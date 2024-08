Pół Krakowa uczyło się tu pływać, teraz basen Korony idzie do remontu. Na budynku i w środku - mozaiki słynnych krakowskich artystów

Jak najmniej bloków, jak najwięcej zieleni. Służew nad Dolinką - osiedle, które dziś by nie powstało

Basen Korony zostanie zamknięty. Kontrola wykazała zużycie konstrukcji i materiałów

Basen Korony przy ul. Kalwaryjskiej zna każdy krakus. Plus minus 30 lat temu, ci, którzy nie uczyli się pływać na nieistniejącym już, równie socrealistycznym basenie Wisły Kraków, uczyli się tego prawdopodobnie właśnie tu - na dużym lub małym basenie KS Korona. Ten duży właśnie przeszedł ekspertyzę konstrukcyjną, która wykazała zużycie zarówno konstrukcji niecki, jak i materiałów. Bezpieczne korzystanie z basenu przestało być możliwe, a więc po przerwie letniej, we wrześniu, nie zostanie on na nowo otwarty - będzie czekać na konieczną modernizację.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie planuje w tym roku wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonawczej niecki basenowej oraz powiązanych elementów konstrukcyjnych. Prace związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego powinny zakończyć się w przyszłym roku i wtedy planowane jest wyłonienie wykonawcy modernizacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych, tak aby można było przywrócić funkcjonowanie pływalni tak szybko, jak to możliwe - informuje ZIS na swojej stronie.

Husarscy - zdobili słynny Hotel Cracovia, ale i basen Korony

Basen basenem, ale sam kompleks socrealistycznych budynków Korony również warty jest uwagi. Główny budynek przeszedł już renowację fasady - wraz z nim odnowiono charakterystyczne "mozaiki" Heleny i Romana Husarskich. Skąd cudzysłów? Husarscy opracowali autorską metodę obróbki ceramiki o nazwie piropiktura, która jednak z mozaiką nie ma wiele wspólnego.

Budynki Korony powstały według projektu Jana Kruga i Władysława Marona; wnętrza zaprojektował Zbigniew Chudzikiewicz. Budowę zaczęto jeszcze w latach 50. - w 1956 roku. Pierwszy budynek oddano do użytku 4 kata później, a duży basen dopiero w 1965 roku. Nowy kompleks sportowy Krakowa składał się z trzech dość ciężkich w formie budynków zaprojektowanych jeszcze w duchu socrealizmu.

Spięte łącznikami, posiadały taras do kąpieli słonecznych i kino letnie. Wewnątrz zaplanowano świetlicę, kawiarnię, pomieszczenia administracji, część hotelową (która wciąż działa tu zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem). W podziemiu miał działać basen kajakowy. Oprócz dużego basenu wybudowano również niewielką pływalnię do nauki dla dzieci. Całość miała być uzupełniona o baseny odkryte - ten plan się jednak nie powiódł.

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne

Helena i Roman Husarscy do prac nad piropikturą na elewacji głównego budynku przystąpili wraz z rozpoczęciem budowy kompleksu - w 1956 roku. Dwie kompozycje, Jeźdźcy i Biegacze z "modulorami" w ruchu, powstały dwa lata później. Kolejne dwie kompozycje przedstawiające morskie stworzenia i rośliny, wykonane tym razem przez Romana Husarskiego i Marię Ledkiewicz, ozdobiły basen dziecięcy w 1962 roku. Wszystkie na dzień dzisiejszy są już po renowacji.

Husarscy zostawili po sobie mnóstwo dzieł w całej Małopolsce i nie tylko. Tworzyli mozaiki i piropikturę dla domów prywatnych, zakładów pracy (m.in. dla ówczesnej Huty Lenina w Krakowie), kościołów, obiektów użyteczności publicznej. Jedną z ich mozaik - Miasta - odkryto jakiś czas temu spod płyt gipsowych w Hotelu Cracovia. Kompozycja zdobiła biuro sprzedaży LOT-u. Mozaikę można zobaczyć przez szybę - zdobi ścianę lokalu wystawienniczego w części handlowej, zaraz przy wejściu do hotelu.

Źródło: Bożena Kostuch, Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie (2015), Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie