nogi i prawie 80 lat - "Betonowe Żyrafy" przypłynęły do Polski statkiem zaraz po wojnie z USA

To warszawskie osiedle wygląda jak małe miasteczko. Ma "ratusz", rynek i... przeuroczą nazwę

Spis treści

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najwęższy dom na świecie. Dom Kereta w Warszawie

Na ul. Żelaznej w 2012 roku stanął najwęższy dom w Polsce, który jednak nie ma sobie równych i na całym świecie. To dom pisarza Etgara Kereta. Projektem zajęli się architekt Jakub Szczęsny oraz Sławomir Pucek i Ryszard Nalepski odpowiedzialni za konstrukcję.

Zobacz także: Osiedle Koło II w Warszawie. To tutaj Picasso namalował Syrenkę w mieszkaniu

Dom, bardziej eksperyment i konstrukt intelektualny niż przestrzeń do życia, od samego początku miała być lokum przeznaczonym na krótkie pobyty - umieszczony przy ruchliwym skrzyżowaniu, stanowi idealne miejsce do obserwowania życia miasta, a jednocześnie zapewnia odosobnienie. Budynek wcale nie powstał na zamówienie pisarza - najpierw urodził się pomysł, później dopiero przyszła pora na wybranie "patrona"; polsko-izraelski pisarz Etgar Keret wydał się Jakubowi Szczęsnemu idealnym kandydatem, z kolei Keret z entuzjazmem podszedł do idei architekta.

Tak w 2017 roku dla "Architektury-murator" pisał o swoim budynku Jakub Szczęsny:

Dom Kereta, wąski budynek-samotnia, wciśnięty między powojenny punktowiec spółdzielczy i pożydowską kamienicę, ma być kwintesencją architektury rozumianej jako odpowiedź na kontekst i jego ograniczenia, ma też być ćwiczeniem z dyscypliny samoograniczenia.

Więcej o idei budynku, ograniczeniach, trudnościach i przyczynach, dla których budowlańcy podczas stawiania domu "rzygali jak koty" można przeczytać tutaj: Dom Kereta - konstrukcja najwęższego domu.

Autor:

Ekstremalnych budynków w Warszawie nie brakuje. Najszerszy i "najwęższy" blok stolicy

Dla kontrastu, najszerszym budynkiem mieszkalnym jest w Warszawie tzw. Jamnik lub Deska, czyli 508-metrowy blok z ul. Kijowskiej 11. I za nim stoi idea, choć zupełnie nie wzniosła - wybudowano go, by zasłonić nieatrakcyjne kamienice "psujące" wrażenie turystów opuszczających świeżo wybudowany, nowoczesny w tamtym czasie dworzec Warszawa Wschodnia.

"Najwęższym blokiem Warszawy" okrzyknięto z kolei blok, który pod odpowiednim kątem rzeczywiście jawi się jako klocek szeroki na dwa piony okien. Stojący nomen omen niedaleko ul. Barei, blok w rzeczywistości wybudowano po prostu lekko pod skosem - za wąską boczną elewacją chowa się tym samym długa bryła najzwyklejszego w świecie bloku z wczesnych lat 2000.

Zobacz, jak wygląda "najwęższy" blok w Warszawie: