Stopnie rozkładu luksusowego (jak na tamte czasy) hotelu

Kremowa fasada, ciepłe, ciemne drewno na barierkach, piętrzące się balkony. Ogromny tarasowiec wygląda trochę jak ziggurat, trochę jak tworząca się właśnie formacja skalna, wżynająca się dwoma masywnymi ramionami w ziemię. Hotel Sudety w Jeleniej Górze niedaleko dworca kolejowego budowano prawie dekadę - od 1980 roku. Tyle samo trwała jego powolna agonia. Po drewnie nie ma już śladu, a wnętrza wypruto do zera.

Obiekt, który kiedyś gwarantował nocleg o podwyższonym standardzie, jeszcze kilka lat temu - pomimo ruiny - miał w sobie coś niepokojąco fascynującego. Ostre zęby wybitych szyb komponowały się z charakterystycznymi tagami na ścianach tarasów. Pomimo chaosu panował tu względny porządek. Dziś Hotel Sudety zatracił swoje walory nawet dla urbeksiarzy, którzy przecież wybaczają wiele.

Pokoje z widokiem na rozbiórkę

Goście mieli tu do dyspozycji 102 pokoje z balkonami (z widokiem!), telewizorem i lodówką oraz 5 apartamentów. Bar, restauracja, sale konferencyjne, podziemny parking.

Hotel należał do PKP, później do prywatnego właściciela. Gdy obiekt zamknięto, jeszcze przez jakiś czas terenu pilnował ochroniarz. Gdy ochroniarza oddelegowano, do wnętrz wprowadziły się osoby w kryzysie bezdomności. Wkrótce zaczęły się też kradzieże, a o sprawie zrobiło się głośno w lokalnych mediach - po sąsiedzku mieścił się ROD, a działkowicze przestali czuć się bezpiecznie. Straż Miejska patrolowała obiekt codziennie. Sudety jednak powoli obracały się w ruinę.

Parę lat temu Hotel znalazł nowego właściciela, a hotel trwał w zawieszeniu. Teraz na teren wjechał ciężki sprzęt i rozpoczęła się rozbiórka. Nie wiadomo, co powstanie w miejscu hotelu Sudety.

