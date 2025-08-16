Życie w Architekturze 2025. Przystanek Edukacja Wieluń. Neostudio Architekci

Życie w Architekturze 2025. Przystanek Edukacja Wieluń. Założenia Autorskie

Ideą przewodnią było stworzenie miejsca o nowej jakości w układzie urbanistycznym miasta Wieleń. Teren wpisany do rejestru zabytków obejmuje obszar starego i nowego miasta. Prostokątny plac, usytuowany pomiędzy ulicami Kościuszki oraz Sienkiewicza i Wybickiego, stanowi jego centrum. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się hotel Du Nord, w późniejszym czasie na jego miejscu zbudowano dworzec – przystanek autobusowy, który po wyłączeniu z użytkowania stał się miejscem zdegradowanym. W ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych kwartał włączono w program inwestycji i nadano mu nazwę Skwer Usług Kultury Przystanek Edukacja.

Inwestycja składa się z kawiarni oraz skweru z dziedzińcem, tarasem i przestrzenią wielofunkcyjną. Pozwala to na prowadzenie działań społeczno-kulturalnych, które w bezpośrednim sąsiedztwie mocno uczęszczanej drogi sprzyjają aktywizacji i integracji mieszkańców oraz przywróceniu funkcji lokalom gastronomicznym i usługowym w tej części miasta. Kawiarnia pełni również funkcję centrum informacji miejskiej.

Życie w Architekturze 2025. Przystanek Edukacja Wieluń. Autorzy

Autor projektu:

Neostudio Architekci

Zespół autorski:

architekci Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski Współpraca autorska: architekt Tomasz Sołtysiak Architektura wnętrz: Neostudio Architekci Architektura krajobrazu: Neostudio Architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przystanek Edukacja pokazuje, że współczesna architektura nie jest zarezerwowana wyłącznie dla metropolii. Na 979 miast w Polsce zaledwie 37 stanowią te duże, powyżej 100 tys. mieszkańców i to o ich atrakcyjności mówi się najczęściej. Małe miasteczka, których jest tak wiele, są ciągle niedoceniane. Niespełna 6-tysięczny Wieleń może posłużyć za przykład, że polska prowincja nie musi kojarzyć się wyłącznie z bylejakością i niszczejącą dawną świetnością.

Zespół mieszkaniowy Przystanek Edukacja Wieluń. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przystanek Edukacja Wieluń, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Wieleń Powierzchnia

Generalny wykonawca: Stefbud Przemysław Stefaniak

Wykonawca konstrukcji: Bud-Ekspert

Powierzchnia zabudowy: 123 m2

Powierzchnia użytkowa: 112 m2

Powierzchnia całkowita: 123 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 680 m2/510m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2020/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.