- W przechodzącym burzliwą metamorfozę Śródmieściu, w którym co rusz powstają nowe biurowce i kompleksy mieszkaniowe, zastaliśmy pomiędzy Dworcem Głównym Katowice a Parkiem Kościuszki niemal pozbawioną budynków przestrzeń, z kilkoma zachowanymi jeszcze kamienicami - mówi arch. Marek Szpinda, współwłaściciel UCEES. - Dlatego zależało nam, aby projekt uzupełniał historyczny kwartał zabudowy i przywracał to miejsce do życia - z nowymi przestrzeniami, ale też wtopionymi we współczesne budynki zabytkowymi kamienicami.