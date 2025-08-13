Życie w Architekturze 2025. La Scala. POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Życie w Architekturze 2025. La Scala. Założenia Autorskie

Budynek „La Scala” powstał na wąskiej działce w zwartej zabudowie śródmiejskiej Warszawy, pomiędzy trzema istniejącymi kamienicami. Uzupełnia pierzeję ulicy i dopełnia kwartał, który przed wojną był gęsto zabudowany.

Forma i urbanistyka: Pomimo możliwości większej intensywności zabudowy (zgodnie z planem miejscowym), kubaturę świadomie ograniczono, aby zapewnić komfort mieszkańców. Bryła została ukształtowana poprzez tarasowe uskoki, cofnięcia ścian oraz odpowiednie odsunięcia od sąsiednich budynków. Dwukondygnacyjny podcień wejściowy pełni funkcję zadaszenia i umożliwia podjazd do zewnętrznej windy samochodowej.

Rozwiązania funkcjonalne i techniczne: Winda samochodowa typu „baldachimowego” w stanie spoczynku chowa się pod ziemią i obsługuje dwupoziomowy garaż podziemny. Układ okien dostosowany do warunków przesłaniania i nasłonecznienia – kwadratowe otwory zmieniają wielkość gradientowo, zapewniając ekspozycję i prywatność. Zastosowano półtransparentne ściany szklane dla doświetlenia „ślepych” ścian.

Materiały i odniesienia: Elewację pokrywają jasne płytki ceramiczne o zmiennej fakturze, odbijające światło i podkreślające modularny charakter budynku. Płytki nawiązują do podziałów elewacyjnych zabytkowego „Domu Wedla” Juliusza Żórawskiego po przeciwnej stronie ulicy.

Zrównoważony rozwój: Tylna część budynku otwiera się na zielony dziedziniec, gdzie zachowano istniejący drzewostan. Zieleń pełni funkcję naturalnej ochrony przed przegrzewaniem elewacji.

Życie w Architekturze 2025. La Scala. Autorzy

Autor projektu:

POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Zespół autorski:

WSPÓŁPRACA AUTORSKA - Jan Sukiennik

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek „La Scala” zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze” dzięki swojej wyjątkowej integracji z kontekstem miejskim oraz innowacyjnemu podejściu do funkcjonalności, estetyki i zrównoważonego rozwoju.

1. Integracja z otoczeniem Zrealizowany na wąskiej działce pomiędzy trzema kamienicami, budynek doskonale uzupełnia pierzeję ulicy, zachowując skalę i proporcje charakterystyczne dla przedwojennej zabudowy. Projekt szanuje istniejącą tkankę urbanistyczną, wkomponowując nową architekturę w gęsto zabudowany kwartał.

2. Zrównoważony rozwój „La Scala” uwzględnia ekologiczne rozwiązania, takie jak zachowanie istniejącego drzewostanu na dziedzińcu, który latem chroni elewację przed przegrzewaniem. W budynku zastosowano energooszczędne technologie, a projektowane materiały odbijają promienie słoneczne, redukując efekty nagrzewania się przestrzeni.

3. Funkcjonalność Budynek odpowiada na współczesne potrzeby mieszkańców. Winda samochodowa, garaż podziemny oraz przemyślany układ okien zapewniają wygodę, komfort i prywatność. Okna zmieniają swoją wielkość, dostosowując się do kontekstu otoczenia, a tarasy są maksymalnie doświetlone.

4. Estetyka i detale Elewację pokrywają jasne płytki ceramiczne, które odbijają światło, zmniejszając efekt nagrzewania budynku. Projekt nawiązuje do historycznego kontekstu – subtelnie odwołując się do „Domu Wedla” Juliusza Żórawskiego.

5. Innowacyjne podejście do przestrzeni miejskiej Projekt łączy nowoczesność z tradycją, oferując funkcjonalne, komfortowe i estetyczne rozwiązania. To architektura, która nie tylko podnosi jakość życia, ale także zachowuje harmonię z otoczeniem i szanuje naturalne zasoby.

La Scala. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: La Scala/budynek wielorodzinny

Inwestor: MOTA - ENGIL

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: MOTA - ENGIL

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

