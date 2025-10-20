Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wieliszew. Dom o rozmiarach hotelu?

O tym powstającym Wieliszewie dwulokalowym domu jednorodzinnym napisał w naszym serwisie po raz pierwszy Przemysław Zańko-Gulczyński. Ze względu na rozmiar tej inwestycji i wcześniejsze realizacje tego samego inwestora istnieje podejrzenie, że finalnie obiekt ten będzie miał inne przeznaczenie. Warto zwrócić uwagę, że na tle typowej polskiej zabudowy mieszkaniowej ta realizacja wyróżnia się rozmiarami i funkcjonalnością. To długi na 36 m, trzykondygnacyjny budynek, który zgodnie z projektem będzie miał 15 sypialni, 15 łazienek, pralnię z suszarnią, gabinet, spiżarnię. Redaktor zwraca uwagę, że mimo zapewnień inwestora, że buduje dom, wójt gminy alarmuje, że to może być próba obejścia przepisów. Sąsiedzi obawiają się hotelu za płotem i wprost mówią: patodeweloperka.

Inwestor tego domu przekonuje, że wszystko jest zgodnie z prawem, projekt jest zgodny z planem miejscowym, ma ważne pozwolenie na budowę i bez problemu przeszedł pierwszą kontrolę placu budowy przeprowadzoną przez PINB. Jednak jesienią 2025 r. GUNB cofnął pozwolenie na budowę obiektu, wskazując na niezgodność z przepisami. Warto też dodać, że w polskim prawie budowlanym jest także zachowana możliwość legalnej zamiany takiego obiektu w hotel. Oznacza to, że gdyby inwestor po zakończeniu budowy zmienił zdanie co do przeznaczenia swojego budynku, przy zachowaniu odpowiedniej procedury w środku spokojnego osiedla mógłby 15 sypialni zamienić na 15 mikroapartamentów na wynajem.

Nasz autor zwraca także uwagę na związki Inwestora ze spółką ze spółką RSJ House, która kilka lat temu podjęła próbę wybudowania 8-piętrowego bloku w Wieliszewie na mocy tzw. specustawy covidowej. Budynek - zgodnie z zapewnieniami inwestorów - miał wspierać walkę z koronawirusem i to miało uzasadniać naruszenie zapisów lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie doszła jednak do skutku.

Autor: Gmina Wieliszew/ Materiały prasowe

Inwestor gigantycznego budynku w Wieliszewie chce domu czy hotelu?

W celu lepszego zrozumienia tej sytuacji skierowałem kilka pytań do architekta tego obiektu. Jest nim Dawid Łapiński, właściciel Pracownii Architektonicznej XYZ. Jak przekonuje na swoim facebookowym profilu, jest "liderem na legionowskim rynku". Jego zdaniem pracownię wyróżnia "rzetelność, fachowość i indywidualizm". W swojej ofercie pracownia ma przede wszystkim domy jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej. Architekt - jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, którego istota opiera się m.in. na trosce o zachowanie wysokiej jakości ładu przestrzennego - ma szczególną rolę w tego typu inwestycjach. Stąd pytam nie tylko o współpracę z Inwestorem, ale także o wątpliwości związane z tą inwestycją.

Dawid Łapiński z XYZ: Projektowałem duży, wygodny, przestronny dom o wysokim standardzie

Artur Celiński: Czy Inwestor, zamawiając u Pana projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego, sprecyzował swoje oczekiwania dotyczące liczby sypialni i łazienek?

Dawid Łapiński: Inwestor bardzo dokładnie i precyzyjnie określił program funkcjonalno-użytkowy przedmiotowego budynku mieszkalnego dwulokalowego, a zawarte w nim szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych, materiałowych, założeń ekonomiczno-technicznych, a także wykazy pomieszczeń oraz przekazane szkice pozwoliły na stworzenie budynku mieszkalnego wg indywidualnego zamówienia.

AC: Czy proponował Pan innego typu rozwiązania odpowiadające na potrzeby klienta związane z oczekiwaną przez niego funkcjonalnością domu jednorodzinnego?

DŁ: Pierwsza koncepcja projektowa stworzona na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dokładnie odpowiadała potrzebom Inwestora i wymagała tylko kilku drobnych korekt, co nie wiązało konieczności przygotowania innego rozwiązania projektowego.

AC: Czy tego typu zamówienie nie wzbudziło u Pana podejrzeń, że to próba obejścia przepisów i budowy budynku z mikrokawalerkami? Jeśli tak, to czy opowiedział Pan o swoich podejrzeniach inwestorowi? Jaka była jego reakcja?

DŁ: Nie wzbudziło u mnie żadnych w/w podejrzeń związanych z mikrokawalerkami, ponieważ Inwestor dokładnie określił swoje wymogi odnośnie potrzeb służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jego rodziny, w programie funkcjonalnym projektowany budynek został określony jako duży, wygodny, przestronny dom o wysokim standardzie, usytuowany na okazałej i ładnie położonej działce, z rozległym ogrodem, charakteryzujący się luksusowym wykończeniem i wyposażeniem, cechującym się współczesnym wzornictwem i nowoczesnymi technologiami wpływające na wysoki komfort życia.

AC: W jaki sposób Pana projekt uwzględnia kontekst otaczającej go zabudowy?

DŁ: Zaprojektowany budynek mieszkalny harmonizuje z otaczającą zabudową poprzez określony nowoczesny styl architektoniczny, kolorystykę i detale fasad, formę, użyte materiały czy też elementy zagospodarowania płynące z tradycji budownictwa mieszkaniowego ukształtowanego w strefach podmiejskich. Skala i rozmiar budynku odpowiada wielkości działki budowlanej oraz spełnia zapisy zawarte w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

AC: W jaki sposób pełni Pan nadzór autorski nad realizacją tej inwestycji?

DŁ: Kontrakt/Umowa zawarta z Inwestorem nie obejmowała czynności pełnienia nadzoru autorskiego, nie zostałem powołany w trakcie realizacji budowy do czynności nadzoru i pełnienia koordynacji prac budowlanych.

AC: Czy ścianki działowe, którymi inwestor zaczął dzielić budynek pod koniec budowy również zostały zaprojektowane przez Pana? Jeśli nie, to kto jest za nie odpowiedzialny?

DŁ: Kontrakt/Umowa zawarta z Inwestorem dotyczyła tylko wykonania projektu budowlanego i technicznego przedmiotowego budynku mieszkalnego w Wieliszewie, nie są mi znane prace obecnie realizowane zadania dotyczące "ścianek działowych", czy było wynikiem prac dekoratora wnętrz, czy innych decyzji powstałych na budowie.

