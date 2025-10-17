Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mackiewicza 1. Funkcjonalistyczny zabytek Pragi-Północ

Większość mieszkańców Warszawy kojarzy ją za sprawą charakterystycznego muralu Dziura w całym (dzieło niemieckiego artysty 1010) powstałego w 2015 roku. O kamienicy na Mackiewicza 1 znów zrobiło się na moment głośniej początkiem 2024 roku, kiedy to została wpisana do rejestru zabytków woj. mazowieckiego. Powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, a sprawa jej autorstwa przez całe dekady nie była wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Wzniesiona w latach 1936-1937 dla Józefa Holtorffa i Henryka Bieleckiego wyróżnia się bryłą i charakterystycznym narożnikiem na najwyższej kondygnacji.

Na jej wartość artystyczną wpływa m.in. indywidualnie zaprojektowana, ponadprzeciętna, na pozór asymetryczna forma bryły i dekoracji budynku oparta na wyraźnie matematycznych proporcjach. Obiekt posiada wartości historyczne. Jest istotnym dokumentem rozwoju ulicy Mackiewicza i dzielnicy Praga-Północ. Wybudowany została w charakterystycznym dla lat 30. XX wieku stylu modernistycznym

— wyjaśniał rzecznik konserwatora, informując o wpisie z urzędu. Dziś kamienica jest w coraz gorszym stanie, a jej najbardziej charakterystyczny punkt zabezpieczono drewnianą rynną na gruz. A jak było kiedyś?

Na parterze, w miejscu, gdzie obecnie znajdują się usługi, pierwotnie znajdowała się brama wjazdowa. Na klatce schodowej zamontowano dźwig osobowy, a podłogi części wspólnych wyłożono różowym lastryko. Klamki zamontowano mosiężne. Łazienki wyposażone były w sposób zbliżony do współczesnego (a więc z toaletami i wannami), kuchnie przestronne, a pokoje doświetlone - rzecz w przedwojennej Warszawie wcale nie tak oczywista.

Były to wówczas najmodniejsze rozwiązania. Tytuły budowlano-architektoniczne reklamowały usługi rzemieślników i przedsiębiorstw wykonujących emaliowane wanny, dźwigi elektryczne (osobowe, potrawowe, paternostry), nowoczesne okucia do drzwi i okien, licowanie budynków piaskowcem czy podłogi z kolorowego lastryko.

Nie wiemy dziś, kim byli inwestorzy Holtorff i Bielecki - pewne jest jednak, że nie szczędzili środków w trakcie budowy i wykończenia kamienicy. Jej projekt powierzyli wybitnemu architektowi. Któremu? Tu zdania przez długi czas były podzielone, choć - jak się okazuje - niesłusznie.

Kto zaprojektował kamienicę na Mackiewicza 1 i skąd się wzięły nieporozumienia?

Zarówno popularne źródła, jak i naukowe opracowania wzajemnie się wykluczają, podając dwie możliwości:

Bolesław Szmidt we współpracy z Józefem Vogtmanem,

Grzegorz Sigalin we współpracy z Romanem Sigalinem i Jerzym Gelbardem.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, informując o upamiętnieniu G. Sigalina w Moskwie, jemu przypisał autorstwo kamienicy. O opinię pytam więc dr. Andrzeja Skalimowskiego, kierownika Działu Naukowego NIAiU (który w 2018 roku wydał książkę o Józefie Sigalinie):

Autorstwo przypisywane jest zarówno Szmidtowi, jak i Sigalinowi, i to naprzemiennie. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy możliwe jest rozstrzygnięcie tej kwestii w sposób definitywny. Różne opracowania podają autorstwo naprzemiennie, osobiście stawiałbym jednak na Sigalina.

Biuro Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przypisało jednak autorstwo Szmidtowi, i jak się okazuje, ma rację. Tę wersję potwierdza nam varsavianista i specjalista ds. architektury w Muzeum Powstania Warszawskiego, Grzegorz Mika, powołując się na dokumenty wyjaśniające sprawę jednoznacznie:

Kamienicę przy ul. Mackiewicza 1 zaprojektował architekt Bolesław Szmidt. Budynek ten jest w wykazie pozwoleń na budowę z 1936 roku.

Skąd zatem rozbieżność? Według Grzegorza Miki źródłem nieporozumień są pierwsze opracowania architektury modernistycznej zawierające błędy. Bolesław Szmidt został poprawnie przypisany do kamienicy na Mackiewicza w Atlasie dawnej architektury ulic i placów Warszawy Jarosława Zielińskiego.

Bolesław Szmidt i Sigalinowie - architekci wybitni

Bolesław Szmidt zapisał się na stałe nie tylko w Warszawie - ale i w Krakowie, Poznaniu i... Liverpoolu, gdzie założył i prowadził Polską Szkołę Architektury w latach 40. Jest współautorem m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, był głównym architektem Targów Poznańskich. W Warszawie projektował m.in. gmach PKO (rozebrany w latach 60.), a po wojnie budynki Polskiego Radia czy Archikatedrę św. Jana. Dołożył też cegiełkę w budowie modernistycznej Gdyni - wciąż stoi tu projektowany przez niego elewator zbożowy.

Spośród trzech braci Sigalinów-architektów (trójka ich rodzeństwa poszła inną drogą zawodową) najbardziej znany jest dziś Józef - główny architekt powojennej Warszawy, autor prowadzący budowę MDM-u, Mariensztatu, Trasy W-Z i innych ikonicznych socrealistycznych obiektów w stolicy wzniesionych w latach 50.

Przed wojną scena należała jednak do Grzegorza i Romana Sigalinów, którzy projektowali w zespole z równie wybitnym Jerzym Gelbardem; bywało też, że osobno. Dziś zaliczani są do czołówki architektów międzywojnia. Stworzyli m.in.:

Gmach Kasy Chorych w Sosnowcu,

kawiarnię Adria w Warszawie (z Edwardem Eberem i Edwardem Seydenbeutelem),

kino Majestic w Warszawie,

laboratorium farmaceutyczne "Asmidar".

A osobno i w parach - jeszcze więcej. Cała trójka zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursach państwowych na najważniejsze gmachy i budynki użyteczności publicznej. Wśród nich projekt szkicowy Dworca Głównego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Najwyższej Izby Kontroli Państwa w Warszawie oraz szeregu budynków w Katowicach, Łodzi, Gdyni. Projektowali też domy i kamienice.

Grzegorz i Roman Sigalinowie zginęli tragicznie - Grzegorz rozstrzelany w wyniku czystek stalinowskich w Moskwie (1938), Roman w Charkowie, w ramach zbrodni Katyńskiej (1940). W czasie wojny zginął również Gelbard - rozstrzelany na Majdanku (1944), prawdopodobnie w czasie wyzwalania obozu.

Artykuł został zaktualizowany. W jego wcześniejszej wersji podawaliśmy, że za projektem prawdopodobnie stoją Sigalinowie - choć nie ma co do tego pewności, a zdania są podzielone. Podziękowania dla Grzegorza Miki za kontakt i weryfikację.

Źródła: Grzegorz Mika; Raz w miesiącu zwykle o architekturze / blog Łukasza Birety, TVP Warszawa, Grzegorz Sigalin upamiętniony w Moskwie / NIAiU; informacje o projektach i realizacjach pochodzą z wydań miesięcznika Architektura i Budownictwo

