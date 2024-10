Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Skład Jury konkursu SARP 2024

Z przyjemnością informujemy, że jury złożone z:

Macieja Kuryłowicza, Wiceprezesa SARP, przewodniczącego jury,

Wojciecha Gęsiaka z SARP - Oddział Radom,

Marcina Bratanieca z SARP - Oddział Kraków,

Piotra Sobocińskiego z SARP - Oddział Toruń,

Agnieszki Kalinowskiej-Sołtys z SARP z Warszawy,

Katarzyny Wiosny-Osóbki - przedstawicielki Rady Prezesów SARP,

i Ewy Knaflewskiej z Wydziału Zabytków Warszawy MWKZ

spośród 21 obiektów nominowanych w dziesięciu kategoriach wybrało w tym roku następujących zwycięzców:

Budynek mieszkalny jednorodzinny - Brda made in Switzerland

Nagrodę Roku SARP 2024 za dom jednorodzinny otrzymał Dom Wolin. Zaprojektowali go Pankowska & Rohrhofer - pracownia z Zurychu w Szwajcarii.

Zobacz zdjęcia Domu Wolin na profilu pracowni na Instagramie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Katowicach

Nagrodę Roku SARP 2024 za budynek wielorodzinny otrzymała Nova Mikołowska w Katowicach pracowni UCEES. Pisaliśmy na łamach "A-m" o Centrum medycznym GeoMedical ich autorstwa - pisał o nim Jerzy S. Majewski, a także o rozbudowie szpitala ortopedycznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Tu: Nova Mikołowska. Zdjęcia

Zaprojektowane przez pracownię UCEES osiedle Nova Mikołowska uzupełnia historyczną zabudowę centrum Katowic oraz łączy dynamiczny charakter Śródmieścia z otwartą przestrzenią, która pozwala na swobodne przemieszczanie się mieszkańcom oraz użytkownikom miasta. Nowopowstałe osiedle zlokalizowane jest w obrzeżu tzw. Starych Katowic, w kwartale wyznaczonym ulicami: Raciborską, Strzelecką i Mikołowską. W przechodzącym burzliwą metamorfozę Śródmieściu, w którym co rusz powstają nowe biurowce i kompleksy mieszkaniowe, zastaliśmy pomiędzy Dworcem Głównym Katowice a Parkiem Kościuszki niemal pozbawioną budynków przestrzeń, z kilkoma zachowanymi jeszcze kamienicami - mówi arch. Marek Szpinda, współwłaściciel UCEES. - Dlatego zależało nam, aby projekt uzupełniał historyczny kwartał zabudowy i przywracał to miejsce do życia - z nowymi przestrzeniami, ale też wtopionymi we współczesne budynki zabytkowymi kamienicami.

Budynek biurowy, oświaty lub administracji - wizytówka dewelopera, która zaskoczyła architektonicznych tradycjonalistów

Nagrodę Roku SARP 2024 za budynek biurowy otrzymała Oliwa 501 w Gdańsku.

Budynek został wzniesiony wśród historycznej zabudowy Gdańska-Oliwy. Graniczy z kilkoma ulicami, z których każda ma swój własny klimat. W jego architekturze znajdziemy nawiązania zarówno do charakteru zabudowanej kamienicami wielkomiejskiej Alei Grunwaldzkiej, jak i do ulicy Poczty Gdańskiej, przywołującej nastrój podmiejskiego kurortu, ze starym drzewostanem i ciągnącymi się wzdłuż niej willami miejskimi. Bryła nowego domu podzielona została na kilka części i nawiązuje w ten sposób do rytmu i skali dawnych podziałów parcelacyjnych, dających się odczytać w otoczeniu. W projekcie użyto szlachetnych materiałów, a utrzymane w historyzującej stylistyce elewacje budynku kontrastują z na wskroś współczesnym charakterem ogólnodostępnego, kameralnego wewnętrznego dziedzińca. Częścią budynku jest także wyróżniający się, szklany segment w czerwoną kratę - śmiały akcent, który - zgodnie z zamysłem wyodrębniania części, odpowiadających dawnym podziałom parceli - wygląda trochę jak osobny budynek.

Budynek kultury - teatr Wybrzeże w Gdańsku

Nagrodę Roku SARP 2024 za budynek kultury otrzymał Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Przebudowa Budynku Głównego Teatru Wybrzeże w Gdańsku to dzieło Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej Krzysztof Kozłowski. Pisaliśmy o tej realizacji na łamach miesięcznika.

Główne założenie projektu to mądre uporządkowanie zastanej formy Teatru Wybrzeże, który jest wybitnym przykładem architektury w skali polskiej i europejskiej. Stwierdzenie to dotyczy zarówno Budynku Głównego, jak i pozostałych trzech obiektów: Malarni, Starej Apteki oraz Przejścia Bramnego, wspólnie tworzących kompleks budynków o charakterystycznych cechach, pochodzących z różnych epok, ale będących spójną całością. Wymagał on jednak przystosowania do nowych funkcji oraz działań podkreślających istniejące walory, jednocześnie likwidujących obecny bałagan i wzajemne niedopasowanie. Konieczna była także modernizacja teatru podnosząca jakość parametrów technicznych w zakresie energooszczędności, zastosowania najnowszych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, oświetleniowych, technologii scenicznej oraz dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem przebudowy było stworzenie nowego układu funkcjonalnego łączącego wszystkie obiekty w jedną użytkową całość. - pisał Jacek Bułat.

