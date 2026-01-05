Gala konkursu „Życie w Architekturze”, rozmowa z Ewą P. Porębską Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architektoniczna wizja skoczni Zahy Hadid

Skocznia Bergisel w Innsbrucku to więcej niż tylko arena sportowych zmagań. To manifestacja architektonicznej wizji, która na trwałe zmieniła oblicze miasta i wpisała się w historię światowej architektury. Projekt autorstwa Zahy Hadid, ikony dekonstruktywizmu, to połączenie funkcjonalności, innowacji i artystycznej odwagi, które przyciąga zarówno miłośników skoków narciarskich, jak i entuzjastów nowoczesnego designu.

Historia skoczni Bergisel w Innsbrucku

Historia skoczni sięga lat 20. XX wieku. W 1927 roku, w miejscu, gdzie dziś wznosi się futurystyczna konstrukcja Hadid, oddano do użytku pierwszą, skromną skocznię o punkcie konstrukcyjnym zaledwie 50 metrów. Inicjatorem budowy był inżynier Jakob Albert. Obiekt szybko stał się popularny, a w 1928 roku dobudowano do niego wieżę startową. W 1933 roku, z okazji Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, skocznia przeszła gruntowną modernizację, a rekord skoczni wynosił już 74 metry.

Burzliwe lata II wojny światowej odcisnęły swoje piętno na Bergisel. W 1941 roku, podczas młodzieżowego turnieju piłkarskiego, zawaliła się wieża startowa, grzebiąc pod gruzami cztery osoby. Po wojnie, w latach 1947-48, skocznia została odbudowana, stając się najnowocześniejszym obiektem tego typu w Austrii. Od 1953 roku Bergisel gości jeden z konkursów prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni.

Konkurs architektoniczny na projekt nowej skoczni w Innsbrucku

W 1999 roku miasto Innsbruck ogłosiło międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt nowej skoczni, która miała sprostać wymaganiom XXI wieku. Do rywalizacji stanęło sześciu renomowanych architektów z całego świata, jednak to wizja pracowni Zaha Hadid Architects urzekła jury.

Kosztowna, bo kosztująca około 12 milionów euro inwestycja, zaowocowała powstaniem obiektu, który zrewolucjonizował postrzeganie architektury sportowej.

Hadid, znana ze swojego zamiłowania do płynnych linii i futurystycznych form, stworzyła konstrukcję, która zdaje się przeczyć prawom grawitacji. Wieża najazdowa, wysoka na 50 metrów, wykonana z betonu i stali, przypomina dynamiczną rzeźbę, wkomponowaną w otaczający krajobraz. Jej wizja zakładała stworzenie obiektu, który łączyłby w sobie funkcjonalność skoczni narciarskiej z unikalnym designem, stając się nowym symbolem Innsbrucku. Architektka zaproponowała projekt, który wykraczał poza tradycyjne ramy architektury sportowej.

Stara wieża została wysadzona w powietrze w marcu 2001 roku.

Autor: saiko3p/ Getty Images Widok ze szczytu skoczni Bergisel w Innsbrucku. Tuż za ogrodzeniem skoczni widać cmentarz.

Piękna skocznia ze restauracją i widokiem na...cmentarz

Nowa skocznia Bergisel, oddana do użytku w 2002 roku, to prawdziwe arcydzieło. Dominującym elementem jest 50-metrowa wieża najazdowa, wykonana z betonu i stali. Jej płynne, opływowe kształty przypominają futurystyczną rzeźbę, która idealnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Punkt konstrukcyjny skoczni umieszczony jest na 120. metrze, a rozmiar HS wynosi 128 metrów. Długość najazdu to 90,7 metra, a nachylenie zeskoku 34,5 stopnia. Obiekt wyposażony jest w igelit, co umożliwia przeprowadzanie zawodów również latem.

Skocznia Bergisel to jednak nie tylko obiekt sportowy. Na jej szczycie znajduje się panoramiczna restauracja Bergisel Sky oraz taras widokowy, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Innsbruck i okoliczne Alpy. To miejsce, gdzie można podziwiać architektoniczne arcydzieło Hadid, delektując się jednocześnie pięknem tyrolskiej przyrody.

Co ciekawe, z samej góry skoczni rozpościera się widok na cmentarz Wilten Friedhof, co dodaje temu miejscu specyficznego charakteru. Bergisel to obiekt, który na stałe wpisał się w historię skoków narciarskich i architektury. To miejsce, gdzie sport spotyka się ze sztuką, a futurystyczna wizja Zahy Hadid tworzy niezapomniane wrażenia.

Skocznia narciarska Bergisel w Innsbrucku

Projekt: Zaha Hadid Architects

Inwestor: Austriacka Federacja Narciarska

Otwarcie obiektu: 2002 r.

Wysokość obiektu: 50 m

Długość: 90 m

Punkt konstrukcyjny: 120 m

Wielkość skoczni (HS): 128 m