Inny budynek użyteczności publicznej - Przystań Widna 2a na Witominie

W kategorii Inny budynek użyteczności publicznej Nagrodę Roku SARP 2024 otrzymało Centrum Sąsiedzkie z Gdyni, także opisane szeroko na łamach "A-m". Przystań Widna 2A na gdyńskim Witominie to kolejny projekt przestrzeni sąsiedzkiej zrealizowany w ramach programu rewitalizacji dzielnicy, a nagrodzono za nią PB Studio. Budynek centrum sąsiedzkiego na Witominie powstał w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, którym objęto zachodnią część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja. Jest to trzecie tego typu miejsce zrealizowane w ramach metropolitalnego projektu Gdynia odNowa. (...) Projekt Przystani Widna 2A wyłoniono w konkursie architektonicznym, rozstrzygniętym w listopadzie 2017 roku. Obiekt od istniejących już centrów sąsiedzkich wyróżnia to, że w tym przypadku postanowiono zrealizować nowy budynek, zamiast adaptacji już istniejącego. - pisała Karolina Matysiak, a Łukasz Pancewicz oceniał: Przystań Widna 2A na gdyńskim Witominie dołączyła do sieci gdyńskich przystani. Te obiekty pojawiły się na terenach sypialni miasta i działają ożywczo niczym urbanistyczna akupunktura.

Przestrzeń publiczna - kolumbarium z piaskowca szydłowieckiego

W kategorii Przestrzeń publiczna Nagrodę Roku SARP 2024 otrzymało Kolumbarium w Radomiu autorstwa BDR Architektów.

Projekt wyłoniono w konkursie zorganizowanym przez władze miasta we współpracy z lokalnym SARP-em. Zadaniem uczestników było zaproponowanie zespołu kolumbariów usytuowanych w miejscu krzyżowania się głównych osi cmentarza komunalnego przy ul. Ofiar Firleja 45 w Radomiu. Obiekty miały docelowo pomieścić 2000 urn z prochami zmarłych. Zwycięska praca zakładała realizację w etapach sześciu tzw. komnat, rozplanowanych wokół niewielkiego placu kontemplacji. Konstrukcja kolumbariów opiera się na prefabrykatach betonowych. Tworzą ją nisze na urny, prefabrykaty narożne oraz górne, które służą jako szalunek pod wieniec żelbetowy oraz zakrywają rynnę. Prefabrykaty opierają się na ciągłej ławie żelbetowej. Tak wykonany mur wykończony jest bloczkami z jasnoszarego piaskowca szydłowieckiego.

Architektura w przestrzeni dziedzictwa - Centrum Obsługi Zwiedzających w Oświęcimiu

W kategorii Przestrzeń dziedzictwa Nagrodę Roku SARP 2024 otrzymało Centrum Obsługi Zwiedzających w Oświęcimiu. Za projekt architektoniczny Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu odpowiada pracownia KKM Kozień Architekci. Tak pisali o projekcie:

Obóz Auschwitz –Birkenau to pomnik, miejsce – znak. Strefa ciszy. Kompozycja przestrzenna obszaru obsługi i wejścia na ten teren powinna się w tę ciszę wsłuchiwać. W milczeniu.

Stworzenie zwartego układu kompozycyjnego obszaru Centrum Obsługi Odwiedzających powiązanego z terenem Muzeum przejściami podziemnymi podkreślającymi umiarowy układ obozu Auschwitz jest głównym założeniem koncepcji. Wyeksponowano istniejący budynek dawnej rzeźni obozowej. Przyjęto zasadę, że zabytkowy budynek przekształca się w obiekt mieszczący nie tylko podstawowe funkcje obsługi odwiedzających, lecz stanowiący strefę głównego, podstawowego wejścia odwiedzających na tereny Muzeum. Przywraca się obiektowi wysoce prawdopodobny pierwotny charakter z okresu wojny dążąc do uniknięcia znaczących interwencji w charakter jego formy zewnętrznej. We wnętrzu zmiany nie dotykają elementów podstawowej konstrukcji, lecz dążą do uzyskania efektu otwartości i przenikania istniejących hal i dziedzińców. Nad dziedzińcami wprowadza się przeszklone przekrycia włączając ich przestrzeń w układ wnętrza obiektu. Z centrum parteru prowadzi wejście do przejścia podziemnego prowadzącego na teren Muzeum.

Architektura wnętrz, architektura krajobrazu, zrównoważony rozwój i budynki certyfikowane

W kategoriach Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu i Zrównoważony rozwój nie przyznano w tym roku nagród. W tej ostatniej kategorii (pełna nazwa: Zrównoważony rozwój i budynki certyfikowane) już na etapie nominacji nie wytypowano żadnego obiektu.

GŁÓWNA NAGRODA ROKU SARP

Grand Prix Nagrody Roku SARP 2024 otrzymało Centrum Sąsiedzkie w Gdyni.

